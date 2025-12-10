हैंडबॉल चैंपियनशिप; महिला वर्ग में हिमाचल चैंपियन, पुरुष कैटेगरी में पंजाब बना विजेता, मेजबान UP का टूटा सपना
लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुए मुकाबले, हिमाचल-यूपी में कांटे की रही टक्कर.
लखनऊ : हिमाचल प्रदेश ने 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल (पुरुष व महिला) चैंपियनशिप के महिला वर्ग में दमदार जीत दर्ज की. टीम ने खिताबी मुकाबले में मेजबान उत्तर प्रदेश का सपना तोड़ते हुए 33-19 से जीत हासिल की. वहीं पुरुष वर्ग में पंजाब की टीम ने तेज खेल व सटीक रणनीति की बदौलत राजस्थान को 32-23 से हराते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.
हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन की ओर से केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ये मुकाबले हुए. स्टेडियम के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बहुउद्देश्यीय हॉल में हुए चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर किया गया.
महिला वर्ग के फाइनल में कांटे का मुकाबला : महिला वर्ग के फाइनल में हिमाचल प्रदेश ने मेजबान उत्तर प्रदेश को 33-19 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया. मैच में शुरू में दोनों ही टीमों के मध्य कांटे की टक्कर हुई. इस दौरान मेजबान लड़कियों ने भी खासी फुर्ती दिखाई लेकिन हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ियों ने अपने अनुभव व तालमेल के सहारे दबाव बनाया. मध्यांतर तक 18-9 की मजबूत बढ़त बना ली.
मध्यांतर के बाद हिमाचल की खिलाड़ियों ने आक्रामक अंदाज अपनाया जबकि यूपी की खिलाड़ियों ने वापसी की कोशिश की लेकिन महत्वपूर्ण मौकों पर चूक टीम पर भारी पड़ी. हिमाचल प्रदेश से शिवानी ने सर्वाधिक 8 गोल दागे. शालिनी, भावना, गुलशन व कृतिका ने 3-3 गोल जबकि प्रियंका, जागृति, वंशिका व शिक्षा ने 2-2 गोल किए.
मिताली, रिधिमा, कनिष्का, गरिमा व पायल ने एक-एक गोल जोड़े. उत्तर प्रदेश से रेशमा ने आठ गोल किए जबकि राजपति व खुशबू ने 4-4 गोल दागे. नैना, प्रीति व सुमन ने एक-एक गोल साझा किए.
पुरुष वर्ग के फाइनल में तेजतर्रार आक्रमण : पुरुष वर्ग में पंजाब टीम चैंपियन बनी. फाइनल में राजस्थान को 32-23 से शिकस्त दी. पहले हॉफ में दोनों ही टीमों ने तेजतर्रार आक्रमण किए. इसकी वजह से पंजाब मध्यांतर तक 13-11 की मामूली बढ़त पर था. दूसरे हॉफ में प्रतिद्वंद्वी के अटैक का जवाब पंजाब के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल की बदौलत दिया और मैच पर पकड़ मजबूत करते हुए नौ गोल के अंतर से विजेता ट्रॉफी जीत ली.
पंजाब से जगमीत ने सबसे अधिक 10 गोल किए. जसमीत ने 7, संजू ने 6, गुरजिंदर ने 3, गौरव व इंदर ने 2-2 हरमन व रविंद्र पाल ने 1-1 गोल किए. राजस्थान से रोहताष ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 11 गोल किए. लोकेंद्र सिंह ने 5, करन सिंह ने 2, रविंद्र, अनिल व कुलदीप ने 1-1 गोल किए.
विजेता-उपविजेता टीमों को मिला पदक : समापन व पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि एमएलसी विजय पाठक और विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिजीत सरकार ने विजेता, उपविजेता व तीसरे स्थान पर रही टीमों को ट्रॉफी व पदक प्रदान कर सम्मानित किया.
समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉ. आनन्देश्वर पांडेय ने विजेताओं सहित सभी प्रतिभागी टीमों में शामिल खिलाड़ियों को बधाई दी.अवसर पर हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के कोषाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डॉ. सुमंत पांडेय, केडी सिंह बाबू स्टेडियम के हैंडबॉल कोच मो. तौहीद सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.
