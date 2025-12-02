ETV Bharat / sports

हिमाचल की बेटी चंपा ठाकुर बनीं विश्व विजेता, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप में टीम को दिलाई शानदार जीत

विश्व विजेता बेटी चंपा ठाकुर भारतीय महिला कबड्डी टीम की हिस्सा हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. लेकिन कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है, जो भले ही जीत की चकाचौंध में दुनिया को नजर नहीं आती. लेकिन हर खिलाड़ियों को अपने जीवन में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की चंपा ठाकुर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.

चंबा: बांग्लादेश में 15 से 25 नवंबर तक महिला कबड्डी विश्वकप का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जीत हासिल कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया है. विश्व विजेता बनी भारतीय महिला कबड्डी टीम पर आज पूरे देश को गर्व है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के लिए ये मौका बेहद ही खास है. क्योंकि इस जीत में हिमाचल प्रदेश की पांच बेटियों ने अहम भूमिका निभाई है, इनमें से एक चंबा की होनहार बेटी चंपा ठाकुर भी शामिल हैं. जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश-प्रदेश का नाम रोशन किया है.

पिता बनाना चाहते थे बेटी का पहलवान

चंपा ठाकुर चुराह विधानसभा के बघईगढ़ पंचायत के चुखड़ा गांव से संबंध रखती हैं. जिस गांव में चंपा रहती हैं, आज भी उस गांव में सड़क नहीं है. चंपा ठाकुर ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां ना कोई सरकारी नौकरी और ना ही बेहतरीन सुविधाएं थी. लेकिन उनके पिता रमेश ठाकुर उनके लिए किसी हीरो से कम नहीं थे. उनके पिता एक पहलवान हैं. चंपा ठाकुर के दो भाई हैं. दोनों पहलवान हैं. छोटा भाई नेशनल में कुश्ती का गोल्ड जीत चुका है. जबकि बड़ा भाई स्टेट लेवल की प्रतियोगिताएं खेल चुका हैं. शुरुआती दौर में चंपा के पिता रमेश ठाकुर ने बेटी को पहलवान बनाने की ठानी. लेकिन लोगों के ताने मिलने लगे कि कैसा बेशर्म बाप है, जो बेटी को अखाड़े में लड़वा रहा है. हालांकि, इस सब की बिना परवाह किए पिता ने बेटी को आठ साल की उम्र से कुश्ती के अखाड़े में ट्रेनिंग देने लगे. लेकिन क्षेत्र में सुविधाएं नहीं होने की वजह से बाद में उन्होंने अपनी बेटी कबड्डी में भेजा. इस दौरान रमेश ठाकुर ने बेटी की ट्रेनिंग में किसी तरह की कमी नहीं आने दी. हालातों से लड़ने के जज्बे ने चंपा ठाकुर को विश्व विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जिसकी बदौलत आज वे गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक न सिर्फ पहुंची, बल्कि देश का नाम भी रोशन किया.

हिमाचल की बेटी चंपा ठाकुर बनीं विश्व विजेता (ETV Bharat)

मेरे सपने को पिता ने साकार किया

ईटीवी भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप विजेता चंपा ठाकुर से खास बातचीत की. इस दौरान चंपा ठाकुर ने कहा, 'उनका सपना उनके पिता ने साकार किया है. मेरे पिता ने कड़ी मेहनत की है, वो खुद कुश्ती करके हमे आगे करते रहे. जब हम छोटे थे, तब से पिता अपने साथ हमे खेलों के लिए प्रेरित किया. उसके बाद मेरे गुरु कुलदीप राजपूत ने आगे बढ़ाया. वे अभी तक दस नेशनल स्तर की प्रतियोगिता खेल चुकी हैं'.

JBT अध्यापक ने चंपा के हुनर को तराशा

चंपा बताती हैं कि स्कूल के दौरान तत्कालीन जेबीटी अध्यापक कुलदीप राजपूत ने उन्हें कक्षा तीन-चार से तराशना शुरू किया और उन्हें स्कूलों खेलकूद प्रतियोगियों में आगे ले जाने में अपना अहम योगदान दिया. जिसकी बदौलत चंपा ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कमाल किया, लेकिन उनके प्राथमिक गुरु कुलदीप राजपूत कोविड की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए.

