हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी लेते समय छुए जय शाह के पैर, अमोल मजूमदार के लिए भी दिखाया सम्मान
Harman touched Jay Shah feet: भारतीय कप्तान ने महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पैर छुए.
Published : November 3, 2025 at 10:47 AM IST
हैदराबाद : वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और वर्तमान आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पैर छूने की कोशिश की, जिस पर जय शाह ने उन्हें रोक दिया.यह घटना तब हुई जब हरमनप्रीत शाह से ट्रॉफी लेने वाली थीं. फिर शाह ने पंजाब के मोगा की रहने वाली हरमनप्रीत को ट्रॉफी सौंपी.
हरमनप्रीत कौर ने छुए जय शाह के पैर
हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया, जब उन्होंने एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता. आईसीसी चेयरमैन से ट्रॉफी लेने के बाद हरमनप्रीत अपनी टीम के साथियों के साथ शामिल हो गईं और जश्न शुरू हो गया. भारतीय खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भावुक थे क्योंकि यह उनकी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत थी. बीसीसीआई ने पिछले कुछ सालों में पुरूष क्रिकेट की तरह महिला क्रिकेट को भी पैसे और सुविधाओं के साथ-साथ हर तरीके से बढ़ावा दिया है.
So Harmanpreet was trying to touch Jay Shah's feet...— Mr Sinha (@MrSinha_) November 3, 2025
Some people mock Jay Shah but the fact is he has done tremendous work for women cricket team, and these players understand it well....pic.twitter.com/oTaWu3o3FQ
हरमन ने अमोल मजूमदार के छुए पैर
इसके साथ ही हरमनप्रीत कौरने चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच अमोल मजूमदार के भी पैर छुए. इसके बाद अमोल और हरमन दोनों एक दूसरे के गले लग गए. हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड कप जीतने के बाद काफी भावुक नजर आईं.
हरमनप्रीत के लिए भी यह एक पूरा सर्कल था, जो 2009 से इस पल का इंतजार कर रही थीं, जब उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था. उन्होंने टीम को आगे से लीड किया और लगातार तीन मैच हारने के बावजूद टीम पर भरोसा बनाए रखा. पंजाब की इस बल्लेबाज ने जब से यह खेल खेलना शुरू किया था, तब से इस पल का सपना देखा था, और आखिरकार रविवार को उनका सपना पूरा हो गया.
Feeling too emotional now 🥹 😭🤧 India deserves a coach like this— Ankita♥️ (@Lusifer__Girl) November 2, 2025
when a player like Harman openly bows down,
Amol Muzumdar is pure fire ✨🔥💙 #harmanpreet #indwvssaw#INDWvsSAW pic.twitter.com/A8UalVIjXo
हरमनप्रीत, जिन्हें प्यार से हरमन कहा जाता है, दिग्गज कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी भारतीय कप्तान हैं. यह हरमनप्रीत और कोच अमोल मजूमदार की टीम थी और उन्होंने पूरे देश को गर्व महसूस कराया. और यह हरमन ही थीं जिन्होंने विनिंग कैच लिया। वह उस पल को बहुत लंबे समय तक नहीं भूलेंगी.