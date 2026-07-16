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पंजाब किंग्स का टूटा वर्ल्ड रिकॉर्ड, MLC में चेज हुआ T20 का सबसे बड़ा स्कोर

MLC 2026 में स्टीव स्मिथ की टीम ने 267 रन चेज कर टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया.

पंजाब किंग्स
पंजाब किंग्स (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 4:48 PM IST

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ओकलैंड: अमेरिका में खेली जा रही मेजर क्रिकेट लीग 2026 (MLC) में टी20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़ा रन चेज हो गया. बुधवार (15 जुलाई) के एलिमिनेटर मैच में डिफेंडिंग चैंपियन MI न्यूयॉर्क के 267 रनों के लक्ष्य को वॉशिंगटन फ्रीडम ने सिर्फ 18.4 ओवर में ही चेज कर लिया.

MI न्यूयॉर्क ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 266 रन बनाए. जिसमें निकोलस पूरन की 31 गेंदों में लगाई गई सेंचुरी, जो MLC इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी थी, शामिल है. इसके अलावा डिकॉक 24 गेंद में 51 और पोलॉर्ड ने 25 गेंद में 64 रन बनाए. डिकॉक ने अपनी पारी में 2 चौके और 6 छक्के लगाए, जबकि पोलॉर्ड ने 1 चौका और 8 छक्के जड़े.

267 रनों के विशाल लक्ष्य को वॉशिंगटन फ्रीडम ने कप्तान स्टीव स्मिथ और विकेट-कीपर एंड्रीज गौस की शानदार सेंचुरी की बदौलत 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया, और अपनी टीम को 6 विकेट से शानदार जीत दिला दी.

​​3 ओवर के अंदर 10 रन पर दो विकेट गिरने के बाद, ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और अमेरिका के बल्लेबाज गौस ने तीसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी की, उन्होंने सिर्फ 89 गेंदों में 241 रनों की साझेदारी की. गौस को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों में 132 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 12 छक्के शामिल थे. जबकि स्मिथ 48 गेंदों में 110 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 9 छक्के जड़े.

पंजाब किंग्स का टूटा वर्ल्ड रिकॉर्ड
इस सफल रन चेज ने IPL टीम पंजाब किंग्स (PBKS) के ऑल-टाइम T20 रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. PBKS ने IPL 2026 में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रनों का लक्ष्य हासिल किया था, जो टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा सफल रन चेज था. उस मैच में केएल राहुल ने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए 67 गेंदों में नाबाद 152 रनों की पारी खेली. जवाब में PBKS उस विशाल लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही क्योंकि प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने पावरप्ले में 116 रन बना दिए थे. जब कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों में 71 रन बनाए और पंजाब ने सात गेंदें बाकी रहते हुए जीत हासिल कर ली.

T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा सफल रन चेज

  • वॉशिंगटन फ्रीडम – 270/4 (18.4 ओवर) ने 15 जुलाई 2026 को MI न्यूयॉर्क को 6 विकेट से हराया
  • पंजाब किंग्स – 265/4 (18.5 ओवर) ने 25 अप्रैल 2026 को दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया
  • पंजाब किंग्स – 262/2 (18.4 ओवर) ने 26 अप्रैल 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया
  • साउथ अफ्रीका – 259/4 (18.5 ओवर) ने 26 मार्च 2023 को वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया
  • ब्रिस्बेन हीट – 258/2 (19.5 ओवर) ने 19 दिसंबर 2025 को पर्थ स्कॉर्चर्स को 8 विकेट से हराया

वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ा सफल रन चेज
दक्षिण अफ्रीका ने 2006 में जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रन का लक्ष्य 49.5 ओवर में 9 विकेट खोकर हासिल किया.

टेस्ट में सबसे बड़ा सफल रन चेज
टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा सफल रन चेज वेस्टइंडीज के नाम है. उन्होंने 2003 में सेंट जॉन्स के एंटीगुआ रिक्रिएशन ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट खोकर 418 रनों का विशाल लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल करके इतिहास रचा था.

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