चंपा ठाकुर के पिता राजेश ठाकुर (ETV Bharat)

भारतीय खेल प्राधिकरण में हुआ चयन

चंपा ठाकुर ने कहा, 'वर्ष 2017 में बेहतरीन कबड्डी खिलाड़ी के तौर पर उनका का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण, धर्मशाला यूनिट के लिए हुआ था. जब वह भारतीय खेल प्राधिकरण धर्मशाला यूनिट में रही तो वहां कबड्डी की नई-नई बारीकियां सीखी और यही बारीकियां उनके काम आई. आठ साल की कड़ी मेहनत के दम पर उन्हें पहली बार भारतीय कबड्डी टीम में खेलने का मौका मिला और उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया. हमारी टीम की मेहनत से आज हम लोग विश्व विजेता बने हैं'.

चंपा ठाकुर की सरकार से मांग

इसके साथ ही चंपा ने सरकार से क्रिक्रेटर रेणुका ठाकुर की तरह सरकार नौकरी और कैश प्राइज देने की मांग की. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके गांव में सड़क नहीं है. सरकार जल्द से जल्द गांव के लिए सड़क सुविधा उपलब्ध करवाए'.

कबड्डी खिलाड़ी चंपा ठाकुर को मिल रही बधाई और शुभकामनाएं (ETV Bharat)

चंपा ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने क्या कहा?

चंपा ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने अपनी बेटी की कामयाबी पर गौरवान्वित हैं. रमेश ठाकुर ने कहा, 'उन्होंने अपनी बेटी को आठ साल की उम्र से कुश्ती करवानी शुरू कर दी थी, लेकिन लोग मुझे तरह-तरह की बातें सुनाते थी. लोग कहते थे कि कितना बेशर्म आदमी है, अपनी बेटी को अखाड़े में खड़ा करके कुश्ती करवा रहा है. मैंने इन सब की परवाह किए बगैर बेटी को आगे बढ़ाया और बेटी को कुश्ती से कबड्डी में डाला'.

रमेश ठाकुर ने बताया कि चंपा ठाकुर ने स्कूली स्तर पर राज्य स्तर तक प्रदर्शन किया. उसके लिए इसके गुरु कुलदीप राजपूत का आभार व्यक्त करूंगा. उसके बाद 2017 में चंपा का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण धर्मशाला के लिए हुआ, जहां से चंपा ने भारत का नाम रोशन किया. इससे बड़ी खुशी एक पिता के लिए क्या हो सकती है? में चाहता हूं कि हर पिता अपनी बेटी को आगे बढ़ाए और खेलों में शामिल करें ताकि वो भी चंपा ठाकुर की तरह देश का नाम रोशन कर सकें'.

बांग्लादेश में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का किया गया आयोजन (ETV Bharat)

चंपा को इंडिया की जर्सी देखने का था सपना

चंपा ठाकुर की माता नारो देवी ने भावुक होते हुए कहा, 'हमें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है. सब लोग बधाई दे रहे हैं. सबसे बड़ी खुशी इस बात है कि चंपा ने अपने पिता का सपना पूरा किया. उसके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी इंडिया की जर्सी में हो. इसके लिए बेटी को जितनी बधाई दे सकें, कम है. लोग दूर-दूर से मिलने आ रहे है और लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है'.

चंपा ठाकुर को बधाई देने वालों का लगा तांता

चंपा ठाकुर की जीत के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. चंपा ठाकुर और उनके परिवार को बधाई देने पहुंचे महबूब ने कहा कि हमें बहुत गर्व हो रहा है कि बेटी ने देश का नाम रोशन किया है. हम चाहते है कि चुराह के सभी परिवार अपनी बेटियों को चंपा ठाकुर जैसा बनाए. ताकि चंबा का नाम रोशन हो सके. आज बहुत गर्व महसूस होता है जब चंपा जैसी बेटियां सीना चौड़ा कर देती है.

देश से लेकर अंतराष्ट्रीय स्तर पर चंपा ने दिलाई हिमाचल को नई पहचान (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: भारत ने लगातार दूसरी बार जीता महिला कबड्डी वर्ल्ड कप, पीएम मोदी समेत इन बड़ी हस्तियों ने दी बधाई