6,6,6,6,6 विजय हजारे में हार्दिक का आया तूफान, एक ओवर में जड़ दिए 5 छक्के

पांड्या ने 92 गेंदों पर 133 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 छक्के और 8 चौके शामिल थे. उनकी करिश्माई पारी की बदौलत बड़ौदा 50 ओवर में 293 रन बनाने में कामयाब रहा. पांड्या उस समय बैटिंग करने आए थे जब उनकी टीम बड़ौदा 20 ओवर के बाद 71 रन पर पांच विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी.

हैदराबाद: हार्दिक पांड्या शानदार फॉर्म में हैं. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद अब उनका बल्ला विजय हजारे ट्रॉफी में धमाल मचा रहा है. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में शनिवार 3 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में विदर्भ के खिलाफ बड़ौदा के लिए अपना पहला लिस्ट A शतक बनाया.

एक ओवर में जड़े पांच छक्के

सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक ने शुरू में विकेट बचा कर खेला और 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उसके बाद पांड्या ने अपनी पारी को तेज गति दी और दूसरा पचास केवल 24 गेंदों में ही ठोक दिया. इस दौरान हार्दिक ने एक ओवर में पांच छक्के और एक चौका जड़कर कुल 34 रन बनाए. ये तूफान पारी के 39वें ओवर में रेखाड़े के खिलाफ आया. जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 68 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.

लिस्ट A हार्दिक का प्रदर्शन

बता दें कि लिस्ट A क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट में खेले जाने वाले हर लेवल के मैच होते हैं. हार्दिक ने अब तक 119 लिस्ट A मैच खेले हैं, जिसमें इंडिया के लिए 94 वनडे, इंडिया A के लिए 8 और बड़ौदा के लिए 17 वनडे शामिल हैं. पंड्या के नाम लिस्ट A क्रिकेट में 2,300 रन बनाए हैं और 110 विकेट भी हैं.

हार्दिक पंड्या का शानदार फॉर्म में

हार्दिक पंड्या का ये शानदार फॉर्म उनको काम आ सकता है, क्योंकि टीम इंडिया आज ही न्यूजीलैंड सीरीज के लिए अपनी वनडे टीम की घोषणा करने वाली है, ऐसे में पांड्या का प्रदर्शन टीम के लिए अच्छी खबर है. इससे पहले पिछले महीने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांच मैचों की टी20 सीरीज में पांड्या ने 186.84 के स्ट्राइक रेट से 142 रन बनाए, जो उनकी चोट से तीन महीना बाहर रहने के बाद एक शानदार वापसी थी.