विजय देवरकोंडा बने TG20 लीग के ब्रांड एंबेसडर, रामोजी ग्रुप की फ्रेंचाइजी 'हैदराबाद ई चैंपियंस' भी तैयार
21 जून से उप्पल स्टेडियम में शुरू हो रहे इस मेगा इवेंट के पहले मैच से पहले एक भव्य उद्घाटन समारोह होगा.
Published : June 16, 2026 at 8:49 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) द्वारा आयोजित की जा रही टीजी20 लीग का ब्रांड एंबेसडर तेलुगु फिल्मों के सुपर स्टार विजय देवरकोंडा को बनाया गया है. जबकि श्रीनिधि यूनिवर्सिटी लीग की टाइटल स्पॉन्सर होगी. मंगलवार को बेगमपेट में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एचसीए (HCA) के सचिव जीवन रेड्डी ने इसका आधिकारिक ऐलान किया.
इस खास मौके पर रामोजी ग्रुप की फ्रेंचाइजी 'हैदराबाद ई चैंपियंस' टीम की ओर से 'ईटीवी भारत' की डायरेक्टर बृहती और अन्य फ्रेंचाइजी मालिक शामिल हुए. मीडिया को संबोधित करते हुए ईटीवी भारत की डायरेक्टर बृहती ने ग्रुप की सोच को साझा करते हुए कहा, "उषोदया एंटरप्राइजेज और रामोजी ग्रुप ने हमेशा 'ईनाडु स्पोर्ट्स लीग' और 'ईनाडु चैंपियंस पेज' के माध्यम से मिट्टी में छिपे हीरों और जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को बाहर निकाला है. मुझे बेहद खुशी है कि अब हमें टीजी20 लीग के रूप में एक और शानदार अवसर मिला है. आइए, हम सब मिलकर इस टीजी 20 लीग को एक नए मुकाम पर ले जाएं."
मात्र ₹50 और ₹100 में टिकट:
क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस लीग के मैच टिकट बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे. टीजी20 गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अगम राव ने बताया कि टिकटों की कीमत मात्र 50 रुपये और 100 रुपये तय की गई है, जिन्हें 'डिस्ट्रिक्ट' ऐप से बुक किया जा सकता है.
21 जून से उप्पल स्टेडियम में शुरू हो रहे इस मेगा इवेंट के पहले मैच से पहले एक भव्य उद्घाटन समारोह होगा, जिसमें मशहूर संगीतकार थमन का लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट और एक शानदार लेज़र शो मुख्य आकर्षण होंगे. इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी का अनावरण बुधवार को किया जाएगा.
"लीग में कुल 28 मैच और 4 प्ले-ऑफ मैच खेले जाएंगे. टीजी20 लीग का फाइनल मैच 12 जुलाई को होगा. इसमें 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम को छोड़कर आईपीएल के अन्य सभी नियम लागू होंगे. मैच के टिकट 'डिस्ट्रिक्ट' ऐप पर उपलब्ध हैं. टिकटों की कीमत 50 रुपये और 100 रुपये तय की गई है." - अगम राव, चेयरमैन, TG20 गवर्निंग काउंसिल
करोड़ों के नकद पुरस्कार
इस टूर्नामेंट में कुल 1 करोड़ 75 लाख रुपये की इनामी राशि दांव पर होगी. विजेता टीम को 1 करोड़ रुपये और रनर-अप टीम को 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा. इसके अलावा तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे. टूर्नामेंट में आईपीएल (IPL) के सभी नियम लागू होंगे, केवल 'इम्पैक्ट प्लेयर' का नियम इसमें शामिल नहीं किया गया है.
जानिए क्या है पूरा शेड्यूल और रोमांचक फॉर्मेट
टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. राउंड-रॉबिन फॉर्मेट के तहत सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी. कुल 32 मैचों (28 लीग, 4 प्ले-ऑफ और फाइनल) वाले इस टूर्नामेंट में हर दिन दो मैच खेले जाएंगे. दोपहर का मैच 2:15 बजे और शाम का मैच 7:15 बजे शुरू होगा.
- ओपनिंग मैच (21 जून): पालमुरु स्ट्राइकर्स बनाम खम्मम एसेस (शाम 7:15 बजे)
- 'हैदराबाद ई चैंपियंस' का पहला मैच (23 जून): रामोजी ग्रुप की टीम अपना पहला मुकाबला दोपहर 2:15 बजे पालमुरु स्ट्राइकर्स के खिलाफ खेलेगी.
- महामुकाबला (12 जुलाई): लीग स्टेज के बाद पॉइंट्स टेबल की टॉप टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबले होंगे और 12 जुलाई को फाइनल मैच खेला जाएगा.
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