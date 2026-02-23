Khelo India Winter Games: हिमाचल के बर्फ के योद्धाओं ने KIWG के पांच संस्करणों में अपनी चमक बिखेरी
खेलों इंडिया विंटर गेम्स में हिमाचल प्रदेश के एथलीटों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया.
Published : February 23, 2026 at 11:01 PM IST
शिमला: खेलो इंडिया विंटर गेम्स (केआईडब्ल्यूजी) के पहले पांच संस्करणों में हिमाचल प्रदेश दल की यात्रा दृढ़ संकल्प और बर्फ के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है. 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पांच संस्करणों में, जो प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश एक आशावान दावेदार से पदक विजेता के रूप में उभरा है और स्थापित शीतकालीन खेल शक्तियों को चुनौती दे रहा है.
केआईडब्ल्यूजी 2026 का गुलमर्ग चरण 23 फरवरी शुरू हुआ, जो 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शीतकालीन ओलंपियनों सहित भारत के शीर्ष स्कीयर भाग ले रहे हैं. खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का जनवरी चरण इस वर्ष 20 से 26 जनवरी तक आयोजित हुआ था. जब 2020 में पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ, तो यह आयोजन प्रतियोगिता के साथ-साथ उत्सव का भी प्रतीक था.
मेजबान जम्मू और कश्मीर, जो पीढ़ियों से हिम संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ने पदक तालिका में अपना दबदबा कायम किया. उस पहले आयोजन में हिमाचल प्रदेश की उपस्थिति सीमित लेकिन महत्वपूर्ण थी, जिससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अमूल्य अनुभव और अवसर प्राप्त हुए.
2021 में दूसरे संस्करण तक, 1000 से अधिक एथलीटों की भागीदारी और राज्य की बढ़ती सहभागिता के साथ, हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन खेलों के धुरंधरों ने अपनी जगह बना ली थी. वे अभी तक हर घर में मशहूर नहीं थे, लेकिन शुरुआती संकेत अल्पाइन और नॉर्डिक स्पर्धाओं में पोडियम पर पहुंचने की झलक भविष्य की संभावनाओं का संकेत दे रहे थे.
2023 में आयोजित तीसरे संस्करण ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में हिमाचल प्रदेश की शीर्ष पायदान पर पहली बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई. कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, टीम ने 10 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर पारंपरिक शीतकालीन खेल गढ़ों के बाद तीसरा स्थान हासिल किया.
यह वह क्षण था जब हिमाचल प्रदेश के एथलीटों की चर्चा न केवल प्रतिभागी के रूप में बल्कि राष्ट्रीय दावेदारों के रूप में होने लगी. अल्पाइन की ढलानें, जिन पर कभी मेजबान और स्थापित टीमों का दबदबा रहता था, अब उनके बगल में हिमाचल प्रदेश के झंडे लहराते नजर आने लगे.
अगर 2023 हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े स्तर पर प्रवेश का वर्ष था, तो 2024 का संस्करण उसकी इस उपलब्धि की पुष्टि थी. इस बार हिमाचल प्रदेश ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य सहित 15 पदक जीते और राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया. शीतकालीन खेलों के अपेक्षाकृत सीमित बुनियादी ढांचे वाले राज्य के लिए यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. उस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों की सूची उभरते सितारों की सूची की तरह लगती है.
आंचल ठाकुर सिर्फ एक नाम से कहीं बढ़कर बन गईं. वह 2025 में हिमाचल प्रदेश के पदक जीतने के अभियान का एक अहम स्तंभ थीं. 28 अगस्त, 1996 को मनाली में जन्मीं ठाकुर, जो 2018 में अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ की किसी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्कीयर बनीं, ने 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में अल्पाइन स्कीइंग स्लैलम और जायंट स्लैलम स्पर्धाओं में दो स्वर्ण पदक जीते.
आंचल ने बताया, 'हालात मुश्किल थे, दृश्यता कम थी और तापमान भी कम था, लेकिन मेरा हौसला बुलंद था. मैंने पांच साल की उम्र में स्कीइंग शुरू की थी और इस खेल में मुझे 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है. मेरे पास असली स्की नहीं थीं, मैं लकड़ी की स्की पर अभ्यास करती थी. यह बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब मैंने जूनियर नेशनल में पदक जीतना शुरू किया, तो मैं यूरोप जाकर प्रशिक्षण लेने लगी'.
आंचल ने बताया, '2012 में, मैंने ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में आयोजित शीतकालीन युवा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. तब से, मैंने छह विश्व चैंपियनशिप और दो एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है'. आंचल ने आगे बताया, " खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में, माहौल हम खिलाड़ियों को अपने राज्यों और देश के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है'.
स्नोबोर्डर प्रीति ठाकुर ने कई स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक और पोडियम स्थान हासिल किए. रिले और टीम स्पर्धाओं में मिली जीत ने हिमाचल प्रदेश को और भी गति प्रदान की, जिसमें व्यक्तिगत साहस ने सामूहिक गौरव का संगम किया. एक स्पष्ट बदलाव देखने को मिला. हिमाचल प्रदेश अब शीतकालीन खेलों के महाशक्तियों की छाया में नहीं था। अब यह खुद एक चर्चित राज्य था.
2025 में आयोजित 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में हिमाचल प्रदेश ने संभवतः अब तक का अपना सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया. 6 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ, राज्य ने भारतीय सेना के साथ कुल पदकों के आधार पर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया. भारतीय सेना स्वयं भी विभिन्न खेलों में अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर एक सर्वकालिक मजबूत दावेदार रही है.
हिमाचल के एथलीटों ने बेहतर प्रदर्शन किया
पोडियम पर पहुंचने के अलावा भी कई मायनों में प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहीं तेनज़िन डोल्मा ने महिला स्की पर्वतारोहण वर्टिकल रेस में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें उन्होंने पहाड़ की भीषण ढलानों के बावजूद अपनी सहनशक्ति का शानदार प्रदर्शन किया. उनकी टीम की साथी नताशा महार ने रजत पदक जीता, जिससे हिमाचल प्रदेश में पहला और दूसरा स्थान हासिल हुआ, जिसकी गूंज रेस समाप्त होने के काफी समय बाद तक सुनाई देगी.
मीट के पहले पुरुष अल्पाइन स्लैलम इवेंट में योगेश कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता और स्कीइंग के मुख्य स्पर्धाओं में हिमाचल प्रदेश की बढ़ती पकड़ को और मजबूत किया. साक्षी ठाकुर और नताशा महार जैसी स्नोबोर्डिंग विशेषज्ञों ने पोडियम पर पहुंचकर पदकों की संख्या में इजाफा किया और हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शन में विविधता का परिचय दिया.
पांच संस्करणों में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में हिमाचल प्रदेश का उदय अथक महत्वाकांक्षा की गाथा है. 2020 और 2021 में शुरुआती संकोच से लेकर 2024 और 2025 तक राष्ट्रीय पदक विजेताओं में एक प्रमुख स्थान स्थापित करने तक, यह सफर किसी क्रमिक चढ़ाई की तरह नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जोश और सामूहिक उत्साह से प्रेरित होकर पहाड़ की चोटी पर तेजी से चढ़ने की तरह लगता है.
