रोहित और विराट के भविष्य पर दिग्गज का बयान, वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बोली बड़ी बात

इन दोनों के आगे के क्रिकेट करियर और वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने पर भारत के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने से भी सवाल किया गया. हरभजन से आईएलटी20 लीग के दौरान पूछा गया कि, क्या सिलेक्टर्स के नजरिए से इस बात पर कोई शक है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप टीम में होंगे या नहीं होंगे. इस पर उन्होंने कहा कि, रोहित और विराट का भविष्य वो लोग तय कर रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर में कुछ खास हासिल नहीं किया'.

हैदराबाद: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के क्रिकेट करियर को लेकर कई तरह के सवाल रोज उठ रहे हैं. रोहित और विराट वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे या नहीं इसको लेकर भी कई तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं. इस बीच ये दोनों ही बल्लेबाज रनों का अंबार लगा रहे हैं. दोनों ही प्लेयर टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में इन दोनों का जलवा देखने के लिए मिलता है.

हरभजन ने रोहित-कोहली पर दिया बड़ा बयान

हरभजन सिंह ने कहा, 'यह हमारी समझ से बाहर है. मैं शायद इसका जवाब न दे पाऊं क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं. लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. मेरी टीम के कई सदस्यों ने भी इसका अनुभव किया है. लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करते हैं'.

हरभजन सिंह ने आगे कहा, 'विराट कोहली अभी भी अच्छा खेल रहे हैं. मैं इस बात से खुश हूं लेकिन यह बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने अपने करियर में कुछ खास हासिल नहीं किया, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य तय कर रहे हैं'.

उन्होंने कहा कि, 'रोहित और विराट हमेशा से अच्छे खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने न सिर्फ बैट्समैन के तौर पर बल्कि कप्तान के तौर पर भी टीम के लिए बहुत योगदान दिया है. वो दिन-रात अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इसके अलावा वो अपने खेलने के स्टाइल से युवा क्रिकेटरों के लिए मेंटर बन रहे हैं'.

विराट कोहली (IANS)

रोहित-कोहली का शानदार करियर

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कंगारुओं की धरती पर शतक लगाकर आए थे. जबकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में अर्धशतकीय पारी खेली. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में एक अर्धशतक लगाया और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची और रायपुर में शतक लगा चुके हैं. रोहित ने 278 वनडे मैचों में 33 शतक और 60 अर्धशतक के साथ 11441 रन बनाए हैं. वहीं विराट कोहली 307 वनडे मैचों में 53 शतक और 75 अर्धशतकों के साथ 14492 रन बनाए हैं.