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IPL के सबसे बड़े सफल रन चेज पर एक नजर, एक ही टीम के खिलाफ 3 बार हुआ बड़ा रन चेज

आईपीएल की ट्रॉफी ( IANS )

Highest Run Chase in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो गया है. इस सीजन के दूसरे ही मैच में मुंबई ने केकेआर के खिलाफ 221 रन चेज करके इतिहास रच दिया. ये टूर्नामेंट के इतिहास का छठा सबसे बड़ा सफल चेज था. जबकि मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा सफल चेज था. ये भी सच है कि आईपीएल में काफी ज्यादा रन बनते हैं, हालांकि 200 प्लस रन चेज करना किसी भी टीम के लिए किसी भी पिच पर आसान नहीं होता है. लेकिन जब ये बड़े स्कोर चेज होते हैं तो फिर रिकॉर्ड बनते हैं. जो क्रिकेट इतिहास में यादगार बन जाते हैं. खास बात यह है कि IPL के इतिहास में 6 सबसे बड़े सफल रन चेज में से 3 बार एक ही टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला भी है और दिलचस्प भी. आईए आईपीएल के सबसे बड़े सफल चेज पर एक नजर डालते हैं. IPL के सबसे बड़े सफल रन चेज 262 रन - PBKS vs KKR, कोलकाता, 2024

पंजाब किंग्स ने 2024 में केकेआर के खिलाफ 262 रनों का विशाल लक्ष्य 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल करके इतिहास रच दिया. यह IPL का अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज है, जिसमें KKR के गेंदबाज पूरी तरह बेअसर नजर आए. 246 रन - SRH vs PBKS, हैदराबाद, 2025

सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले साल दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज किया था. जब उनहोंने 246 रनों को18.3 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया.