ETV Bharat / sports

IAU 24-घंटे एशिया-ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी हिमाचल की बेटी, जापान में प्रतियोगिता

लाहौल स्पीति की तेंजिन डोल्मा का भारतीय टीम में चयन होने पर हिमाचल के मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं.

Tenzin Dolma selected for IAU 24 Hour Asia Oceania Championships
एथलीट तेंजिन डोल्मा (@TenzinDolma)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति की बेटी तेंजिन डोल्मा इन दिनों देश भर में चर्चा में है. स्पीति घाटी से संबंध रखने वाली प्रतिभाशाली एथलीट तेंजिन डोल्मा का चयन भारतीय टीम में 24 घंटे IAU एशियन ओशिनिया चैंपियनशिप के लिए हुआ है. यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जापान के हिरोसाकी (Hirosaki) शहर में आयोजित होने जा रही है. तेंजिन डोल्मा का चयन Athletics Federation of India द्वारा किया गया है.

इस चयन से पूरे लाहौल-स्पीति और हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर है. परिवारजनों का कहना है कि, तेंजिन डोल्मा ने कठिन परिस्थितियों में लगातार मेहनत और समर्पण के बल पर यह मुकाम हासिल किया है. अब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. यह प्रदेश ही नहीं देश के लिए गौरव की बात है. इस खास उपलब्धि पर लोग जमकर बधाइयां दे रहे हैं.

Athlete Tenzin Dolma selected for the IAU Asian Oceania Championships
IAU एशियन ओशिनिया चैंपियनशिप के लिए एथलीट तेंजिन डोल्मा का चयन (Athletics Federation of India)

24 घंटे तक लगातार दौड़ने वाली प्रतियोगिता में हिमाचल की बेटी

अल्ट्रा रनिंग की इस कठिन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को 24 घंटे तक लगातार दौड़ना होता है, जिसमें सहनशक्ति और मानसिक मजबूती की बड़ी परीक्षा होती है. ऐसे में तेंजिन डोल्मा का चयन इस बात का प्रमाण है कि हिमालयी क्षेत्र के युवा खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.

क्या है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स प्रतियोगिता?

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स (International Association of Ultra Runners, IAU)) एशियन ओशिनिया चैंपियनशिप एशिया और ओशिनिया महाद्वीपों के धावकों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रमुख अल्ट्रा-रनिंग प्रतियोगिता है. इस बार 2026 IAU में 24-घंटे चैंपियनशिप हिरोसाकी, जापान में आयोजित होने वाली है. यह चैंपियनशिप अल्ट्रा-मैराथन धावकों के लिए सहनशक्ति और प्रदर्शन का सर्वोच्च स्तर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच है.

CM सुक्खू ने दी बधाई

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी तेंजिन डोल्मा को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखि है, "स्पीति घाटी की बेटी तेन्जिन डोलमा जी को हिरोसाकी, जापान में होने वाली 2026 IAU 24-घंटे एशिया-ओशिनिया चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयनित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपकी लगन, साहस और आत्मविश्वास पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए प्रेरणा है. पूर्ण विश्वास है कि आप अपने मजबूत इरादों से देश का नाम रोशन करेंगी."

Lahaul Spiti Athlete Tenzin Dolma
एथलीट तेंजिन डोल्मा (@TenzinDolma)

इस उपलब्धि से युवाओं को मिलेगी प्रेरणा!

वहीं, लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने तेंजिन डोल्मा को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि, यह पूरे लाहौल-स्पीति और हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. उम्मीद है कि तेंजिन डोल्मा प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी. तेंजिन डोल्मा की इस उपलब्धि से क्षेत्र के युवाओं को भी खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में तीसरे मोर्चे की हलचल से उठा पर्दा, पूर्व मंत्री रामलाल मार्कण्डेय ने किया बड़ा दावा

ये भी पढ़ें: देश में LPG को लेकर फैली चिंता के बीच हिमाचल से आई ये राहत भरी अपडेट, रोजाना 25,000 सिलेंडरों की खपत

TAGGED:

ATHLETICS FEDERATION OF INDIA
LAHAUL SPITI ATHLETE TENZIN DOLMA
HIMACHAL ATHLETE TENZIN DOLMA
एथलीट तेंजिन डोल्मा
TENZIN DOLMA IAU CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.