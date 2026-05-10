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DC vs PBKS मैच पर मंडराए बादल, बारिश बिगाड़ सकती है खेल

धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टी-20 मुकाबला होने वाला है.

International Dharamshala Cricket Stadium
अंतरराष्ट्रीय धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 3:02 PM IST

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धर्मशाला: आईपीएल मुकाबलों के रोमांच का रंग इस बार फीका पड़ सकता है. अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, बल्कि मौसम पर भी टिकी हैं. कांगड़ा जिले में लगातार बदल रहे मौसम को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुकाबलों पर बारिश का खतरा मंडराने लगा है. दरअसल 11 मई को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का टी-20 मैच होना है.

आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?

वहीं, मौसम विभाग ने हिमाचल में 11 से 15 मई तक बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 11 मई को प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी है, जबकि 12 और 13 मई को प्रदेश में बारिश-बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है. ऐसे में 11 मई को अंतरराष्ट्रीय धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले DC vs PBKS मैच पर बारिश के बादल मंडराने का खतरा है, जिससे क्रिकेट के रोमांच के रंग में भंग पड़ सकता है.

अब देवता इंद्रू नाग की कृपा की आस

वहीं, स्थानीय लोगों का मानना है कि धर्मशाला में मौसम का रुख स्थानीय देवता इंद्रु नाग की कृपा से ही तय होता है. इसी के चलते सोशल मीडिया पर लोग भई मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अब इंद्रू नाग के आशीर्वाद से ही मैदान में चौके-छक्के लग पाएंगे. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार कांगड़ा समेत हिमाचल के कई क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं, गरज के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

मौसम ने बढ़ाई क्रिकेट प्रेमियों की चिंता

बता दें कि इन दिनों धर्मशाला में आईपीएल मैचों को लेकर भारी उत्साह है और देशभर से क्रिकेट प्रेमी यहां पहुंच रहे हैं. हालांकि मौसम के बदलते मिजाज ने आयोजकों और दर्शकों की चिंता बढ़ा दी है. अगर बारिश होती है तो मैच के दौरान व्यवधान भी पैदा हो सकता है. वहीं, स्थानीय व्यापारियों और होटल कारोबारियों को उम्मीद है कि मौसम ज्यादा खराब न हो, ताकि पर्यटन और क्रिकेट दोनों का उत्साह बना रहे. फिलहाल सबकी निगाहें आसमान और इंद्रू नाग देवता की कृपा पर टिकी हुई हैं.

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