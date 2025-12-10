ETV Bharat / sports

हैंडबॉल चैंपियनशिप; महिला वर्ग में हिमाचल चैंपियन, पुरुष कैटेगरी में पंजाब बना विजेता, मेजबान UP का टूटा सपना

हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिमाचल-पंजाब का दबदबा. ( Photo Credit; Uttar Pradesh Handball Association )

लखनऊ : हिमाचल प्रदेश ने 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल (पुरुष व महिला) चैंपियनशिप के महिला वर्ग में दमदार जीत दर्ज की. टीम ने खिताबी मुकाबले में मेजबान उत्तर प्रदेश का सपना तोड़ते हुए 33-19 से जीत हासिल की. वहीं पुरुष वर्ग में पंजाब की टीम ने तेज खेल व सटीक रणनीति की बदौलत राजस्थान को 32-23 से हराते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन की ओर से केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ये मुकाबले हुए. स्टेडियम के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बहुउद्देश्यीय हॉल में हुए चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर किया गया. महिला वर्ग के फाइनल में कांटे का मुकाबला : महिला वर्ग के फाइनल में हिमाचल प्रदेश ने मेजबान उत्तर प्रदेश को 33-19 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया. मैच में शुरू में दोनों ही टीमों के मध्य कांटे की टक्कर हुई. इस दौरान मेजबान लड़कियों ने भी खासी फुर्ती दिखाई लेकिन हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ियों ने अपने अनुभव व तालमेल के सहारे दबाव बनाया. मध्यांतर तक 18-9 की मजबूत बढ़त बना ली. मध्यांतर के बाद हिमाचल की खिलाड़ियों ने आक्रामक अंदाज अपनाया जबकि यूपी की खिलाड़ियों ने वापसी की कोशिश की लेकिन महत्वपूर्ण मौकों पर चूक टीम पर भारी पड़ी. हिमाचल प्रदेश से शिवानी ने सर्वाधिक 8 गोल दागे. शालिनी, भावना, गुलशन व कृतिका ने 3-3 गोल जबकि प्रियंका, जागृति, वंशिका व शिक्षा ने 2-2 गोल किए. मिताली, रिधिमा, कनिष्का, गरिमा व पायल ने एक-एक गोल जोड़े. उत्तर प्रदेश से रेशमा ने आठ गोल किए जबकि राजपति व खुशबू ने 4-4 गोल दागे. नैना, प्रीति व सुमन ने एक-एक गोल साझा किए.