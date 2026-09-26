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टीम इंडिया को बड़ा झटका, हार्दिक पंड्या चोट के कारण न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर

हार्दिक पंड्या ( IANS )

Hardik Pandya new injury: भारत और वेस्टइंडीज सीरीज से शुरू होने से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या फिर से चोटिल हो गए हैं. जिसकी वजह से वो तीन सप्ताह के लिये प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे. हार्दिक पंड्या को चयनकर्ताओं ने आस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ 6 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए भारत 'ए' टीम में चुना था. लेकिन अब वो ये सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे और ना ही आगे आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे. हार्दिक की नई चोट

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक को दाहिनी पिंडली में फिर से चोट लग गई है. रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि हार्दिक के ताजा स्कैन में उनकी दाहिनी पिंडली में चोट का पता चला. उन्हें दो सप्ताह पूरी तरह से आराम की सलाह दी गई है. बीसीसीआई की मेडिकल पैनल के प्रमुख डॉक्टर दिनशॉ परदीवाला जापान से लौटकर उनकी रिपोर्ट देखें और वह तय करेंगे कि रिहैबिलिटेशन कब से शुरू हो सकता है.' बता दें कि न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर को टी20 सीरीज से शुरू होगा जिसके बाद वनडे सीरीज खेलनी है. तब तक हार्दिक की वापसी की संभावना नहीं है.