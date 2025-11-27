ETV Bharat / sports

IND vs SA ODI: चप्पे-चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा, खिलाड़ियों और उनके परिवार के लिए विशेष इंतजाम

सुरक्षा को लेकर रांची रेंज के आईजी मनोज कौशिक ने रांची एसएसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ मीटिंग कर उन्हें बेहतर सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. आईजी ने रांची के जगन्नाथपुर, धुर्वा, पुंदाग, अरगोड़ा आदि थानेदारों को सख्त हिदायत दी है कि वे प्रतिदिन स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों में गश्त लगाएं.

किक्रेट मैच की सुरक्षा पर आईजी मनोज कौशिक एवं ट्रैफिक एसपी का बयान (Etv bharat)

रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर पुलिस ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए हैं. सुरक्षा के मद्देनजर धुर्वा स्थित जेएससीए स्टेडियम और उसके आसपास इलाके में 2000 फोर्स की तैनाती की जा रही है. इसमें आईआरबी, रैप, जिला पुलिस के अलावा महिला पुलिस बल भी शामिल है. इसके साथ साथ छह आईपीएस, छह के आसपास डीएसपी और 12 से ज्यादा थानेदारों की अलग से तैनाती की जा रही है. इसके साथ ही अग्निशमन दस्ता और वाटर कैनन की टीम भी स्टेडियम के बाहर एवं भीतर तैनात रहेगी.

रांची : 30 नवंबर को धोनी के शहर रांची में क्रिकेट का खुमार देखने को मिलेगा. भारत और दक्षिण अफ्रीका, रांची के जेएससीए स्टेडियम में एकदिवसीय सीरीज का पहला मैच खेलेंगे. ऐसे में राजधानी रांची में क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है. मैच को लेकर हाईलेवल सिक्योरिटी तैयार की गई है. खासकर क्रिकेट खिलाड़ियों और उनके फैमिली के लिए सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों और उनके परिवार के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. भारतीय टीम के कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी पहले ही रांची पहुंच चुके हैं, जबकि पूरी टीम गुरुवार की देर शाम तक रांची पहुंचेगी. इंडिया और दक्षिण अफ्रीका टीम को एयरपोर्ट से होटल लाने के लिए विशेष बसों का इंतजाम किया गया है. सुरक्षा के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. टीम में 24 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है, जो सिर्फ एस्कॉर्ट कर खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से होटल लाएंगे. कई क्रिकेटरों की फैमिली भी रांची आने वाली है. उनके लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है.:-मनोज कौशिक, आईजी, रांची रेंज

एयरपोर्ट से होटल तक कड़ी सुरक्षा

रांची पुलिस की ओर से खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए 36 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. होटल से जेएससीए स्टेडियम जाने वाले मार्ग में हर चार सौ मीटर में चार पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है. सभी पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि खिलाड़ियों को स्टेडियम में जाने से आधा घंटा पहले और बाद तक उस मार्ग में किसी भी वाहन को न तो प्रवेश करने दें और न ही सड़क पर किसी को रहने दें.

जेएससीए स्टेडियम के बाहर का नजारा (Etv bharat)

जगह-जगह जवानों की तैनाती, होटल में भी कड़ी सुरक्षा

क्रिकेट मैच को देखते हुए जेएससीए स्टेडियम, होटल और एयरपोर्ट पर बलों की विशेष तैनाती की गई है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और भारत की पूरी टीम होटल रेडिसन ब्लू में ही ठहरेगी, इसलिए होटल की सुरक्षा को भी बेहतर किया गया है. दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस भी क्रिकेट मैच को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है.

खिलाड़ियों के रांची आगमन को लेकर बुधवार से ही ट्रैफिक रूट पर जवानों की तैनाती कर दी गयई है. रांची एयरपोर्ट से होटल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों के सुगमता से पहुंचने के लिए ट्रैफिक जवानों को जगह-जगह पर तैनात किया गया है: राकेश सिंह, ट्रैफिक एसपी

प्रैक्टिस सेशन के लिए भी विशेष इंतजाम

इंडिया और साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 28 नवंबर और 29 नवंबर को स्टेडियम में पहुंचकर प्रैक्टिस सेशन में भी भाग लेगी. ऐसे में होटल से लेकर स्टेडियम तक क्रिकेट खिलाड़ियों को ले जाने के लिए भी ट्रैफिक रूट का निर्धारण कर दिया गया है. रूट पर एक दर्जन से ज्यादा ट्रैफिक के जवान तैनात रहेंगे. इसके अलावा सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तनाती की गई है. ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के मुताबिक, स्टेडियम के आसपास पार्किंग स्थल को भी चिन्हित कर दिया गया है.

