हार्दिक पांड्या का खौला खून, गर्लफ्रेंड के साथ गंदी हरकत पर फूटा गुस्सा, जानिए पोस्ट कर क्या लिखा?

Hardik Pandya ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने गर्लफ्रेंड का फोटो खींचने पर जमकर गुस्सा जाहिर किया है.

Hardik Pandya and Mahieka Sharma
हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 4:28 PM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का गुस्सा सोशल मीडिया पर जमकर फूटा है. हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोर शेयर कर पापाराजी और ट्रोल करने वाले लोगों की क्लास लगाई है. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड और मॉडल माहिका शर्मा से जुड़े एक मामले में अपना गुस्सा स्टोरी के जरिए सोशल मीडिया पर जाहिर किया है.

हार्दिक का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
दरअसल, पापाराजी ने हार्दिक की गर्लफ्रेंड माहिका की गलत एंगल से तस्वीर ली और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. इस पर भड़कते हुए पांड्या ने स्टोरी शेयर की और लिखा, 'मुझे पता है कि लोकप्रिय होने से लोगों की नजरें आपके ऊपर रहती है. ये जीवन का एक हिस्सा है, जो मैंने चुना है. हालांकि, आज कुछ ऐसा हुआ, जिसने लाइन क्रॉस कर दी. माहिका शर्मा बांद्रा रेस्टोरेंट से नीचे उतर रही थीं, इसी बीच पापाराजी ने एक ऐसे एंगल से उन्हें कैप्चर किया, जो कोई भी महिला डिजर्व नहीं करती है. एक निजी मोमेंट को सनसनी बना दिया गया'.

पांड्या ने आगे लिखा, ‘ये हेडलाइन या क्लिक होने की बात नहीं है, बल्कि सम्मान की बात है. हर एक महिला गरिमा की हकदार है. हर कोई एक सीमा में रहने का हकदार है. मीडिया के सभी भाई, जो हर दिन काम करते हैं, मैं आप सभी की मेहनत का सम्मान करता हूं. मैं हमेशा सहयोग करता हूं. मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा. हर चीज को क्लिक करना सही नहीं है. हर एंगल लेने की जरूरत नहीं है. हमें थोड़ी मानवता रखनी चाहिए. धन्यवाद'.

2024 में हुआ हार्दिक का तलाक
हार्दिक पांड्या का अपनी नताशा स्टेनकोविक के साथ 2024 में तलाक हो गया था. इन दोनों ने 19 मई 2020 में शादी की थी. इन दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम अगस्त्य है. अब नाताश से अलग होने के बाद हार्दिक पांड्या माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. ये दोनों ही एक साथ कई बार और कई जगहों अक्सर पर स्पॉट किए जाते हैं.

हार्दिक पांड्या अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मैदान पर वापसी करने वाले हैं. वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज यानी 9 दिसंबर को होने वाले टी20 मैच में खेलते हुए नजर आएंगे. इन दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है.

