ETV Bharat / sports

कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप, हॉकी इंडिया ने U-18 टीम के कोच को किया सस्पेंड

हॉकी इंडिया ने U-18 टीम के कोच को किया सस्पेंड ( IANS )

By IANS 4 Min Read

नई दिल्ली: हॉकी इंडिया में एक और विवाद सामने आया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पुरुष सब-जूनियर टीम के कोचिंग स्टाफ के एक सदस्य को यौन दुराचार के आरोपों के बाद भोपाल में चल रहे राष्ट्रीय शिविर से हटा दिया गया है. यह घटना उसी दिन हुई जब भारत की U-18 टीम भोपाल में अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली थी. बताया जा रहा है कि सपोर्ट स्टाफ सदस्य सुधीर गोल्ला को रांची के मोराबादी स्थित एकलव्य बॉयज एंड गर्ल्स हॉकी ट्रेनिंग सेंटर से उनके खिलाफ शिकायतें सामने आने के बाद वहां से जाने के लिए कहा गया था. यह अनुशासनात्मक कार्रवाई तब की गई, जब रांची के मोराबादी स्थित 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' के कई प्रशिक्षुओं ने झारखंड के खेल और युवा मामले निदेशालय में औपचारिक शिकायतें दर्ज कराईं. खिलाड़ियों ने राज्य द्वारा संचालित इस प्रशिक्षण अकादमी में अपने कार्यकाल के दौरान गोल्ला के अनुचित व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थीं, जिसके बाद अधिकारियों ने औपचारिक जांच शुरू कर दी. शिकायतों के शुरुआती आकलन के बाद, झारखंड के अधिकारियों ने इस हफ्ते की शुरुआत में दखल दिया और गोल्ला को उनकी राज्य-स्तरीय जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए, रांची स्थित केंद्र में उनकी जगह एक महिला कोच को नियुक्त किया है. पिछले छह महीनों में चौथी घटना

यह घटना भारतीय हॉकी में सुरक्षा से संबंधित पिछले छह महीनों में सामने आई चौथी बड़ी चिंता है. नवंबर 2025 में, चिली के सैंटियागो में FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 से कुछ ही दिन पहले यौन दुराचार के आरोप सामने आने के बाद जूनियर महिला हॉकी कोच का अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया गया था. एक महीने बाद, वरिष्ठ महिला टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जब राष्ट्रीय टीम के सदस्यों ने कथित तौर पर खेल मंत्रालय को पत्र लिखकर उन पर दुराचार का आरोप लगाया और उनके कोचिंग कौशल पर सवाल उठाए.