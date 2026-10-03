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हरियाणा के अंकुश पंघाल ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, हिसार के पैतृक गांव भेरिया में जश्न का माहौल

अंकुश पंघाल के पैतृक गांव भेरिया में जश्न का माहौल ( ETV Bharat )

हिसारः हरियाणा के हिसार जिले के भेरिया गांव के अंकुश पंघाल ने जापान के साऊथ कोरिया में एशियन गेम्स 2026 में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है. अंकुश ने 80 किलोग्राम वर्ग में फाइनल प्रतियोगिता में कोरिया के मिनसांग को 4-0 से हराया और बड़ी जीत हासिल की. अंकुश ने अपनी मेहनत से देश के साथ-साथ हरियाणा का नाम रौशन किया है. गोल्ड मेडल की जानकारी मिलते ही भेरिया गांव सहित पूरे इलाके में जश्न का माहौल है. अंकुश पंघाल के घर अब खुशी का माहौल है. परिजनों ने मिठाई बांटकर जीत जश्न मनाया.