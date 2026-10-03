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हरियाणा के अंकुश पंघाल ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, हिसार के पैतृक गांव भेरिया में जश्न का माहौल

हिसार के अंकुश पंघाल ने एशियन गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है. साउथ कोरिया के किम मिनसॉन्ग को 4-0 से हराया.

Atmosphere of celebration in Ankush Panghal ancestral village, Bheria.
अंकुश पंघाल के पैतृक गांव भेरिया में जश्न का माहौल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2026 at 9:23 AM IST

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हिसारः हरियाणा के हिसार जिले के भेरिया गांव के अंकुश पंघाल ने जापान के साऊथ कोरिया में एशियन गेम्स 2026 में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है. अंकुश ने 80 किलोग्राम वर्ग में फाइनल प्रतियोगिता में कोरिया के मिनसांग को 4-0 से हराया और बड़ी जीत हासिल की. अंकुश ने अपनी मेहनत से देश के साथ-साथ हरियाणा का नाम रौशन किया है. गोल्ड मेडल की जानकारी मिलते ही भेरिया गांव सहित पूरे इलाके में जश्न का माहौल है. अंकुश पंघाल के घर अब खुशी का माहौल है. परिजनों ने मिठाई बांटकर जीत जश्न मनाया.

पिता कबड्डी खिलाड़ी तो दोनों बहनें खेलती हैं बॉक्सिंगः अंकुश के पिता सुरेश पंघाल अपने समय में खुद कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं. इनके परिवार में दो बहनें बॉक्सिंग खेलाड़ी हैं. पिता सुरेश पंघाल, बहन अजू व नीतू, भाई अंकित और मां मुकेश देवी ने बताया कि इस जीत को लेकर परिजनों और गांव में खुशी का माहौैल है. उन्होंने बताया कि अंकुश शुरु से मुक्केबाजी खेल में मेहतनी रहा है. उसने इससे पहले भी कई मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते हैं. कॉमनवेल्थ खेल में भी अंकुश ने गोल्ड मेडल हासिल किया था.

हरियाणा के अंकुश पंघाल ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल (ETV Bharat)

जोरदार स्वागत की तैयारी में जुटा पूरा गांवः अंकुश पंघाल के कोच प्रदीप सावंत है. अंकुश नियमित रूप से लगातार अपने कोच से प्रशिक्षण ले रहा था. परिजनों ने बताया कि हिसार आने पर उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा. जीत को लेकर गांव में तैयारियां चल रही है. उनके विदेश से लौटने के पर खुशी में जुलूस निकाला जाएगा.

कोरिया के किम मिनसॉन्ग को 4-0 से हरायाः हिसार के अंकुश पंघाल ने एशियन गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है. 2 अक्टूबर को फाइनल मैच में 80 किलो वर्ग में साउथ कोरिया के किम मिनसॉन्ग को 4-0 से हराया. इससे पहले भी कई मेडल अंकुश के नाम है. अंकुश हिसार के गांव गंगवा के सरकारी स्कूल में कोच प्रदीप सावंत के पास बिना रिंग के खुले मैदान में प्रैक्टिस करता था.

अब तक जीते हुए बड़े मेडल:

  • 2023: एशियन U19 और U22 चैंपियनशिप में हिस्सा लिया 67 किलो में
  • 2025: ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में सिल्वर मेडल
  • 2026: चेक गणराज्य में ग्रांड प्रिक्स उस्ती नाद लाबेम में गोल्ड मेडल
  • 2026: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल 80 किलो में
  • 2018ः के बाद पुरुष बॉक्सिंग में भारत का पहला एशियन गेम्स गोल्ड है.

अंकुश पंघाल का संक्षिप्त परिचयः

  • जन्म स्थान-भेरियां गांव, हिसार
  • जन्म तिथि-13 अगस्त 2005
  • पिता-सुरेश पंघाल
  • पिता किसान हैं, पूर्व नेशनल कबड्डी खिलाड़ी हैं.
  • अंकुश पहले कबड्डी खेलता था.
  • 11 साल की उम्र में पिता ने जबरदस्ती बॉक्सिंग में डाला.
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ANKUSH PANGHAL WON GOLD MEDAL
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