हिमाचल के आकाश वशिष्ठ का धमाल, रणजी में हैदराबाद के खिलाफ दोनों पारियों में लगाया शतक

रणजी मुकाबले में आकाश वशिष्ठ ने हैदराबाद के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाया है. हिमाचल के लिए ऐसा करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी हैं.

रणजी मुकाबले में आकाश वशिष्ठ का कमाल
रणजी मुकाबले में आकाश वशिष्ठ का कमाल (PIC CREDIT: AKASH VASHISHT INSTAGRAM)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 3:53 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के नादौन के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम अमतर में हिमाचल और हैदराबाद के बीच चल रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में आकाश वशिष्ठ ने इतिहास रचा हैं. हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में आकाश ने दोनों पारियों में शतक लगाया है. आकाश दोनों ही पारियों में टीम के संकटमोचक बनकर उभरे हैं.

पहली पारी में उन्होंने 165 गेंदों में 118 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 169 गेंदों में 101 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहे. दूसरी पारी में उन्होंने 10 चौके जड़े. हिमाचल के लिए दोनों पारियों में शतक लगाने वाले आकाश तीसरे खिलाड़ी हैं. इससे पहले 1993में आर बिट्टू, 2008 में भविन ठाकर ने हिमाचल के लिए जम्मू कश्मीर के खिलाफ दोनों पारियों में शतकीय पारी खेली थी. अब आकाश वशिष्ठ ने बल्ले से ये कमाल कर दिखाया है. इससे पहले अमोल मजूमदार भी इसी मैदान पर आंध्र प्रदेश के लिए 2012 में हिमाचल के खिलाफ दोनों पारियों में शतकीय पारी खेल चुके हैं.

ऐसा रहा है घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड

आकाश वशिष्ठ ने अब तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट के 40 मैचों की 59 पारियों में 5 शतक और छह अर्धशतक लगाए हैं उनका सर्वोच्च स्कोर 141 रन रहा है. साथ ही अपनी स्पिन गेंदबाजी से 61 विकेट भी लिए हैं. एक पारी में वो सात विकेट भी ले चुके हैं. इससे पहले पिछले मैच में भी उन्होंने दिल्ली के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी.

कैसा रहा मैच का हाल

पहली पारी में हिमाचल में 97.3 ओवर में 318 रन बनाए. तनाय थयांगराजन ने चार विकेट लिए. आकाश के अलावा कोई बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं लगा पाया. वहीं, हैदराबाद की पहली पारी 75.2 ओवर में 278 रनों पर सिमट गई. वैभव अरोड़ा ने कुल चार विकेट लिए.

हिमाचल की दूसरी पारी 70.2 ओवर में 303 रन पर सिमट गई. आकाश की शतकीय पारी के अलावा एकांत सेन ने ताबड़तोड़ 68, मयंक डागर ने 52 रनों की पारी खेली. हैदराबाद के चामा मिलिंद ने 14 ओवरों में 67 रन देकर तीन विकेट, भुवांगिरी दो, निशांत, थयांगराजन, रोहित रायडू को एक-एक विकेट मिला. चौथे दिन तक हैदराबाद ने दूसरी पारी में खबर लिखे जाने तक अभिरथ रेड्डी के 146 रनों की मदद से 3 विकेट के नुकसान पर 62 ओवर में 261 रन बना लिए हैं. हैदराबाद को जीत के लिए मात्र 83 रनों की जरूरत है.

