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राजगीर की धरती पर हॉकी का महासंग्राम, बिहार vs छत्तीसगढ़ मैच ड्रा, दिल्ली ने तेलंगाना को 7-1 से शिकस्त दी

राजगीर खेल परिसर में हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप. बिहार बनाम छत्तीसगढ़ 2-2 की बराबरी तो वहीं दिल्ली ने तेलंगाना को शिकस्त दी.

Hockey India Sub Junior Men
हॉकी इंडिया पुरुष नेशनल चैंपियनशिप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 8:45 AM IST

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नालंदा: बिहार की ऐतिहासिक पर्यटन नगरी राजगीर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के बड़े खेल आयोजन की साक्षी बन रही है. बुधवार से राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी सह खेल परिसर में हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो गया है. इस प्रतियोगिता में देशभर के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 30 टीमें भाग ले रही हैं.

बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच रोमांचक मुकाबला: उद्घाटन समारोह के बाद पहला मुकाबला बिहार और छत्तीसगढ़ की टीमों के बीच खेला गया. दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ ने 40वें मिनट में ओम कुमार यादव के गोल से 1-0 की बढ़त बनाई. बिहार ने कप्तान अभय शाह के दो पेनल्टी कॉर्नर गोल से स्कोर 2-2 कर दिया. मैच रोमांचक अंदाज में 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ.

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हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप (ETV Bharat)

दिल्ली ने तेलंगाना को 7-1 से हराया: दूसरे मुकाबले में दिल्ली हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तेलंगाना को 7-1 से करारी शिकस्त दी. दिल्ली के आर्यन (2 गोल), रिहान, लव, सुशांत सहरावत (2 गोल) और आशीष ने गोल दागे. तेलंगाना की ओर से सूर्य ने एकमात्र गोल किया. इस जीत के साथ दिल्ली ने टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है.

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बिहार बनाम छत्तीसगढ़ 2-2 की बराबरी (ETV Bharat)

मंत्री श्रवण कुमार ने किया उद्घाटन: इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का उद्घाटन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास सह परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार द्वारा किया गया. उद्घाटन समारोह में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रवीन्द्रन शंकरन, उप निदेशक मिथलेश कुमार और बिहार हॉकी एसोसिएशन के सचिव राणा प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य अधिकारी मौजूद रहे.

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मंत्री श्रवण कुमार ने किया उद्घाटन (ETV Bharat)

राजगीर अब खेलों में भी बना रहा नई पहचान: मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राजगीर जैसे ऐतिहासिक स्थल पर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होना न केवल इस शहर के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि राजगीर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अब यह खेलों के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है.

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बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच रोमांचक मुकाबला (ETV Bharat)

देशभर के युवा खिलाड़ी दिखा रहे अपनी प्रतिभा: इस चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि यह मंच युवाओं के लिए अपने सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर है.

बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होंगे चयनित: मंत्री श्रवण कुमार ने आगे बताया कि इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी सरदार सिंह की देखरेख में चयनित किया जाएगा. चयनित खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा.

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बिहार का बेहतरीन प्रदर्शन (ETV Bharat)

नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा विकास: बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य में खेलों के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. राजगीर का यह आधुनिक स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस है, जहां उन्हें प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए उत्कृष्ट माहौल मिलता है.

पिछले सालों में यहां दो अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट: मंत्री ने पिछले आयोजनों को लेकर कहा कि साल 2024 में यहां एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन हुआ था. इसमें भारत की महिला टीम ने चीन को हराकर खिताब अपने नाम किया. वहीं 2025 में एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को पराजित कर जीत हासिल की.

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राजगीर खेल परिसर में हॉकी इंडिया सब जूनियर (ETV Bharat)

बिहार बड़े खेल आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार: इन सफल आयोजनों के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा, आवास और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया, जिसकी सराहना देश के साथ-साथ एशिया के कई देशों में की गई. इससे साफ है कि बिहार अब बड़े खेल आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार है.

"हॉकी हमारे देश का गौरव है. यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है. हॉकी की शुरुआत 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हुई थी और धीरे-धीरे यह खेल भारतीयों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गया."-श्रवण कुमार, मंत्री

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बिहार अब बड़े खेल आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार (ETV Bharat)

राजगीर खेल परिसर है खेल प्रतिभाओं का मंदिर: राजगीर खेल परिसर का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि यह स्टेडियम केवल खेल का मैदान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंदिर है, जहां देश की खेल प्रतिभाएं आकार लेती हैं. यहां खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क की भावना विकसित होती है, जो खिलाड़ियों को जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है.

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दो पेनल्टी कॉर्नर गोल से स्कोर 2-2 (ETV Bharat)

आयोजन से बढ़ेगी स्थानीय स्तर पर खेल जागरूकता: इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भी खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी. बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं और खेल प्रेमियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि बिहार में खेलों के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है. राजगीर में इस चैंपियनशिप के आयोजन से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. देश के विभिन्न हिस्सों से आए खिलाड़ी, कोच और दर्शक यहां के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे, जिससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलेगा.

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