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हर्षित राणा आईपीएल 2026 के पूरे टूर्नामेंट से बाहर, केकेआर के मुख्य कोच ने किया कंफर्म

कोलकाता : तेज गेंदबाज हर्षित राणा टी20 विश्व कप से पहले अभ्यास मैच के दौरान लगी चोट के कारण शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए बड़ा झटका है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के टी20 विश्व कप अभ्यास मैच के दौरान इस तेज गेंदबाज के दाहिने घुटने के लिगामेंट में खिंचाव आ गया था. इसके बाद फरवरी में उनकी सर्जरी हुई और उन्हें लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन के लिए जाना पड़ा.

केकेआर के मुख्य कोच अभिषेक नायर ने कहा, ‘‘यह बड़ा झटका है क्योंकि हर्षित राणा पिछले कुछ सत्र से टीम के अभिन्न अंग रहे हैं. इनमें वह सत्र भी शामिल है जिसमें टीम चैंपियन बनी थी. पिछले एक साल में उन्होंने एक क्रिकेटर के रूप में काफी तरक्की की है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें हर्षित राणा की कमी खलेगी. उनकी जगह भरना आसान नहीं है. लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने कई गेंदबाजों को परखा है कि कौन इस भूमिका में फिट बैठता है और कौन अपनी पूरी क्षमता से यह काम कर सकता है. उम्मीद है कि हम कुछ दिनों में फैसला ले लेंगे.’’

श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना की चोट ने भी नए सत्र से पहले केकेआर की रणनीति को गड़बड़ा दिया है. श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने बाद में एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘मथीशा पथिराना ने आईपीएल 2026 में भाग लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने का आग्रह किया है लेकिन अभी तक उनका फिटनेस परीक्षण नहीं हुआ है. वह रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजर रहे हैं और इसके बाद ही उनका फिटनेस परीक्षण किया जाएगा.’’