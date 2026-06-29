महिला टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर कप्तान हरमनप्रीत कौर का आया बड़ा बयान
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का कहना है कि हमें अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने के तरीके पर फिर से सोचने की जरूरत है
Published : June 29, 2026 at 12:20 PM IST
लंदन: रविवार 28 जून का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के अच्छा नहीं रहा. जहां मेंस टीम आयरलैंड से दूसरा टी20 मैच एक रन से हराकर दो मैचों की टी20 सीरीज गंवा दी वहीं विमेंस टीम ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हारकर महिला टी20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गई. मेंस टीम 154 रन चेज नहीं कर सकी जबकि विमेंस टीम 170 रन डिफेंड नहीं कर सकी.
कई चीजों पर विचार करना होगा
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि भारतीय टीम अपने स्तर की क्रिकेट नहीं खेल सकी और अब पुनर्विचार का समय आ गया है. उन्होंने कहा, 'हम कुछ समय तक मैच में थे लेकिन अपने स्तर का खेल नहीं दिखा सके. एक टीम के रूप में हमें कई चीजों पर विचार करना होगा. हमारा स्कोर ठीक ठाक था. एक समय हमें लगा कि हम कुछ पीछे रह गए हैं लेकिन आखिरी ओवर में हम ने भरपाई की. लेकिन हम अच्छा नहीं खेले. ऑस्ट्रेलिया ने उम्दा गेंदबाजी की. पूरे टूर्नामेंट में अच्छी टीमों के खिलाफ हमारा प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा.'
कप्तान ने माना कि मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ भारत का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में भारी पड़ा. उन्होंने कहा, 'अगर मैं पूरे टूर्नामेंट के बारे में सोचूं, तो हमने अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. सबसे अच्छी टीमों के खिलाफ हमेशा आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने आता है. मुझे लगता है कि हमें इस पर फिर से सोचने की जरूरत है.'
टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेज
मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और हरमनप्रीत की 26 गेंदों में तूफानी 56 रनों की पारी की बदौलत 170/4 का अच्छा स्कोर बनाया, लेकिन टीम इस स्कोर का बचाव नहीं कर सकी. एलिस पेरी (56) और एशले गार्डनर (नाबाद 53) ने ऑस्ट्रेलिया को महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेज तक पहुंचा दिया.
महिला T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़े सफल रन चेज
- 171 - AUS-W बनाम IND-W, लॉर्ड्स, 2026
- 164 - ENG-W बनाम AUS-W, द ओवल, 2009
- 164 - ENG-W बनाम NZ-W, द ओवल, 2026
- 163 - WI-W बनाम NZ-W, साउथेम्प्टन, 2026
- 159 - SA-W बनाम IND-W, मैनचेस्टर, 2026
टूर्नामेंट की सेमीफाइनलिस्ट
इस हार के साथ ही भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गईं और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप से अंतिम चार में जगह बना ली. वहीं दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया.
पहला सेमीफाइनल 30 जून को ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच लंदन के ओवल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 2 जुलाई को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच उसी मैदान पर खेला जाएगा. फाइनल मैच 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा.