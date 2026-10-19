निषाद कुमार ने लॉन्ग जंप में जीता स्वर्ण पदक, 7.11 मीटर की छलांग लगाकर रचा इतिहास
निषाद कुमार ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में किया शानदार प्रदर्शन. सांसद अनुराग ठाकुर ने दी बधाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:09 PM IST
ऊना: भारत के स्टार पैरा एथलीट निषाद कुमार ने एशियाई पैरा खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है. निषाद ने मेंस टी47 लॉन्ग जंप स्पर्धा में 7.11 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया. उनकी इस उपलब्धि से हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में खुशी की लहर है. हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी निषाद कुमार को इस शानदार सफलता के लिए बधाई दी है और इसे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निषाद कुमार को उनकी जीत पर बधाई दी है. अनुराग ठाकुर ने कहा, "एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की लॉन्ग जंप (T47) में 7.11m की शानदार छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीतने पर निषाद कुमार को दिल से बधाई. आपकी कड़ी मेहनत, पक्के इरादे और लड़ने के जज़्बे ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है. आप इसी तरह ऊंची उड़ान भरते रहें".
निषाद कुमार ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. उन्होंने प्रतियोगिता के तीसरे और पांचवें प्रयास में 7.11 मीटर की दूरी तय करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया. इस स्पर्धा में उज्बेकिस्तान के ओमादबेक खासनोव ने 6.99 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता, जबकि श्रीलंका के मोहम्मुदु सफरान ने 6.55 मीटर के प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक हासिल किया.
निषाद की यह सफलता इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने एशियाई पैरा खेलों में अपनी प्रतिभा का एक बार फिर लोहा मनवाया है. इससे पहले वह पिछली एशियाई पैरा खेलों में ऊंची कूद की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. इस बार लॉन्ग जंप में स्वर्णिम सफलता हासिल कर उन्होंने अपनी बहुमुखी खेल प्रतिभा का परिचय दिया है.
टी47 वर्ग में ऊपरी अंगों की कार्यक्षमता से संबंधित दिव्यांगता वाले खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं. निषाद कुमार की उपलब्धि भारतीय पैरा खेलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. उनकी सफलता से युवा खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने की प्रेरणा मिलेगी. सांसद अनुराग ठाकुर ने निषाद को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि पर गर्व जताया है.
निषाद कुमार का अंतरराष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने का लंबा इतिहास रहा है. उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मेंस हाई जंप (T47) स्पर्धा में 2.06 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता था. इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड की बराबरी भी की थी. इसके बाद पेरिस पैरालंपिक 2024 में भी निषाद ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और लगातार दूसरे पैरालंपिक खेलों में रजत पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया.
एशियाई स्तर पर भी निषाद कुमार का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है. उन्होंने हांग्जो में 2023 में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में मेंस हाई जंप (T47) स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया था. इसके अलावा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी वह भारत के लिए रजत और कांस्य पदक जीत चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी लगातार सफलताएं उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं.
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