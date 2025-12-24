HIL का रोमांच और 2030 वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप की उम्मीद: रांची बन रही हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी
रांची में HIL की शुरुआत 28 दिसंबर को हो रहा है. जिसे लेकर सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं.
December 24, 2025
रांची: राजधानी रांची इन दिनों हॉकी के रंग में रंगी हुई है. हॉकी इंडिया लीग (HIL) को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में रंग-रोगन, साज-सज्जा और अन्य तैयारियां युद्धस्तर पर की जा रही है. 28 दिसंबर से HIL का विधिवत उद्घाटन होना है, जिसे लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है.
उद्घाटन समारोह में सीएम और एमएस धोनी हो सकते हैं शामिल
उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है. जानकारी के अनुसार उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं. उनके साथ विधायक कल्पना सोरेन, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी सिंह धोनी की मौजूदगी की भी संभावना जताई जा रही है. हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने बताया कि इन सभी विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रण भेजा गया है और जल्द ही उनकी ओर से सहमेति मिलने की उम्मीद है.
हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड की ओर से आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. स्टेडियम की सजावट के साथ-साथ सुरक्षा, ट्रैफिक, खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. HIL के आयोजन से न सिर्फ रांची, बल्कि पूरे झारखंड में हॉकी का माहौल बन गया है.
झारखंड में 2030 वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने की उम्मीद
इसी बीच हॉकी प्रेमियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. वर्ष 2030 में होने वाले वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप के आयोजन की रांची में होने की संभावनाएं प्रबल होती दिख रही हैं. हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह के बीच बातचीत हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर सैद्धांतिक सहमति जता दी है.
विजय शंकर सिंह के अनुसार, अब इस प्रस्ताव को वर्ष 2026 में होने वाली वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन (FIH) की एजीएम में रखा जाएगा. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद आधिकारिक घोषणा होगी. प्रस्ताव के तहत 2030 वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबले मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में कराए जाने की योजना है.
4 साल में एक बार आयोजित होता है हॉकी वर्ल्ड कप
गौरतलब है कि हॉकी वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा चार साल में एक बार आयोजित की जाने वाली सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है. भारत ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब अब तक सिर्फ एक बार 1975 में जीता है. जबकि महिला टीम अब तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी है. महिला टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चौथा स्थान रहा है. भारत में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन 1982 में मुंबई, 2010 में नई दिल्ली और 2018 व 2023 में भुवनेश्वर में हो चुका है. लेकिन वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन देश में अब तक कभी नहीं हुआ है.
2030 वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी से कई बड़े फायदे होंगे. इससे झारखंड और देश में हॉकी के प्रति उत्साह और बढ़ेगा. स्थानीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले देखने और उनसे सीखने का अवसर मिलेगा. रांची में हॉकी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा. इसके अलावा होटल, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा और अन्य सेवाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.
स्टेडियम में पहले भी हो चुके हैं कई बड़े हॉकी मुकाबले
मोरहाबादी स्थित यह स्टेडियम पहले ही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, ओलंपिक क्वालिफायर और हॉकी इंडिया लीग जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की सफल मेजबानी कर चुका है. इसी अनुभव के आधार पर हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड रांची को एक मजबूत दावेदार मान रहे हैं. राज्य सरकार और हॉकी इंडिया के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में भी काम शुरू किया जा रहा है. HIL और संभावित वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप के साथ रांची एक बार फिर देश-दुनिया के हॉकी मानचित्र पर चमकने को तैयार है.
