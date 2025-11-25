ETV Bharat / sports

हजारीबाग को मिली कूच बिहार ट्रॉफी की मेजबानी, 8 से 11 दिसंबर तक खेले जाएंगे मैच

हजारीबाग में कूच बिहार ट्रॉफी का एक मैच खेला जाएगा. इसे लेकर जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

Cooch Behar Trophy In Hazaribag
हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन का बोर्ड. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 25, 2025 at 6:10 PM IST

हजारीबागः खेल के क्षेत्र में हजारीबाग आगे बढ़ रहा है. हजारीबाग को पहली बार बीसीसीआई घरेलू कूच बिहार ट्रॉफी की मेजबानी मिली है. 8 से 11 दिसंबर तक हजारीबाग के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में कूच बिहार ट्रॉफी एलीट ग्रुप के झारखंड और केरल का मैच होना है. जिसे लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है .हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सह सांसद मनीष जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है.

मनीष जायसवाल ने बताया कि हजारीबाग अब बीसीसीआई के नक्शे पर आ गया है. कूच बिहार ट्रॉफी को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के लिए गौरव के बात है कि राष्ट्रीय स्तर के मैच का आयोजन यहां होने जा रहा है.

जानकारी देते हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सह सांसद मनीष जायसवाल. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एक मैच का आयोजन हजारीबाग में

बीसीसीआई ने झारखंड में क्रिकेट टूर्नामेंटों के उच्च मानकों को देखते हुए JSCA को 2025-26 सीजन के लिए 77 मैचों की मेजबानी सौंपी है. इनमें से एक मैच हजारीबाग में होगा. हजारीबाग जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि उनका वर्षों पुराना सपना साकार हो रहा है. उन्होंने संघ के पूर्व सचिव दिवंगत संजय सिंह को याद किया.

मैच की सभी तैयारियां पूरी

उन्होंने कहा कि हजारीबाग में कूच बिहार ट्रॉफी के आयोजन से जिले के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिलेगा और शहर का नाम क्रिकेट के मानचित्र पर आएगा. जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ने बताया कि मैच को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. खिलाड़ियों के आने-जाने, ठहरने और खाने का भी अलग से इंतजाम किया गया है.

स्टेडियम में पांच नए ट्रफ विकट बनाए गए हैं. इसके अलावा चार प्रैक्टिस विकेट बनाए गए हैं. साइड स्क्रीन का विस्तार किया गया है. पिच के दोनों और वीडियो देखने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. ड्रेसिंग रूम, अंपायर के लिए अलग कमरा समेत राष्ट्रीय स्तर की वह तमाम सुविधा जो खिलाड़ी को मैच के दौरान चाहिए वह तैयार किया गया है. हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में रणजी मैच भी हजारीबाग में हो इसे लेकर तैयारी है. उम्मीद की जा रही है कि बीसीसीआई यह मौका भी जरूर देगा.

