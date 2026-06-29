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महिला टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर कप्तान हरमनप्रीत कौर का आया बड़ा बयान

लंदन: रविवार 28 जून का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के अच्छा नहीं रहा. जहां मेंस टीम आयरलैंड से दूसरा टी20 मैच एक रन से हराकर दो मैचों की टी20 सीरीज गंवा दी वहीं विमेंस टीम ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हारकर महिला टी20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गई. मेंस टीम 154 रन चेज नहीं कर सकी जबकि विमेंस टीम 170 रन डिफेंड नहीं कर सकी.

कई चीजों पर विचार करना होगा

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि भारतीय टीम अपने स्तर की क्रिकेट नहीं खेल सकी और अब पुनर्विचार का समय आ गया है. उन्होंने कहा, 'हम कुछ समय तक मैच में थे लेकिन अपने स्तर का खेल नहीं दिखा सके. एक टीम के रूप में हमें कई चीजों पर विचार करना होगा. हमारा स्कोर ठीक ठाक था. एक समय हमें लगा कि हम कुछ पीछे रह गए हैं लेकिन आखिरी ओवर में हम ने भरपाई की. लेकिन हम अच्छा नहीं खेले. ऑस्ट्रेलिया ने उम्दा गेंदबाजी की. पूरे टूर्नामेंट में अच्छी टीमों के खिलाफ हमारा प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा.'

कप्तान ने माना कि मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ भारत का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में भारी पड़ा. उन्होंने कहा, 'अगर मैं पूरे टूर्नामेंट के बारे में सोचूं, तो हमने अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. सबसे अच्छी टीमों के खिलाफ हमेशा आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने आता है. मुझे लगता है कि हमें इस पर फिर से सोचने की जरूरत है.'