Khelo India Winter Games: हिमाचल के बर्फ के योद्धाओं ने KIWG के पांच संस्करणों में अपनी चमक बिखेरी

शिमला: खेलो इंडिया विंटर गेम्स (केआईडब्ल्यूजी) के पहले पांच संस्करणों में हिमाचल प्रदेश दल की यात्रा दृढ़ संकल्प और बर्फ के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है. 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पांच संस्करणों में, जो प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश एक आशावान दावेदार से पदक विजेता के रूप में उभरा है और स्थापित शीतकालीन खेल शक्तियों को चुनौती दे रहा है.

केआईडब्ल्यूजी 2026 का गुलमर्ग चरण 23 फरवरी शुरू हुआ, जो 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शीतकालीन ओलंपियनों सहित भारत के शीर्ष स्कीयर भाग ले रहे हैं. खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का जनवरी चरण इस वर्ष 20 से 26 जनवरी तक आयोजित हुआ था. जब 2020 में पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ, तो यह आयोजन प्रतियोगिता के साथ-साथ उत्सव का भी प्रतीक था.

मेजबान जम्मू और कश्मीर, जो पीढ़ियों से हिम संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ने पदक तालिका में अपना दबदबा कायम किया. उस पहले आयोजन में हिमाचल प्रदेश की उपस्थिति सीमित लेकिन महत्वपूर्ण थी, जिससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अमूल्य अनुभव और अवसर प्राप्त हुए.

2021 में दूसरे संस्करण तक, 1000 से अधिक एथलीटों की भागीदारी और राज्य की बढ़ती सहभागिता के साथ, हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन खेलों के धुरंधरों ने अपनी जगह बना ली थी. वे अभी तक हर घर में मशहूर नहीं थे, लेकिन शुरुआती संकेत अल्पाइन और नॉर्डिक स्पर्धाओं में पोडियम पर पहुंचने की झलक भविष्य की संभावनाओं का संकेत दे रहे थे.

2023 में आयोजित तीसरे संस्करण ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में हिमाचल प्रदेश की शीर्ष पायदान पर पहली बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई. कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, टीम ने 10 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर पारंपरिक शीतकालीन खेल गढ़ों के बाद तीसरा स्थान हासिल किया.

यह वह क्षण था जब हिमाचल प्रदेश के एथलीटों की चर्चा न केवल प्रतिभागी के रूप में बल्कि राष्ट्रीय दावेदारों के रूप में होने लगी. अल्पाइन की ढलानें, जिन पर कभी मेजबान और स्थापित टीमों का दबदबा रहता था, अब उनके बगल में हिमाचल प्रदेश के झंडे लहराते नजर आने लगे.

अगर 2023 हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े स्तर पर प्रवेश का वर्ष था, तो 2024 का संस्करण उसकी इस उपलब्धि की पुष्टि थी. इस बार हिमाचल प्रदेश ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य सहित 15 पदक जीते और राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया. शीतकालीन खेलों के अपेक्षाकृत सीमित बुनियादी ढांचे वाले राज्य के लिए यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. उस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों की सूची उभरते सितारों की सूची की तरह लगती है.

आंचल ठाकुर सिर्फ एक नाम से कहीं बढ़कर बन गईं. वह 2025 में हिमाचल प्रदेश के पदक जीतने के अभियान का एक अहम स्तंभ थीं. 28 अगस्त, 1996 को मनाली में जन्मीं ठाकुर, जो 2018 में अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ की किसी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्कीयर बनीं, ने 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में अल्पाइन स्कीइंग स्लैलम और जायंट स्लैलम स्पर्धाओं में दो स्वर्ण पदक जीते.

आंचल ने बताया, 'हालात मुश्किल थे, दृश्यता कम थी और तापमान भी कम था, लेकिन मेरा हौसला बुलंद था. मैंने पांच साल की उम्र में स्कीइंग शुरू की थी और इस खेल में मुझे 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है. मेरे पास असली स्की नहीं थीं, मैं लकड़ी की स्की पर अभ्यास करती थी. यह बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब मैंने जूनियर नेशनल में पदक जीतना शुरू किया, तो मैं यूरोप जाकर प्रशिक्षण लेने लगी'.