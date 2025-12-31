ETV Bharat / sports

New Year 2026: टी20 वर्ल्ड कप से फीफा वर्ल्ड कप तक, साल 2026 में खेले जाएंगे ये बड़े टूर्नामेंट

टी20 वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप ( Getty Iamges & AFP Photo )