CAU में कथित अनियमितता मामला, हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

नैनीताल (उत्तराखंड): उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में गड़बड़ियों को लेकर दायर विशेष अपील पर सुनवाई की. फिलहाल कोर्ट ने उन्हें कोई राहत ना देते हुए अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. पूर्व में एकलपीठ ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि ये याचिकाएं पोषणीय (योग्य) नही हैं. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट में सिविल वाद दायर करने के निर्देश दिए थे. इस आदेश को आज धीरज भंडारी ने खंडपीठ में विशेष अपील दायर कर चुनौती दी गयी.

जानिए क्या है पूरा मामला: पूर्व में गड़बड़ियों के इस मामले को डॉ. बुद्धि चंद रमोला, धीरज भंडारी व संजय गुसाईं की ओर से एकलपीठ में चुनौती दी गयी थी. याचिकाओं में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन (CAU) में वित्तीय गड़बड़ी तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी धन में अनियमितता के साथ ही एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष धीरज भंडारी को लोकपाल के द्वारा हटाये जाने के आदेश को चुनौती दी गई.

कथित वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा है पूरा मामला: पूर्व में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी. जिसमें एसोसिएशन और बीसीसीआई की ओर से कहा गया था कि याचिकाएं मेंटेनेबल नहीं हैं, इसलिए उन्होंने खारिज की जाए. याचिकाओं में लगाए गए आरोप निराधार हैं. यह भी कहा गया कि लोकपाल के आदेश पर उपाध्यक्ष को हटाया गया है. वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि स्वतंत्र ऑडिट में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि हुई है. बीसीसीआई की ओर से करोड़ों की धनराशि जारी की गई है और उसका लेखा जोखा वेबसाइट में दर्ज नहीं है.