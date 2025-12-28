ETV Bharat / sports

उत्तराखंड की 9 साल की हर्षिका रिखाड़ी ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल योग चैंपियनशिप में झटके दो मेडल

योगिनी हर्षिका रिखाड़ी ने रचा इतिहास ( फोटो सोर्स- Bhuwan Rikhari )