टीम इंडिया को बड़ा झटका, हार्दिक पंड्या चोट के कारण न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर
नई चोट के कारण हार्दिक पांड्या को तीन सप्ताह पूरी तरह से आराम की सलाह दी गई है.
Published : September 26, 2026 at 4:14 PM IST
Hardik Pandya new injury: भारत और वेस्टइंडीज सीरीज से शुरू होने से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या फिर से चोटिल हो गए हैं. जिसकी वजह से वो तीन सप्ताह के लिये प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे. हार्दिक पंड्या को चयनकर्ताओं ने आस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ 6 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए भारत 'ए' टीम में चुना था. लेकिन अब वो ये सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे और ना ही आगे आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे.
हार्दिक की नई चोट
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक को दाहिनी पिंडली में फिर से चोट लग गई है. रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि हार्दिक के ताजा स्कैन में उनकी दाहिनी पिंडली में चोट का पता चला. उन्हें दो सप्ताह पूरी तरह से आराम की सलाह दी गई है. बीसीसीआई की मेडिकल पैनल के प्रमुख डॉक्टर दिनशॉ परदीवाला जापान से लौटकर उनकी रिपोर्ट देखें और वह तय करेंगे कि रिहैबिलिटेशन कब से शुरू हो सकता है.'
बता दें कि न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर को टी20 सीरीज से शुरू होगा जिसके बाद वनडे सीरीज खेलनी है. तब तक हार्दिक की वापसी की संभावना नहीं है.
Hardik Pandya set to miss the India A series against Australia A. (TOI). pic.twitter.com/5mEUWuQBKv— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 25, 2026
हार्दिक IPL 2026 से चोटिल हैं
हार्दिक IPL 2026 के समय से ही ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, जब वह मुंबई इंडियंस के सीजन का कुछ हिस्सा नहीं खेल पाए थे. IPL के दौरान पीठ में ऐंठन की समस्या के बाद से वह मई से BCCI CoE में हैं. IPL 2026 के बाद से उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है. इसके अलावा वो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद से कोई ODI और T20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत के बाद से कोई T20I नहीं खेला है. हाल ही में, भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि हार्दिक ODI क्रिकेट में अपने पूरे 10 ओवर फेंकने के लिए फिट नहीं हैं और दावा किया था कि उन्हें जल्दबाजी में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस नहीं लाया जाएगा.
हार्दिक की जगह नीतीश रेड्डी
चूंकि हार्दिक वेस्टइंडीज सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भारत ने जापान में हुए एशियन गेम्स से सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया और उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ व्हाइट-बॉल मैचों के लिए चुना, जिसकी शुरुआत 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में तीन मैचों की ODI सीरीज से होगी.