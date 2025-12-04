ETV Bharat / sports

रोहित और विराट के भविष्य पर दिग्गज का बयान, वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बोली बड़ी बात

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्रिकेट करियर और वनडे वर्ल्ड कप 2027 में उनके खेलने पर बड़ा बयान दिया है.

Rohit sharma and Virat kohli
रोहित शर्मा और विराट कोहली (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के क्रिकेट करियर को लेकर कई तरह के सवाल रोज उठ रहे हैं. रोहित और विराट वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे या नहीं इसको लेकर भी कई तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं. इस बीच ये दोनों ही बल्लेबाज रनों का अंबार लगा रहे हैं. दोनों ही प्लेयर टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में इन दोनों का जलवा देखने के लिए मिलता है.

इन दोनों के आगे के क्रिकेट करियर और वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने पर भारत के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने से भी सवाल किया गया. हरभजन से आईएलटी20 लीग के दौरान पूछा गया कि, क्या सिलेक्टर्स के नजरिए से इस बात पर कोई शक है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप टीम में होंगे या नहीं होंगे. इस पर उन्होंने कहा कि, रोहित और विराट का भविष्य वो लोग तय कर रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर में कुछ खास हासिल नहीं किया'.

Rohit sharma
रोहित शर्मा (IANS)

हरभजन ने रोहित-कोहली पर दिया बड़ा बयान
हरभजन सिंह ने कहा, 'यह हमारी समझ से बाहर है. मैं शायद इसका जवाब न दे पाऊं क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं. लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. मेरी टीम के कई सदस्यों ने भी इसका अनुभव किया है. लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करते हैं'.

हरभजन सिंह ने आगे कहा, 'विराट कोहली अभी भी अच्छा खेल रहे हैं. मैं इस बात से खुश हूं लेकिन यह बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने अपने करियर में कुछ खास हासिल नहीं किया, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य तय कर रहे हैं'.

उन्होंने कहा कि, 'रोहित और विराट हमेशा से अच्छे खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने न सिर्फ बैट्समैन के तौर पर बल्कि कप्तान के तौर पर भी टीम के लिए बहुत योगदान दिया है. वो दिन-रात अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इसके अलावा वो अपने खेलने के स्टाइल से युवा क्रिकेटरों के लिए मेंटर बन रहे हैं'.

Virat kohli
विराट कोहली (IANS)

रोहित-कोहली का शानदार करियर
रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कंगारुओं की धरती पर शतक लगाकर आए थे. जबकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में अर्धशतकीय पारी खेली. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में एक अर्धशतक लगाया और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची और रायपुर में शतक लगा चुके हैं. रोहित ने 278 वनडे मैचों में 33 शतक और 60 अर्धशतक के साथ 11441 रन बनाए हैं. वहीं विराट कोहली 307 वनडे मैचों में 53 शतक और 75 अर्धशतकों के साथ 14492 रन बनाए हैं.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs SA: भारत की प्लेइंग-11 में होगा बड़ा बदलाव, जानिए तीसरे वनडे में किसे मिलेगा मौका और कौन होगा बाहर?

TAGGED:

ROHIT SHARMA
VIRAT KOHLI
HARBHAJAN SINGH
ODI WORLD CUP 2027
HARBHAJAN ON ROHIT AND VIRAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.