हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का शेड्यूल जारी, देखें टाइम टेबल
झारखंड में एक बार फिर से हॉकी का महाकुंभ लगने वाले है. हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का कार्यक्रम जारी हो गया है.
Published : October 25, 2025 at 5:02 PM IST
रांचीः भारतीय हॉकी के सबसे बड़े टूर्नामेंट हॉकी इंडिया लीग (HIL) ने शनिवार को 2025-26 सीजन के पुरुष और महिला वर्ग के कार्यक्रम की घोषणा कर दी. इस बार का सीजन रोमांच, जोश और नए अवसरों से भरा होगा.
ये घोषणा रांची के मारांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई. इस अवसर पर रांची रॉयल्स टीम का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया गया, जो झारखंड की समृद्ध हॉकी विरासत और टीम की नई पहचान का प्रतीक है.
लीग का उत्साह और लक्ष्य
विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह आयोजन शानदार होगा और झारखंड के खेल इतिहास में नई ऊंचाई स्थापित करेगा. मुख्यमंत्री ने पहले ही सुझाव दिया था कि रांची की अपनी टीम होनी चाहिए, जिसमें रांची के खिलाड़ी शामिल हों. आज वह सपना रांची रॉयल्स टीम के रूप में साकार हुआ है. यह टीम राज्य के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी.
HIL गवर्निंग कमेटी के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि पिछले सीजन की सफलता ने इस टूर्नामेंट को नई ऊंचाई दी है. इस बार हम तीन शहरों में मैच कराकर हॉकी को और अधिक दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं. खिलाड़ियों की तैयारी शानदार है और दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे.
गवर्निंग कमेटी के सदस्य भोलानाथ सिंह ने कहा कि हॉकी इंडिया लीग भारतीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा मंच बन गया है, जो प्रतिभा, जुनून और प्रतिस्पर्धा का संगम है. हमें पूरा विश्वास है कि यह सीजन अब तक का सबसे रोमांचक और दर्शनीय होगा.
महिला लीग के सभी मैच रांची में
एचआईएल के घोषित कार्यक्रम के अनुसार महिला हॉकी इंडिया लीग 28 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक रांची में आयोजित होगी. उद्घाटन मुकाबला रांची रॉयल्स और SG पाइपर्स के बीच खेला जाएगा. चार टीमें रांची रॉयल्स, SG पाइपर्स, JSW सूरमा हॉकी क्लब और श्राची रारह बंगाल टाइगर्स एक-दूसरे के खिलाफ डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में भिड़ेंगी. लीग चरण के बाद शीर्ष दो टीमें 10 जनवरी को फाइनल में आमने-सामने होंगी.
इस महिला लीग में कुल 13 मुकाबले होंगे, जिनमें भारत के अलावा नीदरलैंड, बेल्जियम, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन सहित 10 से अधिक देशों की खिलाड़ी हिस्सा लेंगी. यह रांची के दर्शकों को विश्वस्तरीय महिला हॉकी देखने का शानदार मौका देगा.
पुरुष लीग तीन शहरों में
पुरुष HIL का आयोजन तीन शहरों चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में किया जाएगा. इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2026 को चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम से होगी, जहां घरेलू टीम तमिलनाडु ड्रैगन्स का मुकाबला हैदराबाद तूफानों से होगा.
पुरुष लीग में आठ टीमें होंगी
तमिलनाडु ड्रैगन्स, हैदराबाद तूफान, JSW सूरमा हॉकी क्लब, श्राची रारह बंगाल टाइगर्स (डिफेंडिंग चैंपियंस), वेदांता कलिंग लांसर्स, रांची रॉयल्स, SG पाइपर्स और HIL गवर्निंग काउंसिल शामिल हैं.
पहला चरण 3 से 9 जनवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 11 से 16 जनवरी तक रांची में और अंतिम चरण 17 से 26 जनवरी तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा. हर टीम सिंगल राउंड-रॉबिन प्रारूप में एक-दूसरे से भिड़ेगी. शीर्ष चार टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी. 23 जनवरी को क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर, 25 जनवरी को क्वालिफायर 2 और 26 जनवरी को भव्य फाइनल कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा.
इस सीजन में पुरुष वर्ग के 33 और महिला वर्ग के 13 मुकाबले होंगे. पुरुष लीग में अर्जेंटीना, बेल्जियम, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के नामचीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिससे पूरे सीजन में उच्च स्तर की हॉकी देखने को मिलेगी.
रांची में होने वाली महिला लीग और तीन शहरों में फैली पुरुष प्रतियोगिता मिलकर देश में हॉकी के उत्सव को नई दिशा देने जा रही है. यह सीजन न केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा का प्रदर्शन होगा, बल्कि भारतीय हॉकी की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता का प्रमाण भी बनेगा.
इस कार्यक्रम में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उनके साथ भोलानाथ सिंह, महासचिव हॉकी इंडिया और हॉकी इंडिया लीग गवर्निंग कमेटी के सदस्य, अल्विश एम.ए., रांची रॉयल्स के मालिक और हॉकी के कई नामचीन खिलाड़ी मनदीप सिंह, संगीता कुमारी, दीपिका सोरेंग, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और आशीष तानी पूर्ति भी उपस्थित रहे.
