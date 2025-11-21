ETV Bharat / sports

हॉकी का गढ़ बन रहा हिसार, कोच आजाद सिंह ने लगाई 'महिला खिलाड़ियों की फैक्ट्री', 100 से ज्यादा पा चुके सरकारी नौकरी

Hockey In Hisar: हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक हिसार में लड़कियों को फ्री में कोचिंग दे रहे हैं. उनकी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खेल चुकी हैं.

Hockey In Hisar
Hockey In Hisar (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 21, 2025 at 4:57 PM IST

6 Min Read
हिसार: जब भी खेल और खिलाड़ी की बात होती है, तो हरियाणा का नाम जरूर आता है. बॉक्सिंग और कुश्ती के बाद अब हरियाणा हॉकी के खेल में भी धाक जमा रहा है. बड़ी बात ये कि हरियाणा की छोरियां अब हॉकी में राज्य और जिले का नाम देश-विदेश में रोशन कर रही हैं. हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक निशुल्क महिला हॉकी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं. उन्ही की मेहनत और लगन का नतीजा है कि शाहबाद के बाद अब हिसार महिला खिलाड़ियों के लिए हॉकी का हब बनता जा रहा है.

हॉकी का गढ़ बन रहा हिसार: ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कोच आजाद सिंह मलिक ने बताया कि "1989 में मैंने हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था. तब स्पोर्ट्स कॉलेज में लड़के ही होते थे, लड़कियां तो गिनी चुनी होती थी. एक या दो. जब मैंने ज्वाइन किया तब तक लड़के नेशनल खेल पाए थे. 2002 में स्पोर्ट्स कॉलेज बंद हो गया था. इसके बाद मैंने सोचा कि हरियाणा में लड़कियों को हॉकी में आगे लाना चाहिए. फिर मैंने साल 2005 में लड़कियों को कोचिंग देना शुरू किया. आज यहां से तीन ओलंपियन और दस से 12 महिला खिलाड़ी नेशनल लेवल तक खेल चुकी हैं. बड़ी बात ये है कि खेल कोटे से करीब सौ खिलाड़ी सरकारी नौकरी पर हैं. इनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं."

हॉकी का गढ़ बन रहा हिसार, कोच आजाद सिंह ने लगाई 'महिला खिलाड़ियों की फैक्ट्री' (Etv Bharat)

एस्ट्रोटर्फ मैदान पर दिन-रात प्रैक्टिस करती हैं महिला खिलाड़ी: हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक ने बताया कि "एस्ट्रोटर्फ मैदान पर प्रैक्टिस करने से खिलाड़ियों को काफी फायदा होता है, क्योंकि नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हॉकी का खेल एस्टोट्रफ मैदान पर खेला जाता है. ये घास के मैदान के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक है. ये घास के मैदान के मुकाबले तेज होता है. खिलाड़ियों को चोट का खतरा भी कम रहता है."

सविता पूनिया ने लहराया परचम: भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सविता पूनिया भी इसी मैदान से प्रशिक्षित होकर निकली हैं. आज सविता पूनिया को हॉकी की दीवार कहा जाता है. सविता पूनिया भारतीय महिला टीम की कैप्टन रह चुकी हैं. वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. सविता भारतीय टीम में उप कप्तान भी रह चुकी हैं. महिला हॉकी में बहुमूल्य योगदान के लिए सविता पूनिया को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है.

Hockey In Hisar
100 से ज्यादा पा चुके सरकारी नौकरी (Etv Bharat)

उदीता दुहन ने बनाई पहचान: हॉकी खिलाड़ी उदीता दुहन ने भी हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक से प्रशिक्षण लिया है. वो भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं. हिसार के न्यू पुलिस लाइन की रहने वाली उदिता ने कच्चे ग्राउंड पर खेलना शुरू किया था. काफी साल पहले उनके पिता की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है. उदिता ने मेहनत के दम पर अंडर अठारह में भारतीय टीम की एशिया कप में कमान संभाली और टीम को जीत दिलाई.

