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निषाद कुमार ने लॉन्ग जंप में जीता स्वर्ण पदक, 7.11 मीटर की छलांग लगाकर रचा इतिहास

एशियन पैरा गेम्स 2026 में निषाद कुमार ने जीता गोल्ड ( @Nishad Kumar )

ऊना: भारत के स्टार पैरा एथलीट निषाद कुमार ने एशियाई पैरा खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है. निषाद ने मेंस टी47 लॉन्ग जंप स्पर्धा में 7.11 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया. उनकी इस उपलब्धि से हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में खुशी की लहर है. हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी निषाद कुमार को इस शानदार सफलता के लिए बधाई दी है और इसे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निषाद कुमार को उनकी जीत पर बधाई दी है. अनुराग ठाकुर ने कहा, "एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की लॉन्ग जंप (T47) में 7.11m की शानदार छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीतने पर निषाद कुमार को दिल से बधाई. आपकी कड़ी मेहनत, पक्के इरादे और लड़ने के जज़्बे ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है. आप इसी तरह ऊंची उड़ान भरते रहें".

निषाद कुमार ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. उन्होंने प्रतियोगिता के तीसरे और पांचवें प्रयास में 7.11 मीटर की दूरी तय करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया. इस स्पर्धा में उज्बेकिस्तान के ओमादबेक खासनोव ने 6.99 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता, जबकि श्रीलंका के मोहम्मुदु सफरान ने 6.55 मीटर के प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक हासिल किया. निषाद की यह सफलता इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने एशियाई पैरा खेलों में अपनी प्रतिभा का एक बार फिर लोहा मनवाया है. इससे पहले वह पिछली एशियाई पैरा खेलों में ऊंची कूद की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. इस बार लॉन्ग जंप में स्वर्णिम सफलता हासिल कर उन्होंने अपनी बहुमुखी खेल प्रतिभा का परिचय दिया है.