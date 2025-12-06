ETV Bharat / sports

जूनियर हॉकी विश्व कप: भारत ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को को हराया, अब सात बार के चैंपियन से होगा सेमीफाइनल मुकाबला

Hockey Mens Junior World Cup 2025: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हरा दिया.

भारत ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को को हराया
भारत ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को को हराया (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 1:04 PM IST

चेन्नई: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने बेल्जियम को हराकर विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. शुक्रवार, 5 दिसंबर को भारत और बेल्जियम के बीच चेन्नई में खेले गया हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का हाई-वोल्टेज क्वार्टर फाइनल मुकाबला 2-2 से बराबर रहा. जिसकी वजह से मैच का नतीज पेनल्टी शूटआउट में निकला, जहां भारतीय टीम ने बेल्जियम के तीन गोल के बदल चार गोल दाग दिए.

रोमांचक मुकाबले के हिरो
प्रिंसीदीप सिंह शूटआउट में कुछ शानदार बचाव करके मैच के हीरो बने, जिससे उनके कोच और भारतीय सीनियर टीम के पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश की याद आ गई. उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से प्रिंसीदीप को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. वो तीसरे क्वार्टर में काफी ज्यादा असरदार रहे जब बेल्जियम ने लगातार पेनल्टी कॉर्नर जीते.

मैच के बाद प्रिंसीदीप ने कहा, 'मैंने श्रीजेश से बहुत कुछ सीखा है और उन्हें देखकर, उनसे सीखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है. यह एक शानदार मैच था, और चेन्नई में दर्शकों का सपोर्ट अविश्वसनीय रहा है.'

मैच के दूसरे हिरो शारदा नंद तिवारी रहे, उन्होंने शूटआउट में शानदार प्रदर्शन किया और पेनल्टी स्ट्रोक्स ने 3 गोल करके भारत को मैच में बनाए रखा, जबकि अंकित पाल ने भारत के लिए विनिंग गोल किया, जिससे तनावपूर्ण शूटआउट में स्कोर 4-3 हो गया.

मैच में भारत की शानदार वापसी
इससे पहले मैच में, भारत तब तक धैर्य बनाए रखा जब तक कि उन्होंने 45वें मिनट में बेल्जियम से बढ़त नहीं छीन ली, जब कप्तान रोहित ने एक शानदार ड्रैगफ्लिक से गतिरोध तोड़ा और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. बेल्जियम ने मैच के 13वें मिनट में गैस्पर्ड कॉर्नेज़-मैसेंट के फील्ड गोल से स्कोर किया, जिससे उन्हें शानदार शुरुआत मिली और भारत खेल की शुरुआत में ही बैकफुट पर आ गया. अगले क्वार्टर में, बेल्जियम ने एक शानदार डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाया जिसने भारत द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी मौके को रोक दिया.

लेकिन तीसरे क्वार्टर में सारा एक्शन हुआ जब भारत हाफ-टाइम ब्रेक के बाद नई एनर्जी के साथ लौटा. इस बीच, भारत के गोलकीपर प्रिंसीदीप पूरी तरह से फॉर्म में थे, उन्होंने कुछ शानदार बचाव किए, लगभग अपने कोच पीआर श्रीजेश की भारत के गोलपोस्ट की रक्षा करने की शैली की याद दिला दी.

48वें मिनट में, शारदा नंद तिवारी ने एक शानदार पेनल्टी कॉर्नर से भारत को 2-1 से आगे कर दिया. इस गोल के बाद एग्मोर के पूरे स्टेडियम में जोरदार जश्न मनाया गया, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि बेल्जियम ने 59वें मिनट में नाथन रोगे के जरिए बराबरी का गोल कर दिया. जिसके बाद मैच शूटआउट में चला गया.

अब, भारत 7 दिसंबर को सेमीफाइनल में सात बार के चैंपियन जर्मनी से भिड़ेगा.

HOCKEY MENS JUNIOR WORLD CUP 2025
INDIAN JUNIOR MENS HOCKEY TEAM
जूनियर हॉकी विश्व कप
भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम
JUNIOR HOCKEY WORLD CUP 2025