2017 में सीनियर टीम में डेब्यू करने के बाद उदिता ने कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए दमदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल, 2022 कॉमनवेल्थ खेलों में ब्रॉन्ज मेडल, और 2023 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया.

Hockey In Hisar
120 खिलाड़ियों को फ्री कोचिंग देते हैं कोच आजाद सिंह (Etv Bharat)

120 खिलाड़ियों को फ्री कोचिंग देते हैं कोच आजाद सिंह: आज हिसार और उमरा गांव की करीब 120 लड़कियां हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक के पास ट्रेनिंग कर रही हैं. सुबह और शाम करीब तीन घंटे तक महिला खिलाड़ियों को आजाद सिंह प्रैक्टिस कराते हैं. बड़ी बात ये है कि वो इसके लिए कोई फीस नहीं लेते. वो फ्री में लड़कियों को हॉकी सिखा रहे हैं. उनका सपना है कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके.

महिला खिलाड़ियों ने बताया अपना अनुभव: हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक के पास प्रैक्टिस कर रही महिला खिलाड़ी कीर्ति ने बताया "मैंने 2017 से हॉकी खेलना शुरू किया था. 2018 में मैं आजाद सर के पास आई थी. तब से मैं यहीं प्रैक्टिस कर रही हूं. 2023 में मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला है. जो भी सर ने सिखाया है. उसे ही फॉलो कर ही हूं. मैं तीन घंटे सुबह और तीन घंटे शाम को प्रैक्टिस करती हूं."

Hockey In Hisar
पूनम मलिक, उदिता, सोनिका और दीपिका भारतीय हॉकी टीम की हिस्सा रह चुकी (Etv Bharat)

'महिला हॉकी टीम में जगह बनाना लक्ष्य': महिला खिलाड़ी सावी ने बताया "मेरा लक्ष्य की अच्छी प्रैक्टिस कर इंडियन महिला हॉकी टीम में जगह बनाना. जिनता हम अपनी स्किल को अच्छा करेंगे उतना ही आगे जाएंगे."

'अच्छी होती है प्रैक्टिस': एक और महिला खिलाड़ी अंजू ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया "हमारे ग्राउंड पर तीन कोच हैं. तीनों पूरा समय देते हैं. जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है."

Hockey In Hisar
हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक के पास हिसार में 50 और उमरा में 70 खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं. (Etv Bharat)

सौ से ज्यादा खिलाड़ी खेल के दम पर पा चुके सरकारी नौकरी: फिलहाल हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक के पास हिसार में 50 और उमरा में 70 खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं. सौ से ज्यादा खिलाड़ी हॉकी के दम पर सरकारी नौकरी पा चुके हैं. आजाद सिंह मलिक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉलेज में शिक्षक थे. अब वो रिटायर हो चुके हैं, इसके बावजूद वो फ्री में लड़कियों को हॉकी की कोचिंग देते हैं. पूनम मलिक, उदिता, सोनिका और दीपिका भारतीय हॉकी टीम की हिस्सा रह चुकी हैं.

Hockey In Hisar
कोच आजाद सिंह ने लगाई 'महिला खिलाड़ियों की फैक्ट्री' (Etv Bharat)

लोगों की बदल रही सोच: हॉकी कोच आजाद के अनुसार सत्रह साल पहले उन्होंने कच्चे ग्राउंड खिलाना शुरू किया था. उस समय लड़कियां को परिजन भेजते नहीं थे, लेकिन जब मेडल आने शुरू हुए तो परिनजों ने लड़कियों को हॉकी के लिए भेजना शुरू कर दिया. आज लड़कियां फ्री होकर खेम खेल रही हैं. उन्होंने बताया कि वह जुलाई 2023 में रिटायर हो गए थे. अब सुबह और शाम खेल मैदान पर लड़कियों को हॉकी की ट्रेनिंग दे रहे हैं.

HOCKEY COACH AZAD SINGH MALIK
HARYANA AGRICULTURAL UNIVERSITY
हिसार में हॉकी
हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक
HOCKEY IN HISAR

