IPL के सबसे बड़े सफल रन चेज पर एक नजर, एक ही टीम के खिलाफ 3 बार हुआ बड़ा रन चेज
Highest Run Chase in IPL: आईपीएल के इतिहास में 6 सबसे बड़े सफल चेज में से 3 केकेआर के खिलाफ हुआ है.
Published : April 4, 2026 at 5:43 PM IST
Highest Run Chase in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो गया है. इस सीजन के दूसरे ही मैच में मुंबई ने केकेआर के खिलाफ 221 रन चेज करके इतिहास रच दिया. ये टूर्नामेंट के इतिहास का छठा सबसे बड़ा सफल चेज था. जबकि मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा सफल चेज था.
ये भी सच है कि आईपीएल में काफी ज्यादा रन बनते हैं, हालांकि 200 प्लस रन चेज करना किसी भी टीम के लिए किसी भी पिच पर आसान नहीं होता है. लेकिन जब ये बड़े स्कोर चेज होते हैं तो फिर रिकॉर्ड बनते हैं. जो क्रिकेट इतिहास में यादगार बन जाते हैं.
खास बात यह है कि IPL के इतिहास में 6 सबसे बड़े सफल रन चेज में से 3 बार एक ही टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला भी है और दिलचस्प भी. आईए आईपीएल के सबसे बड़े सफल चेज पर एक नजर डालते हैं.
IPL के सबसे बड़े सफल रन चेज
262 रन - PBKS vs KKR, कोलकाता, 2024
पंजाब किंग्स ने 2024 में केकेआर के खिलाफ 262 रनों का विशाल लक्ष्य 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल करके इतिहास रच दिया. यह IPL का अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज है, जिसमें KKR के गेंदबाज पूरी तरह बेअसर नजर आए.
246 रन - SRH vs PBKS, हैदराबाद, 2025
सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले साल दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज किया था. जब उनहोंने 246 रनों को18.3 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया.
228 रन - RCB vs LSG, लखनऊ, 2025
आरसीबी ने पिछले साल आईपीएल का तीसरा सबसे बड़ा सफल रन जेच किया था. जब उन्होंने लखनऊ में एलएसजी के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 228 रनो के लक्ष्य को 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया.
224 रन - RR vs PBKS, शारजाह, 2020
रजास्थान रॉयल्स ने टूर्नामेंट का चौथा सबसे बड़ा सफल चेज 2020 में किया था. जब उन्होंने पंजाब के खिलाफ दुबाई के शारजाह में 224 रनों का पीछा करते हुए IPL इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक को अपने नाम किया. उन्होंने 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया था.
224 रन - RR vs KKR, कोलकाता, 2024
एक बार फिर रॉजस्थान ने 2024 में 224 रन चेज किया. लेकिन इस बार उन्होंने केकेआर के खिलाफ ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया. राजस्थान ने ये बड़ा रन चेज केकेआर के घर में 8 खोकर आखिरी गेंद पर हासिल किया था.
221 रन - MI vs KKR, वानखेड़े, 2026
मुंबई इंडियंस ने 221 रनों का विशाल लक्ष्य केकेआर के खिलाफ इसी सीजन 2026 में अपने होम ग्राउंड वानखेड़े में हासिल किया. जो उनका और उस ग्राउंड का सबसे बड़ा सफल चेज था.
KKR के खिलाफ बार-बार बड़े चेज, संयोग या कमजोरी?
इन आंकड़ों को देखकर एक सवाल उठता है कि क्या KKR की गेंदबाजी बड़े लक्ष्यों को बचाने में कमजोर रही है? 6 बड़े सफल चेज में से तीन बार एक ही टीम का सामने आना, यह दर्शाता है कि टीम की बॉलिंग काफी कमजोर है और डेथ ओवर्स में उनको अपनी रणनीति पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है. हालांकि ये भी सच है कि आईपीएल के एक नियम 'इम्पैक्ट प्लेयर' ने मैच का रुख बदलना और बड़े लक्ष्य को चेज करना और ज्यादा आसान कर दिया है. केकेआर के खिलाफ बने ये रिकॉर्ड यह दिखाते हैं कि क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं होता.