हरमन ने विनिंग मोमेंट पर किया हैरतअंगेज खुलासा, स्मृति, स्नेहा और शेफाली ने बताए कई राज

भारतीय खिलाड़ी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ( IANS )

हैदराबाद : भारत ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता था. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी. अब कप्तान हरमन ने जीत के यादगार पल पर बड़ा बयान दिया है. इसके साथ ही स्मृति मंधाना, स्नेहा राणा और शेफाली वर्मा ने भी खुलकर बात की है. आइए इस सबने क्या कहा जानते हैं. हरमन ने विनिंग मोमेंट पर बोली बड़ी बात

हरमनप्रीत कौर ने कहा ,'विनिंग कैच लेने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं कि क्या हुआ था. मैं फ्लाइट में हरलीन से यही बात कर रही थी कि, दीप्ति ने बॉल डाली और मेरी तरफ बॉल आ रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है. जब मेरे हाथ में बॉल आया तो मैं भागने लगी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है. इस सब के बीच में भाग रही थी और मैंने देखा की अरू (अरुंधति रेड्डी) मुझे देख रही थी और कह रही थी हैरी दीदी, हैरी दीदी... तब मुझे एहसास हुआ कि हम जीत गए हैं. मैं अभी भी उसे समझ रही हूं कि वो कैसे हुआ था. क्या हुआ था. मुझे लगता है कि कुछ महीनों और सालों बाद समझ में आएगा कि क्या हुआ था कैसे हुआ था. मैं अभी उसी पल को जी रही हूं'.