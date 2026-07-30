भारतीय हॉकी टीम की केसरिया जर्सी का झारखंड में स्वागत, बदलाव पर हॉकी इंडिया ने रखा अपना पक्ष, जानें किसने क्या कहा
भारतीय हॉकी टीम की प्लेइंग जर्सी के रंग में बदलाव पर हॉकी इंडिया ने अपना पक्ष रखा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट
Published : July 30, 2026 at 8:07 PM IST
रांची: भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम की प्लेइंग जर्सी के रंग में किए गए बदलाव को लेकर जारी चर्चा के बीच हॉकी इंडिया ने अपना पक्ष साफ कर दिया है. हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने बताया कि नीले रंग की जगह केसरिया जर्सी अपनाने का फैसला किसी राजनीतिक या अन्य कारणों से नहीं बल्कि पूरी तरह तकनीकी जरूरत और खिलाड़ियों एवं सपोर्ट स्टाफ की सलाह के आधार पर लिया गया है. इस फैसले का झारखंड के हॉकी जगत ने भी स्वागत किया है.
भोला नाथ सिंह ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी में अब अधिकांश मुकाबले नीले रंग की सिंथेटिक टर्फ पर खेले जाते हैं, ऐसे में नीले रंग की जर्सी कई बार मैदान की सतह के साथ घुल-मिल जाती थी, जिससे खिलाड़ियों को एक-दूसरे की पोजिशन पहचानने और पासिंग में परेशानी होती थी. इस तकनीकी समस्या को देखते हुए कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों से विस्तृत चर्चा की गई.
साहस, त्याग और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है केसरिया
उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने पीले और केसरिया जैसे रंगों का सुझाव दिया. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद केसरिया रंग को अंतिम रूप दिया गया. यह रंग न केवल तकनीकी दृष्टि से खिलाड़ियों की दृश्यता बढ़ाएगा बल्कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का भी एक महत्वपूर्ण रंग है, जो साहस, त्याग और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है.
Presenting the new India jersey! 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
🗓️: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
बदलाव में परंपरा और तकनीक का समन्वय
महासचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलना कोई नई परंपरा नहीं है. समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और तकनीकी जरूरतों के अनुसार टीम की प्लेइंग किट में बदलाव होता रहा है. 2014 के एफआईएच हॉकी विश्व कप के दौरान भारतीय टीम ने पीले रंग की जर्सी पहनी थी जबकि 2018 एफआईएच हॉकी विश्व कप में टीम आसमानी नीले रंग की नई डिजाइन वाली जर्सी में उतरी थी इसलिए मौजूदा बदलाव भी उसी परंपरा और तकनीकी आवश्यकता का हिस्सा है.
भोला नाथ सिंह ने कहा कि केसरिया जर्सी को अंतिम रूप देते समय दो बातों को प्रमुखता दी गई है. पहली, खिलाड़ियों और कोचों का तकनीकी फीडबैक, जिससे मैदान पर प्रदर्शन बेहतर हो सके. दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के रंग के रूप में केसरिया का सांकेतिक महत्व, जो भारतीय खेल भावना और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करता है.
खिलाड़ियों की दृश्यता बढ़ाता है जर्सी का रंग: कोच
हॉकी इंडिया के इस फैसले के बाद झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में भी उत्साह देखा जा रहा है. राष्ट्रीय स्तर की पूर्व खिलाड़ी और कोच करुणा पूर्ति ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह पूरी तरह तकनीकी कारणों से लिया गया फैसला है. उनके अनुसार, यदि जर्सी का रंग खिलाड़ियों की दृश्यता बढ़ाता है और खेल के प्रदर्शन में मदद करता है, तो ऐसे बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुविधा और प्रदर्शन को प्राथमिकता देना किसी भी खेल संगठन की जिम्मेदारी है और हॉकी इंडिया ने इसी सोच के साथ यह निर्णय लिया है.
झारखंड, जिसने भारतीय हॉकी को कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, वहां भी इस बदलाव को सकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा है. खिलाड़ियों का मानना है कि यदि तकनीकी सुधार से टीम के प्रदर्शन में लाभ मिलता है, तो ऐसे फैसले भारतीय हॉकी को और मजबूत बनाने में सहायक साबित होंगे: भोला नाथ सिंह, महासचिव, हॉकी इंडिया
ये भी पढ़ें- 16वीं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी शुरू, 15 जुलाई से रांची में लगेगा विशेष प्रशिक्षण शिविर
16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप: झारखंड टीम चयन प्रक्रिया शुरू, 55 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल
सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026: दूसरे दिन 4 मुकाबले, गोवा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की जीत