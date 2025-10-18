ETV Bharat / sports

महिला फुटबॉल खिलड़ियों की 'खान' बना हिसार का मंगाली फुटबॉल क्लब, 530 से ज्यादा खिलाड़ी खेल चुकी नेशनल, 35 को सरकारी नौकरी

Hisar Mangali Girls Football Club: हरियाणा के मंगाली गांव की बेटियां फुटबॉल के मैदान पर इतिहास रच रहीं हैं.

Hisar Mangali village football girls
मंगाली गांव की बेटियां रच रहीं इतिहास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 18, 2025 at 2:19 PM IST

5 Min Read
हिसार: हरियाणा की धरती ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हरियाणा की छोरियां छोरों से कम नहीं.. हिसार से करीब 13 किलोमीटर दूर मंगाली गांव आज पूरे देश में महिला फुटबॉल की पहचान बन चुका है. यहां की बेटियों ने हिम्मत, हौसले और जुनून से खेल के क्षेत्र में ऐसा इतिहास रचा है, जिस पर न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश गर्व कर रहा है.

मंगाली गर्ल्स फुटबॉल सेंटर: मंगाली गांव के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2004 में महिला फुटबॉल सेंटर शुरू हुआ. शुरुआत में मात्र 7–8 लड़कियों ने फुटबॉल खेलना शुरू किया. आज यहां 150 से अधिक लड़कियां रोजाना सुबह-शाम प्रशिक्षण लेती हैं. कुल 700 से अधिक फुटबॉल खिलाड़ी इसी गांव से तैयार हो चुके हैं. डीपी सुखविंद्र कौर, बीडीआई कमलेश, सुमित्रा और कोच अश्वनी कुमार ने इस मैदान को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई. कभी यहां कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसे मेहनत और जज्बे से फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है.

मंगाली गांव की बेटियां फुटबॉल के मैदान पर रच रहीं इतिहास (ETV Bharat)

बेटियों का राज्य से लेकर वर्ल्ड कप तक का सफर: साल 2007 में गांव की बेटियों ने पहली बार स्टेट चैम्पियनशिप जीती. इसके बाद ग्रामीणों ने खेल को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया. नेहा और काजल जैसी खिलाड़ी वर्ल्ड कप स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. कई लड़कियों ने नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं. सपना, अंजू, रेणु, काजल, निर्मला, संध्या और ममता जैसी बेटियां आज आने वाली पीढ़ियों की रोल मॉडल हैं.

Hisar Mangali village football girls
50 से अधिक लड़कियां रोजाना प्रैक्टिस करती हैं (ETV Bharat)

बेटियों को मिलता है भरपूर सहयोग: मंगाली गांव में चार पंचायतें हैं और सभी पंचायतें व समाजसेवी बेटियों को पूरा सहयोग दे रही हैं. सरपंच जोगिंदर, राजेश, बलराज, बलवंत और सुभाष सहित कई लोग आर्थिक और सामाजिक मदद करते हैं. समाजसेवी नरेश अग्रवाल, अंकित सिंघरान, अरविंद स्याडवा और अजीत कुमार भी क्लब को लगातार समर्थन दे रहे हैं. मास्टर नरेंद्र और अन्य कोच बेटियों को निशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं.

Hisar Mangali village football girls
छोटे बच्चे भी यहां फटबॉल की प्रैक्टिस करने आते हैं. (ETV Bharat)

प्रेरणा बन चुकीं बेटियां: गांव में पहले जहां परिवार बेटियों को खेल में भेजने से हिचकिचाते थे, वहीं आज यह गांव ‘महिला फुटबॉल की नर्सरी’ कहलाता है. अब माता-पिता अपनी बेटियों को गर्व से मैदान में भेजते हैं. जो खिलाड़ी नौकरी में हैं, वे समय-समय पर आकर नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करती हैं. यहां से तैयार हो रही लड़कियां सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी हैं.

HISAR MANGALI FOOTBALL GIRLS
700 से ज्यादा खिलाड़ी हो चुके तैयार (ETV Bharat)

530 से अधिक नेशनल खिलाड़ी: मंगाली फुटबॉल क्लब ने अब तक 530 से अधिक फुटबॉल खिलाड़ियों को नेशनल स्तर तक पहुंचाया है. इनमें से 35 महिला खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी मिली है. कई बेटियां देश की सेना और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेवाएं दे रही हैं. इस क्लब की खिलाड़ी कई बार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन कर चुकी हैं.

HISAR MANGALI FOOTBALL GIRLS
सात से 8 लड़कियों से हुई थी फुटबॉल की शुरुआत (ETV Bharat)

35 बेटियां सरकारी नौकरियों में: वहीं, मंगाली गांव की 35 से अधिक महिला खिलाड़ियों को फुटबॉल खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी मिली है. इनमें कई बेटियां CISF और भारतीय सेना में सेवारत हैं. रेणु, काजल, आरती, सपना, पूनम, निर्मला, संध्या और ममता जैसी खिलाड़ी न सिर्फ खुद आगे बढ़ीं बल्कि अब नई पीढ़ी को प्रेरित भी कर रही हैं. खिलाड़ी सपना ने बताया कि, "हमने फुटबॉल को सिर्फ खेल नहीं, जीवन का रास्ता बनाया. इसी खेल ने हमें नौकरी दी और पहचान भी.”

HISAR MANGALI FOOTBALL GIRLS
मंगाली फुटबॉल क्लब (ETV Bharat)

क्या बोले प्रशिक्षक और कोच? गांव की बेटियों को लेकर डीपी सुखविंद्र कौर ने कहा, "कभी यह मैदान कब्रिस्तान हुआ करता था. मेहनत से इसे फुटबॉल ग्राउंड में बदला गया. आज इस पर ढाई सौ से अधिक लड़कियां खेलती हैं. यह सिर्फ खेल नहीं, एक सामाजिक बदलाव है." वहीं, कोच मास्टर नरेंद्र ने कहा कि, "हमने 7-8 लड़कियों से शुरुआत की थी. अब यह संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी है. आने वाले समय में यह गांव अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में और बड़ा नाम करेगा. मंगाली फुटबॉल क्लब आज केवल एक खेल संस्था नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण भारत के बदलते चेहरे की तस्वीर बन चुका है. जहां पहले सिर्फ लड़के खेलते थे, वहीं आज लड़कियां मैदान पर परचम लहरा रही हैं और सरकारी नौकरियों तक पहुंच रही हैं."

HISAR MANGALI FOOTBALL GIRLS
35 महिला खिलाड़ियों को खेल कोटे से मिल चुकी सरकारी नौकरी (ETV Bharat)
Hisar Mangali village football girls
हिसार के मंगाली गांव की बेटियां (ETV Bharat)

बता दें कि साल 2004 में 7 लड़कियों से शुरू हुआ सफर आज हजारों के हौसले में बदल चुका है. मंगाली गांव महिला फुटबॉल का गढ़ आज के समय में बन चुका है. यहां की बेटियां राज्य और देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्वभर में सफलता डंका बजा रही हैं.

