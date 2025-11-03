ETV Bharat / sports

हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी लेते समय छुए जय शाह के पैर, अमोल मजूमदार के लिए भी दिखाया सम्मान

हरमनप्रीत कौर और आईसीसी चेयरमैन जय शाह ( PTI )

हैदराबाद : वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और वर्तमान आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पैर छूने की कोशिश की, जिस पर जय शाह ने उन्हें रोक दिया.यह घटना तब हुई जब हरमनप्रीत शाह से ट्रॉफी लेने वाली थीं. फिर शाह ने पंजाब के मोगा की रहने वाली हरमनप्रीत को ट्रॉफी सौंपी. हरमनप्रीत कौर ने छुए जय शाह के पैर

हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया, जब उन्होंने एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता. आईसीसी चेयरमैन से ट्रॉफी लेने के बाद हरमनप्रीत अपनी टीम के साथियों के साथ शामिल हो गईं और जश्न शुरू हो गया. भारतीय खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भावुक थे क्योंकि यह उनकी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत थी. बीसीसीआई ने पिछले कुछ सालों में पुरूष क्रिकेट की तरह महिला क्रिकेट को भी पैसे और सुविधाओं के साथ-साथ हर तरीके से बढ़ावा दिया है.