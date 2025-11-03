ETV Bharat / sports

हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी लेते समय छुए जय शाह के पैर, अमोल मजूमदार के लिए भी दिखाया सम्मान

Harman touched Jay Shah feet: भारतीय कप्तान ने महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पैर छुए.

Harmanpreet kaur touched Jay Shah and Amol Muzumdar feet
हरमनप्रीत कौर और आईसीसी चेयरमैन जय शाह (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और वर्तमान आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पैर छूने की कोशिश की, जिस पर जय शाह ने उन्हें रोक दिया.यह घटना तब हुई जब हरमनप्रीत शाह से ट्रॉफी लेने वाली थीं. फिर शाह ने पंजाब के मोगा की रहने वाली हरमनप्रीत को ट्रॉफी सौंपी.

हरमनप्रीत कौर ने छुए जय शाह के पैर
हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया, जब उन्होंने एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता. आईसीसी चेयरमैन से ट्रॉफी लेने के बाद हरमनप्रीत अपनी टीम के साथियों के साथ शामिल हो गईं और जश्न शुरू हो गया. भारतीय खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भावुक थे क्योंकि यह उनकी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत थी. बीसीसीआई ने पिछले कुछ सालों में पुरूष क्रिकेट की तरह महिला क्रिकेट को भी पैसे और सुविधाओं के साथ-साथ हर तरीके से बढ़ावा दिया है.

हरमन ने अमोल मजूमदार के छुए पैर
इसके साथ ही हरमनप्रीत कौरने चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच अमोल मजूमदार के भी पैर छुए. इसके बाद अमोल और हरमन दोनों एक दूसरे के गले लग गए. हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड कप जीतने के बाद काफी भावुक नजर आईं.

हरमनप्रीत के लिए भी यह एक पूरा सर्कल था, जो 2009 से इस पल का इंतजार कर रही थीं, जब उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था. उन्होंने टीम को आगे से लीड किया और लगातार तीन मैच हारने के बावजूद टीम पर भरोसा बनाए रखा. पंजाब की इस बल्लेबाज ने जब से यह खेल खेलना शुरू किया था, तब से इस पल का सपना देखा था, और आखिरकार रविवार को उनका सपना पूरा हो गया.

हरमनप्रीत, जिन्हें प्यार से हरमन कहा जाता है, दिग्गज कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी भारतीय कप्तान हैं. यह हरमनप्रीत और कोच अमोल मजूमदार की टीम थी और उन्होंने पूरे देश को गर्व महसूस कराया. और यह हरमन ही थीं जिन्होंने विनिंग कैच लिया। वह उस पल को बहुत लंबे समय तक नहीं भूलेंगी.

ये खबर भी पढ़ें : हाय रे फूटी किस्मत! एक बार फिर टूटा साउथ अफ्रीकाई फैंस का दिल, जानिए हार पर क्यो बोलीं कप्तान?

TAGGED:

HARMAN TOUCHED AMOL MUZUMDAR FEET
JAY SHAH
AMOL MUZUMDAR
WOMENS WORLD CUP 2025
HARMANPREET TOUCHED JAY SHAH FEET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.