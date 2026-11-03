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वर्ल्ड कप 2027 में IND vs PAK मैच का क्रेज, 34 हजार सीटों वाले स्टेडियम में 84 लाख टिकट की डिमांड

वर्ल्ड कप 2027 में IND vs PAK मैच का क्रेज ( IANS )

IND vs PAK World Cup Match: वनडे वर्ल्ड कप अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस बड़े टूर्नामेंट के शेड्यूल और फिक्सचर का भी ऐलान कर दिया है. इसके साथ-साथ उन्होंने टिकट के आवेदन के लिए भी खिड़की खोल रखी है. जिसमें ICC को 193 देशों के दर्शकों से 120 मिलियन (12 करोड़) से अधिक टिकट आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 2.8 मिलियन (28 लाख) अलग-अलग प्रशंसकों ने टिकट खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है.

IND vs PAK मैच के टिकट की डिमांड सबसे ज्यादा

खास बात ये है कि वर्ल्ड कप 2027 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर दुनिया भर से जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिल रही है. ICC को इन दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच होने वाले मैच के लिए 84 लाख टिकट आवेदन मिले हैं. बता दें, दोनों टीमें 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. जिसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता सिर्फ 34 हजार ही है.