ETV Bharat / sports

एशियन गेम्स: गोल्ड जीतने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम पर पैसों की बरसात

भारतीय महिला हॉकी टीम ( IANS )

Hockey India Announces Cash Prize: भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. ​​उन्होंने 42 साल बाद एशियन गेम्स के इतिहास में गोल्ड मेडल जीता. टीम ने एक गोल करने के बाद जबरदस्त डिफेंस दिखाया और विरोधी टीम को रोकने के लिए अपने ही हाफ में डटी रही. इस जीत के साथ, टीम ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स 2028 में भी अपनी जगह पक्की कर ली. इस शानदार प्रदर्शन की वजह से हर कोई भारतीय महिला हॉकी टीम की तारीफ कर रहा है और उन पर पैसों की बरसात कर रहा है.