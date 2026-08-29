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52 साल बाद ऐतिहासिक प्रदर्शन करने पर 50 लाख रुपये का इनाम

टीम को इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा, 'यह भारतीय महिला हॉकी के लिए ऐतिहासिक परिणाम है. 52 साल बाद वर्ल्ड कप में पांचवां स्थान हासिल करना इस टीम की कड़ी मेहनत, संघर्ष करने की क्षमता और पूरे टूर्नामेंट में दिखाए गए जज्बे का प्रमाण है.'

Hockey India Awarded Women's Team: बेल्जियम और नीदरलैंड में हुए हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय पुरुष टीम के मुकाबले महिला टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने टूर्नामेंट में पांचवां स्थान हासिल किया जो 1974 के बाद उनकी सबसे अच्छी पोजीशन है. 1974 में हुए पहले वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने चौथा स्थान हासिल किया था. 52 साल बाद भारतीय महिला टीम के वर्ल्ड कप में इस शानदार पर हॉकी इंडिया ने भी टीम की सराहना की और 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की.

उन्होंने आगे कहा, 'हॉकी इंडिया की ओर से, मैं टीम के लिए 50 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा करते हुए खुश हूं. यह हमारी तरफ से उनकी सराहना का एक छोटा सा तोहफा है और मुझे उम्मीद है कि इससे खिलाड़ियों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी.'

महिला टीम ने देश का मान बढ़ाया

अध्यक्ष की बातों से सहमति जताते हुए हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, 'सलीमा और उनकी टीम ने देश का मान बढ़ाया है. उन्होंने दुनिया की कुछ बेहतरीन टीमों का मुकाबला किया और उनके सामने डटकर खेलीं. यह घोषणा उनके समर्पण और कड़ी मेहनत को सम्मान देने का हमारा तरीका है. हमें उम्मीद है कि इससे टीम को और प्रेरणा मिलेगी क्योंकि अब वे एशियाई खेलों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं.'

भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा. उन्हें पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने चीन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बेहतर रैंकिंग वाली टीमों के साथ मैच ड्रॉ कराए और दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराया. हालांकि नीदरलैंड से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा.

सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने गुरुवार को एम्स्टेलवीन में वर्ल्ड कप में पांचवें और छठे स्थान के मुकाबले में दुनिया की पांचवें नंबर की टीम जर्मनी को 3-1 से हराकर पांचवां स्थान हासिल करके टूर्नामेंट से रवाना हो गई. जर्मनी के खिलाफ जीत के साथ भारत ने मुख्य कोच शोर्ड मारिन के कार्यकाल का भी जीत के साथ समापन किया.