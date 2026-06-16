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विजय देवरकोंडा बने TG20 लीग के ब्रांड एंबेसडर, रामोजी ग्रुप की फ्रेंचाइजी 'हैदराबाद ई चैंपियंस' भी तैयार

हैदराबाद: हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) द्वारा आयोजित की जा रही टीजी20 लीग का ब्रांड एंबेसडर तेलुगु फिल्मों के सुपर स्टार विजय देवरकोंडा को बनाया गया है. जबकि श्रीनिधि यूनिवर्सिटी लीग की टाइटल स्पॉन्सर होगी. मंगलवार को बेगमपेट में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एचसीए (HCA) के सचिव जीवन रेड्डी ने इसका आधिकारिक ऐलान किया.

इस खास मौके पर रामोजी ग्रुप की फ्रेंचाइजी 'हैदराबाद ई चैंपियंस' टीम की ओर से 'ईटीवी भारत' की डायरेक्टर बृहती और अन्य फ्रेंचाइजी मालिक शामिल हुए. मीडिया को संबोधित करते हुए ईटीवी भारत की डायरेक्टर बृहती ने ग्रुप की सोच को साझा करते हुए कहा, "उषोदया एंटरप्राइजेज और रामोजी ग्रुप ने हमेशा 'ईनाडु स्पोर्ट्स लीग' और 'ईनाडु चैंपियंस पेज' के माध्यम से मिट्टी में छिपे हीरों और जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को बाहर निकाला है. मुझे बेहद खुशी है कि अब हमें टीजी20 लीग के रूप में एक और शानदार अवसर मिला है. आइए, हम सब मिलकर इस टीजी 20 लीग को एक नए मुकाम पर ले जाएं."

मात्र ₹50 और ₹100 में टिकट:

क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस लीग के मैच टिकट बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे. टीजी20 गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अगम राव ने बताया कि टिकटों की कीमत मात्र 50 रुपये और 100 रुपये तय की गई है, जिन्हें 'डिस्ट्रिक्ट' ऐप से बुक किया जा सकता है.

21 जून से उप्पल स्टेडियम में शुरू हो रहे इस मेगा इवेंट के पहले मैच से पहले एक भव्य उद्घाटन समारोह होगा, जिसमें मशहूर संगीतकार थमन का लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट और एक शानदार लेज़र शो मुख्य आकर्षण होंगे. इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी का अनावरण बुधवार को किया जाएगा.