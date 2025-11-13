खुशखबरी! भारत का धाकड़ ऑलराउंडर मैदान पर वापसी को तैयार, जानिए किस टूर्नामेंट से होगा कमबैक
Indian Cricket Team के स्टार ऑलराउंडर की वापसी की संभावनाएं पूरी तरह से बन गई हैं. वो इस बड़े टूर्नामेंट से वापसी कर सकते हैं.
Published : November 13, 2025 at 11:45 AM IST
हैदराबाद : इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर जो अपने गेंद और बल्ले से आग बरसाने के लिए जाने जाते हैं. वो चोट के बाद मैदान पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ये स्टार ऑलराउंडर कोई और नहीं बल्कि लाखों-करोड़ों दिलों की धड़कन हार्दिक पांड्या हैं. अब हार्दिक के फैंस उन्हें जल्द ही मैदान पर खेलते हुए देख सकते हैं.
दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी राज्य टीम बड़ौदा के लिए खेलने वाले हैं. वो इन दिनों बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी फिटनेस हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. अब उन्हें जल्द ही क्रिकेट खेलने के लिए ग्रीन कार्ड मिलने वाला है.
हार्दिक पांड्या की इस तारीख से होगी वापसी
हार्दिक पूरी तरह फिट होकर 26 नवंबर से शुरू होने वाले इस घरेलू टी20 टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे. इस टूर्नामेंट में उनकी टीम बड़ौदा अपने पहले मैच में हैदराबाद में खेलती हुई नजर आएगी, जहां उनका सामना बंगाल से होने वाला है. इस टूर्नामेंट के बाद 9 दिसंबर से सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ घरेलू टी20 सीरीज खेलने वाली है.
ऐसे में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना फॉर्म हासिल करने के बाद पांड्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना जलवा बिखेर सकते हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. हार्दिक पांड्या के जैसा भारत के पास इस समय कोई दूसरा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मौजूद नहीं है. ऐसे में उनका टीम में होना महत्वपूर्ण है.
कब और कहां लगी थी हार्दिक को चोट
आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पांड्या को सीओई से रिटर्न टू प्ले (आरटीपी) मिलने के बाद हैदराबाद जाकर टूर्नामेंट की तैयारियों में लग जाएंगे. हार्दिक पांड्या को एशिया कप 2025 के दौरान अपने बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी थी, जिसके बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. अब वो फिर से मैदान पर लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.