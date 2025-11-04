ETV Bharat / sports

हिमाचल के आकाश वशिष्ठ का धमाल, रणजी में हैदराबाद के खिलाफ दोनों पारियों में लगाया शतक

शिमला: हिमाचल प्रदेश के नादौन के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम अमतर में हिमाचल और हैदराबाद के बीच चल रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में आकाश वशिष्ठ ने इतिहास रचा हैं. हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में आकाश ने दोनों पारियों में शतक लगाया है. आकाश दोनों ही पारियों में टीम के संकटमोचक बनकर उभरे हैं.

पहली पारी में उन्होंने 165 गेंदों में 118 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 169 गेंदों में 101 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहे. दूसरी पारी में उन्होंने 10 चौके जड़े. हिमाचल के लिए दोनों पारियों में शतक लगाने वाले आकाश तीसरे खिलाड़ी हैं. इससे पहले 1993में आर बिट्टू, 2008 में भविन ठाकर ने हिमाचल के लिए जम्मू कश्मीर के खिलाफ दोनों पारियों में शतकीय पारी खेली थी. अब आकाश वशिष्ठ ने बल्ले से ये कमाल कर दिखाया है. इससे पहले अमोल मजूमदार भी इसी मैदान पर आंध्र प्रदेश के लिए 2012 में हिमाचल के खिलाफ दोनों पारियों में शतकीय पारी खेल चुके हैं.

ऐसा रहा है घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड

आकाश वशिष्ठ ने अब तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट के 40 मैचों की 59 पारियों में 5 शतक और छह अर्धशतक लगाए हैं उनका सर्वोच्च स्कोर 141 रन रहा है. साथ ही अपनी स्पिन गेंदबाजी से 61 विकेट भी लिए हैं. एक पारी में वो सात विकेट भी ले चुके हैं. इससे पहले पिछले मैच में भी उन्होंने दिल्ली के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी.