ETV Bharat / sports

IPL की तरह इस लीग से भी होगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की छुट्टी? हैरी ब्रूक और वॉन ने जताई नाराजगी

पूर्वा कप्तान माइकल वॉन ने क्या? ऐसी रिपोर्ट सामने आने के बाद इंग्लैंड के पूर्व और वर्तमान कप्तान ने बड़ा बयान दिया है. इंग्लैंड के वर्तमान कप्तान हैरी ब्रूक ने तो इसे शर्मनाक बताया है जबकि पूर्वा कप्तान माइकल वॉन ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से इस मामले में दखल देने की अपील की है.

बता दें कि द हंड्रेड में कुल 8 टीमें हैं, जिनमें से चार टीमें ऐसी हैं जिनके मालिक इंडियन हैं, जिसमें MI लंदन, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, सदर्न ब्रेव, और सनराइजर्स लीड्स के नाम शामिल हैं. इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है आईपीएल की तरह इस लीग से भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दूर रखा जा सकता है.

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 12 मार्च को होने वाले द हंड्रेड ऑक्शन में भारतीय फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नजरअंदाज करेंगी. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्लेयर एजेंट्स को बताया गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हिस्सा सिर्फ उन्हीं टीमों तक सीमित रहेगा जिनमें कोई इंडियन इन्वेस्टमेंट नहीं है.

Pakistan players in The Hundred: इंग्लैंड की मशहूर क्रिकेट लीग 'द हंड्रेड' शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया है. ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी द हंड्रेड के अगले एडिशन के लिए होने वाली नीलामी से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर कर सकती हैं.

वॉन ने एक्स पर लिखा, 'इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इस पर जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है. वे लीग के मालिक हैं, और ऐसा नहीं होने देना चाहिए. देश का सबसे ज्यादा सबको साथ लेकर चलने वाला खेल ऐसा नहीं होने देता.'

द हंड्रेड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का न होना शर्मनाक होगा

टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रूक ने भी इस मामले पर बड़ा बयान दिया है. ब्रूक ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सपोर्ट किया और कहा कि अगर उन्हें टूर्नामेंट के लिए नहीं चुना गया तो यह शर्मनाक होगा.

ब्रूक ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पाकिस्तान कई सालों से एक बेहतरीन क्रिकेट देश रहा है. मुझे लगता है कि ऑक्शन में लगभग 50, 60 खिलाड़ी हैं, और उनमें से कुछ को वहां न देखना शर्म की बात होगी.' उन्होंने आगे कहा, 'वहां कुछ कमाल के क्रिकेटर हैं, जिनके काफी ज्यादा फैंस हैं. यह शर्म की बात होगी अगर कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां न हों और इस टूर्नामेंट और कॉम्पिटिशन को और भी बेहतर न बनाएं.'

द हंड्रेड में पाकिस्तानी खिलाड़ी

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस बार 63 पुरुष और चार महिला क्रिकेटरों ने द हंड्रेड ऑक्शन के लिए रजिस्टर कराया है. इस लिस्ट में पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप टीम के लगभग सभी सदस्य शामिल हैं.

पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले भी बिना किसी दिक्कत के द हंड्रेड में खेल चुके हैं. इमाद वसीम पिछले सीजन में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के लिए खेले थे, जिसका नाम अब सनराइजर्स लीड्स कर दिया गया है. मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ जैसे दूसरे जाने-माने पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी पहले के एडिशन में हिस्सा लिया है. हालांकि, अभी तक किसी भी पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है.