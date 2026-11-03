वर्ल्ड कप 2027 में IND vs PAK मैच का क्रेज, 34 हजार सीटों वाले स्टेडियम में 84 लाख टिकट की डिमांड
वर्ल्ड कप 2027 में IND vs PAK मैच 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाना है.
Published : November 3, 2026 at 5:08 PM IST
IND vs PAK World Cup Match: वनडे वर्ल्ड कप अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस बड़े टूर्नामेंट के शेड्यूल और फिक्सचर का भी ऐलान कर दिया है. इसके साथ-साथ उन्होंने टिकट के आवेदन के लिए भी खिड़की खोल रखी है. जिसमें ICC को 193 देशों के दर्शकों से 120 मिलियन (12 करोड़) से अधिक टिकट आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 2.8 मिलियन (28 लाख) अलग-अलग प्रशंसकों ने टिकट खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है.
IND vs PAK मैच के टिकट की डिमांड सबसे ज्यादा
खास बात ये है कि वर्ल्ड कप 2027 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर दुनिया भर से जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिल रही है. ICC को इन दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच होने वाले मैच के लिए 84 लाख टिकट आवेदन मिले हैं. बता दें, दोनों टीमें 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. जिसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता सिर्फ 34 हजार ही है.
ICC के अनुसार, भारत-पाकिस्तान मैच के लिए चल रही टिकट लॉटरी (टिकट बैलेट) प्रक्रिया में 8,397,294 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इतनी भारी मांग भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता को लेकर दर्शकों की गहरी दिलचस्पी को दर्शाती है.
The world wants a seat at #CWC27 🤩 The demand keeps soaring as fans look to be a part of cricket's biggest stage in Africa 🏆 Enrol in the ticket ballot before it closes on 21 November ➡️ https://t.co/ePJaznq10O https://t.co/3rp9i3XBoR— ICC (@ICC) November 2, 2026
फाइनल मैच की डिमांड दूसरे नंबर पर
वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में 21 नवंबर को खेला जाएगा. इसके लिए लगभग 79 लाख (7,900,944) टिकट आवेदन आए हैं, जो इसे अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा मांग वाला मैच बनाता है.
बात दें कि क्रिकेट के फैन्स 21 नवंबर, 2026 तक टिकट हासिल करने के लिए रजिस्टर करा सकते हैं. टिकटों की इतनी बड़ी डिमांड से पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर लोगों में कितना उत्साह है.
वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल
वनडे वर्ल्ड कप 2027 में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी. ये टूर्नामेंट 2 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 तक आयोजित किया जाएगा. टूर्नामेंट का आगाज नामीबिया के विंडहोक में तीन टीमों की 'सुपर सीरीज' के साथ होगा.
नए फॉर्मेट में खेला जाएगा ये वर्ल्ड कप
वर्ल्ड कप 2027 नए फॉर्मेट में खेला जाएगा. जो चार चरणों में होंगे. टूर्नामेंट का पहला चरण 'सुपर सीरीज' से शुरू होगा, जिसमें 12वें, 13वें और 14वें नंबर की टीमें मुख्य प्रतियोगिता के लिए आखिरी क्वालिफाइंग जगह पाने के लिए खेलेंगी.
दुसरे चरण में क्वालिफाई करने वाली टीम फिर ग्रुप स्टेज के लिए टॉप 12 टीमों के साथ मिलकर छह-छह टीमों के दो ग्रुप में शामिल होगी. हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें और दोनों ग्रुप में से सबसे अच्छी रैंकिंग वाली टीम तीसरे चरण में पहुंचेंगी. जिसका नाम 'सुपर 7' है. इसमें सात टीमें राउंड-रॉबिन के तहत एक दूसरे से खेलेंगी. उसके बाद चौथे चरण में सुपर 7 स्टेज की टॉप चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और सेमीफाइनल की विजेता टीमें फाइनल में भिड़ेंगी.