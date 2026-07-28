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कौन है शर्मिला धनखड़ जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दिलायी गोल्ड? हरियाणा सीएम नायब सैनी ने भी दी बधाई

हरियाणा की बेटी शर्मिला धनखड़ ने रचा इतिहास ( ETV Bharat )

चंडीगढ़/रेवाड़ी: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने सोमवार को महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. उन्होंने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाया. स्कॉटलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में शर्मिला की इस उपलब्धि ने देश और हरियाणा दोनों का मान बढ़ाया है. भारत का दमदार प्रदर्शन: दरअसल, कॉमनवेल्थ गेम्स के पांचवें दिन भारत ने कुल छह पदक अपने नाम किए. इनमें शर्मिला धनखड़ का स्वर्ण पदक सबसे बड़ी उपलब्धि रही. इसके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव, सर्वेश कुशारे और वल्लूरी अजय बाबू ने रजत पदक जीते, जबकि बिंद्यारानी देवी और शिल्पा के. शायला ने कांस्य पदक हासिल किया. इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई. जीत के बाद भावुक हुईं शर्मिला: वहीं, अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद शर्मिला धनखड़ ने कहा कि, "अपने देश के लिए मेडल जीतकर मैं बहुत खुश हूं. मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं आगे भी देश का नाम रोशन करती रहूंगी. यह मेरा सपना था और मेरी मां का भी. मैंने यह गोल्ड मेडल कड़ी मेहनत से जीता है. मेरी मां बहुत खुश होंगी. मैंने यह मेडल उन्हीं के लिए जीता है. अब एशियन गेम्स और ओलंपिक्स की बारी है. यह मेरा पहला मेडल है और भविष्य में मैं और भी कई मेडल जीतूंगी."