12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में हजारीबाग का जलवा, दो खिलाड़ियों ने जीते तीन मेडल
12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 में हजारीबाग के दो खिलाड़ियों ने तीन पदक अपने नाम किए.
Published : June 25, 2026 at 2:44 PM IST
हजारीबाग: रांची में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 में हजारीबाग के दो खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर पूरे देश भर में अपना लोहा मनवाया है.
हजारीबाग झील परिसर में बच्चे स्केटिंग करते हुए प्रत्येक दिन दिख जाते हैं. सुविधा से विहीन स्केटिंग के ये खिलाड़ी सुबह शाम मेहनत करते हैं. उस मेहनत को अब पहचान मिली है. हजारीबाग के दो खिलाड़ियों ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनायी है.
17 से 21 जून तक रांची के खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम में 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप-2026 का आयोजन किया गया था. इस प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन (RSAJ) कर रहा है, जबकि इसका संचालन रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (RSFI) के तत्वावधान में किया गया. इस प्रतियोगिता में हजारीबाग के 14 वर्षीय नूर आलम ने स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किया. वहीं 6 वर्षीय राजवीर ने कांस्य पदक प्राप्त किया है.
प्रतियोगिता में पूरे देश भर से 2,000 से अधिक खिलाड़ी रांची में पहुंचे थे. पहली बार रांची को मेजबानी करने का मौका मिला था. बेहतर मेजबानी और यहां के खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन ने झारखंड को अब स्केटिंग के खेल में पूरे देश भर में पहचान दी है.
हजारीबाग में स्केटिंग के प्रशिक्षक बताते हैं कि बड़ी ही मेहनत से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जहां प्रशिक्षण देते हैं, वहां सुविधा नहीं है. खिलाड़ियों ने पदक लाकर यह बता दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती.
12वीं रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 18 पदक अपने नाम किए. जिसमें तीन पदक हजारीबाग के दो खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है.
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