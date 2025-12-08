ETV Bharat / sports

हॉकी मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप में भारत की सेमीफाइनल हार, जर्मनी ने 5-1 से दी मात, अब इस देश से भिड़ेंगे भारतीय जूनियर

भारत बनाम जर्मनी सेमीफाइनल जर्मनी ने पहले क्वार्टर से आक्रामक थे, जिससे भारत पर शुरू से ही दबाव बन गया और वो कोई गोल करने का साफ मौका नहीं बना पाए. तीसरे मिनट में ही, जर्मनी गोल के करीब पहुंच गया, जब जस्टस वारवेग ने खतरनाक जगह पर एक मजबूत इंटरसेप्शन किया, हालांकि, भारतीय गोलकीपर प्रिंसदीप सिंह ने आगे बढ़कर शानदार बचाव किया.

टूर्नामेंट की दूसरी फाइनलिस्ट टीम स्पेन है, जो 10 दिसंबर को जर्मनी से खिताबी मुकाबले में आमने सामने होगी. वहीं भारतीय टीम अब तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए 10 दिसंबर को ही अर्जेंटीना से भिड़ेगी.

भारतीय टीम की तरफ से अनमोल एक्का एक गोल करने में सफल रहे, जबकि जर्मनी के लिए लुकास कोसेल ने दो और टाइटस वेक्स, जोनास वॉन गेर्सम, बेन हैसबैक ने एक-एक गोल किए.

चेन्नई: तमिलनाडु में खेले जा रहे हॉकी मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम को सेमीफाइनल में करारी हार का सामना करना पड़ा. रविवार को खेले गए मैच में डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी ने भारत को 5-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया.

इसके बाद 14वें मिनट में, जर्मनी को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, जब क्विरिन नाहर ने शॉट लिया, जिसे गोल के ठीक सामने अंकित पाल के शरीर से रोक दिया गया और मेहमान टीम को पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया. इस स्ट्रोक को लुकास कोसेल ने सफलतापूर्वक गोल में बदला और जर्मनी ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली. सिर्फ एक मिनट बाद, भारत ने एक और गोल खा लिया, जिससे पहले क्वार्टर में जर्मनी ने 2-0 की बढ़त बना ली.

भारत ने दूसरे क्वार्टर में खुद को संभालने और अपने खेल में सुधार करने में अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने गेंद पर ज्यादा कब्जा रखा, मिडफील्ड को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया और कुछ महत्वपूर्ण सर्कल एंट्री की, हालांकि, वे जर्मन गोलकीपर को टेस्ट नहीं कर पाए. हाफ टाइम से ठीक पहले, जर्मनी को दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे लुकास कोसेल ने फिर से सफलतापूर्वक गोल में बदला, उन्होंने गेंद को नीचे बाएं कोने में डालकर जर्मनी की बढ़त को 3-0 तक बढ़ा दिया.

भारत की ओर से गोल पर पहला अच्छा प्रयास 34वें मिनट में आया, जब अजीत यादव ने अपनी स्किल से दो जर्मन डिफेंडरों को चकमा दिया और गोल की ओर एक जोरदार शॉट लिया, लेकिन गोलकीपर जैस्पर डिट्जर ने शानदार बचाव करके भारत को गोल करने से रोक दिया. दो मिनट बाद, जर्मनी को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इस बार कप्तान पॉल ग्लैंडर का फ्लिक टारगेट से चूक गया. 40वें मिनट में भारतीय अटैकर अर्शदीप सिंह ने लेफ्ट फ्लैंक पर जोरदार ड्रिबल किया और अपनी 3D स्किल्स से बेसलाइन के साथ आगे बढ़े, लेकिन चार्ज करते हुए जर्मन गोलकीपर को पार नहीं कर पाए.

कुछ सेकंड बाद, जानिक एनॉक्स ने बीच से ड्रिबल किया और भारतीय डिफेंस के बीच से एलेक वॉन श्वेरिन को पास दिया, जिन्होंने गेंद को भारतीय गोलकीपर के ऊपर से गोल की तरफ चिप किया और जोनास वॉन गेर्सम ने खाली नेट में टैप करके जर्मनी का चौथा गोल किया. चौथे क्वार्टर के चार मिनट बाद, जर्मनी ने भारतीय डिफेंस के ऊपर से बेन हैसबैक को एक लंबा एरियल पास दिया, जिन्होंने प्रिंसदीप सिंह को ड्रिबल करके गोल किया.

भारत का पहला गोल

कुछ ही देर बाद, भारत को अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला और उन्होंने उसे सफलतापूर्वक गोल में बदलकर अपना पहला गोल किया. कप्तान रोहित ने अनमोल एक्का को एक स्मार्ट पास दिया, जिससे जर्मन खिलाड़ी हैरान रह गए, और उन्होंने एक ज़ोरदार शॉट लगाकर गोल कर दिया. बाकी गेम के लिए जर्मनी अपने डिफेंस पर वापस आ गया, जबकि भारत ने एक और गोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर से कोई सफलता नहीं मिली. इसके साथ ही भारत को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा.