ETV Bharat / sports

हरमन ने विनिंग मोमेंट पर किया हैरतअंगेज खुलासा, स्मृति, स्नेहा और शेफाली ने बताए कई राज

भारत के वर्ल्ड कप जीतने वाले पल पर हरमनप्रीत कौर ने खुलकर बात की है. स्मृति मंधाना शैफाली वर्मा स्नेह राणा क्या बोला जानिए..

Harmanpreet Kaur Smriti Mandhana Shafali Verma Sneh Rana with President Droupadi Murmu
भारतीय खिलाड़ी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता था. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी. अब कप्तान हरमन ने जीत के यादगार पल पर बड़ा बयान दिया है. इसके साथ ही स्मृति मंधाना, स्नेहा राणा और शेफाली वर्मा ने भी खुलकर बात की है. आइए इस सबने क्या कहा जानते हैं.

हरमन ने विनिंग मोमेंट पर बोली बड़ी बात
हरमनप्रीत कौर ने कहा ,'विनिंग कैच लेने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं कि क्या हुआ था. मैं फ्लाइट में हरलीन से यही बात कर रही थी कि, दीप्ति ने बॉल डाली और मेरी तरफ बॉल आ रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है. जब मेरे हाथ में बॉल आया तो मैं भागने लगी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है. इस सब के बीच में भाग रही थी और मैंने देखा की अरू (अरुंधति रेड्डी) मुझे देख रही थी और कह रही थी हैरी दीदी, हैरी दीदी... तब मुझे एहसास हुआ कि हम जीत गए हैं. मैं अभी भी उसे समझ रही हूं कि वो कैसे हुआ था. क्या हुआ था. मुझे लगता है कि कुछ महीनों और सालों बाद समझ में आएगा कि क्या हुआ था कैसे हुआ था. मैं अभी उसी पल को जी रही हूं'.

स्मृति मंधाना ने फैंस और टिकट पर खोला राज
स्मृति मंधाना ने कहा, 'ये पूरा सफर पागल कर देने वाला था. हम जहां-जहां खेले वहां पर क्राउड पूरा था. पहली बार टिकट के लिए हम पर इतना प्रेशर था. डी.वाई पाटिल में जब खेलते हैं बहुत भारी संख्या में दर्शक आते हैं. यहां पर बहुते एपिक मैच होते हैं. इस महिला क्रिकेट का हब घोषित कर देना चाहिए. महिला क्रिकेट को इतना समर्थन मिलना गर्व की बात है'.

शेफाली ने बताया किस बात से मिली सबसे ज्यादा खुशी
शेफाली वर्मा ने कहा, 'सबसे ज्यादा मुझे तब खुशी मिली जब मेरे पापा ने कहा हां भाई चैंपियन. मैं टीम में आने से बहुत खुश थी. मैं एक साल से मेहनत कर रही थी, वहीं देखकर भगवान ने मुझे यहां भेजा. प्रतिका के साथ हुआ वो गलत था'.

स्नेहा ने ड्रेसिंग रूप के माहौल पर की खुलकर बात
स्नेहा राणा ने कहा, 'ये जो यूनिट है काफी ज्यादा पॉजिटिव है और सबके अंदर बहुत शांति है. सबका गोल और ऐम एक है. हमारा बीच में थोड़ा डाउनफॉल आया था लेकिन हम ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिव थे. हम एक जीत से सब बदल सकते हैं. हर एक को अपने ऊपर विश्वास था'.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में मुंबई के नवी मुंबई में 299 रनों का बचाव करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को 52 रनों से हराया था. इस मैच में शेफाली प्लेयर ऑफ द मैच रहीं और दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनीं.

ये खबर भी पढ़ें : वर्ल्ड कप में धमाल मचाने का इन खिलाड़ियों को मिला इनाम, जानिए किस फ्रेचाइजी द्वारा कौन हुआ रिटेन?

TAGGED:

INDIA WIN WOMENS WORLD CUP
HARMANPREET KAUR
SMRITI MANDHANA
SHAFALI VERMA
INDIAN WOMENS CRICKET TEAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

मिस यूनिवर्स 2025: क्या है सैशिंग सेरेमनी हंगामा, मैक्सिको क्वीन समेत अन्य कंटेस्टेंट्स ने क्यों किया वॉक आउट? जानें यहां

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो, गांव को सम्मानित करेगा कृषि विभाग

वर्ल्ड कप विनर्स को टाटा का तोहफा, लॉन्च से पहले ही सभी खिलाड़ियों को मिलेगी लग्जरी कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.