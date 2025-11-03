ETV Bharat / sports

रेणुका ठाकुर को एक करोड़ रुपये इनाम देगी हिमाचल सरकार, सीएम सुक्खू ने फोन करके ये वादा भी किया

विश्व कप का फाइनल मुकाबला जीतने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रेणुका ठाकुर के साथ फोन पर बात की और उन्हें विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने पर बधाई दी. मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी बधाई देते हुए कहा कि बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है.

हिमाचल सरकार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को एक करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. रेणुका ठाकुर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग की रहने वाली हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार की ओर से एक करोड़ की इनामी राशि देने का ऐलान किया है.

शिमला: महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम पर शुभकामनाओं के साथ-साथ इनाम की बरसात भी हो रही है. विश्व विजेता बनने के बाद आईसीसी द्वारा रखी गई इनामी राशि के अलावा बीसीसीआई ने भी टीम को 51 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. वहीं राज्य सरकारें भी खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार का ऐलान कर रही हैं.

मुख्यमंत्री ने रेणुका ठाकुर से बातचीत करते हुए कहा "बहुत-बहुत मुबारक हो रेणुका आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा. मैंने पूरा फाइनल मुकाबला देखा और सेमीफाइनल मैच भी देखा था. आपने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है. हिमाचल की बेटी होने के नाते हमने एक करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है. हर हिमाचलवासी को आप पर गर्व है."

इस विश्व कप में रेणुका का प्रदर्शन

रेणुका ठाकुर ने इस विश्वकप में कुल 6 मुकाबले खेले, जिनमें उन्होंने तीन विकेट झटके हैं. पहली नजर में ये प्रदर्शन औसत दर्जे का लग सकता है लेकिन वो भारतीय टीम की गेंदबाजी की रीढ़ हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने दो विकेट लेकर मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई. भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने वाली रेणुका की ताकत उनकी सटीक लाइन लेंथ और स्विंग गेंदबाजी है. फाइनल मुकाबले में रेणुका कोई विकेट नहीं ले पाई लेकिन 8 ओवर में महज 3.5 की इकॉनमी से 28 रन देकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर शिकंजा कसे रखा. उनकी किफायती गेंदबाजी ही है जो वो पूरे टूर्नामेंट में एक तरफ से दबाव बनाती रहीं और दूसरी तरफ से गेंदबाज विकेट चटकाते रहे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाई स्कोरिंग सेमीफाइनल मुकाबले में भी उन्हें विकेट नहीं मिला लेकिन 8 ओवर में सिर्फ 4.9 की इकॉनमी रेट से उन्होंने 39 रन ही खर्च किए थे. लीग मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ भी 10 ओवर में सिर्फ 29 रन और इंग्लैंड के खिलाफ 8 ओवर में 37 रन दिए थे.

रेणुका ठाकुर ने साल 2021 में टीम इंडिया में चुनी गई थीं. वो दाएं हाथ की मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू के बाद से वो टीम इंडिया की प्रमुख गेंदबाज हैं. रेणुका ने अब तक भारत के लिए 27 वनडे में 41 विकेट झटके हैं वहीं 54 टी20 मैच वो 58 बैटर्स को पवैलियन भेज चुकी हैं. क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो रेणुका की इकॉनमी ही उनकी पहचान रही है. जो अब तक खेले गए 3 टेस्ट मैचों में 3.62 रही है. वहीं टी20 में उनकी इकॉनमी 6.36 और वनडे में 4.82 है. ये आंकड़े बताते हैं कि वो दुनिया की सबसे किफायती गेंदबाजों में से एक है और हर कप्तान उन्हें अपनी टीम में ऐसा गेंदबाज चाहता है.

पीएम मोदी भी कर चुके हैं रेणुका की तारीफ

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था. कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान वो रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं. भारतीय टीम उस वक्त फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी लेकिन तब क्रिकेट मैदान पर रेणुका ठाकुर ने बल्लेबाजों में जैसे खौफ भर दिया था. उनके प्रदर्शन के मुरीद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए थे. राष्ट्रमंडल खेलों में रेणुका ने 5 मैचों में 11 विकेट चटकाए थे. रजत पदक जीतने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उनके चेहरे पर पहाड़ों की शांति और मुस्कान है लेकिन उनकी आक्रामक गेंदबाजी के आगे अच्छे अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं.

ये भी पढ़ें: वर्ल्ड कप जीतने पर हिमाचल की बेटी रेणुका ठाकुर के गांव में जश्न, माता की आंखों से छलके खुशी के आंसू