हॉकी का गढ़ बन रहा हिसार, कोच आजाद सिंह ने लगाई 'महिला खिलाड़ियों की फैक्ट्री', 100 से ज्यादा पा चुके सरकारी नौकरी

हिसार: जब भी खेल और खिलाड़ी की बात होती है, तो हरियाणा का नाम जरूर आता है. बॉक्सिंग और कुश्ती के बाद अब हरियाणा हॉकी के खेल में भी धाक जमा रहा है. बड़ी बात ये कि हरियाणा की छोरियां अब हॉकी में राज्य और जिले का नाम देश-विदेश में रोशन कर रही हैं. हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक निशुल्क महिला हॉकी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं. उन्ही की मेहनत और लगन का नतीजा है कि शाहबाद के बाद अब हिसार महिला खिलाड़ियों के लिए हॉकी का हब बनता जा रहा है.

हॉकी का गढ़ बन रहा हिसार: ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कोच आजाद सिंह मलिक ने बताया कि "1989 में मैंने हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था. तब स्पोर्ट्स कॉलेज में लड़के ही होते थे, लड़कियां तो गिनी चुनी होती थी. एक या दो. जब मैंने ज्वाइन किया तब तक लड़के नेशनल खेल पाए थे. 2002 में स्पोर्ट्स कॉलेज बंद हो गया था. इसके बाद मैंने सोचा कि हरियाणा में लड़कियों को हॉकी में आगे लाना चाहिए. फिर मैंने साल 2005 में लड़कियों को कोचिंग देना शुरू किया. आज यहां से तीन ओलंपियन और दस से 12 महिला खिलाड़ी नेशनल लेवल तक खेल चुकी हैं. बड़ी बात ये है कि खेल कोटे से करीब सौ खिलाड़ी सरकारी नौकरी पर हैं. इनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं."

हॉकी का गढ़ बन रहा हिसार, कोच आजाद सिंह ने लगाई 'महिला खिलाड़ियों की फैक्ट्री'

एस्ट्रोटर्फ मैदान पर दिन-रात प्रैक्टिस करती हैं महिला खिलाड़ी: हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक ने बताया कि "एस्ट्रोटर्फ मैदान पर प्रैक्टिस करने से खिलाड़ियों को काफी फायदा होता है, क्योंकि नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हॉकी का खेल एस्टोट्रफ मैदान पर खेला जाता है. ये घास के मैदान के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक है. ये घास के मैदान के मुकाबले तेज होता है. खिलाड़ियों को चोट का खतरा भी कम रहता है."

सविता पूनिया ने लहराया परचम: भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सविता पूनिया भी इसी मैदान से प्रशिक्षित होकर निकली हैं. आज सविता पूनिया को हॉकी की दीवार कहा जाता है. सविता पूनिया भारतीय महिला टीम की कैप्टन रह चुकी हैं. वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. सविता भारतीय टीम में उप कप्तान भी रह चुकी हैं. महिला हॉकी में बहुमूल्य योगदान के लिए सविता पूनिया को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है.

100 से ज्यादा पा चुके सरकारी नौकरी (Etv Bharat)

उदीता दुहन ने बनाई पहचान: हॉकी खिलाड़ी उदीता दुहन ने भी हॉकी कोच आजाद सिंह मलिक से प्रशिक्षण लिया है. वो भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं. हिसार के न्यू पुलिस लाइन की रहने वाली उदिता ने कच्चे ग्राउंड पर खेलना शुरू किया था. काफी साल पहले उनके पिता की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है. उदिता ने मेहनत के दम पर अंडर अठारह में भारतीय टीम की एशिया कप में कमान संभाली और टीम को जीत दिलाई.

2017 में सीनियर टीम में डेब्यू करने के बाद उदिता ने कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए दमदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल, 2022 कॉमनवेल्थ खेलों में ब्रॉन्ज मेडल, और 2023 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया.