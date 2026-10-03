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एशियन गेम्स: गोल्ड जीतने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम पर पैसों की बरसात

भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में चीन को हराकर 42 साल बाद एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता.

भारतीय महिला हॉकी टीम
भारतीय महिला हॉकी टीम (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 5:17 PM IST

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Hockey India Announces Cash Prize: भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. ​​उन्होंने 42 साल बाद एशियन गेम्स के इतिहास में गोल्ड मेडल जीता. टीम ने एक गोल करने के बाद जबरदस्त डिफेंस दिखाया और विरोधी टीम को रोकने के लिए अपने ही हाफ में डटी रही. इस जीत के साथ, टीम ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स 2028 में भी अपनी जगह पक्की कर ली. इस शानदार प्रदर्शन की वजह से हर कोई भारतीय महिला हॉकी टीम की तारीफ कर रहा है और उन पर पैसों की बरसात कर रहा है.

भारतीय महिला हॉकी टीम को कैश प्राइज
बता दें कि एशियन गेम्स में गोल्ड या कोई भी मेडल जीतने पर कोई कैश प्राइज नहीं मिलता है. एथलीटों को उनके प्रदर्शन के लिए सिर्फ मेडल मिलते हैं. हालांकि, भारतीय महिला हॉकी टीम को कैश प्राइज दिया गया और इसकी वजह हॉकी इंडिया है.

हॉकी इंडिया ने हर खिलाड़ी के लिए 11 लाख रुपये के कैश इनाम की घोषणा की है. साथ ही, टीम के सफल अभियान में अपनी भूमिका के लिए सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 5.5 लाख रुपये दिए जाने का भी ऐलान किया.

हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोला नाथ सिंह ने भारत के प्रदर्शन की तारीफ की. PTI के अनुसार, उन्होंने कहा, 'यह भारतीय महिला टीम का शानदार प्रदर्शन था.' भोला नाथ ने आगे कहा, 'उन्होंने ओलंपिक्स की मौजूदा सिल्वर मेडलिस्ट और दुनिया की नंबर 4 टीम चीन के खिलाफ अपनी एक गोल की बढ़त बनाए रखने के लिए हिम्मत और मजबूती दिखाई और 44 साल बाद इतिहास रचा۔ हॉकी इंडिया उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें कैश इनाम दे रही है.'

ओडिशा सरकार ने भी दिया इनाम
ओडिशा सरकार ने भी भारतीय टीम के लिए इनाम की घोषणा की है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने हर खिलाड़ी के लिए 11 लाख रुपये देने का ऐलान किया. सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 5.5 लाख रुपये मिलेंगे.

ओडिशा के सीएम ऑफिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की. पोस्ट में कहा गया है, 'माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने एशियाई खेल 2026 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को 11-11 लाख रुपये और सपोर्ट स्टाफ को 5.5-5.5 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है.'

इसके साथ भारतीय महिला हॉकी के हर खिलाड़ी की इनामी राशि 22-22 लाख तक पहुंच गई. जबकि सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य की कैश प्राइज 11-11 लाख तक बढ़ गई है.

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