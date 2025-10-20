ETV Bharat / sports

भारतीय फैंस की दिवाली हुई फीकी, रोहित-कोहली और मंधाना ने तोड़े लाखों दिल

भारत-इंग्लैंड महिला क्रिकेट मैच इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने एक समय 44.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 249 रन बना लिए थे. इसके बाद लग रहा था कि इंग्लैंड 330 तक का स्कोर खड़ा कर सकती है. लेकिन अंतिम 6 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और इंग्लैंड को 50 ओवर में 8 विकेट लेकर 288 पर रोक दिया.

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच टक्कर हुई. ये मैच भारतीय टीम के हाथ में था और टीम इंडिया की जीत पक्की लग रही थी. लेकिन अंत में पूरा मैच पटल गया और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. तो वहीं पुरुष वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और भारत की टक्कर हुई, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार्स के होते हुए टीम को हार का सामना करना पड़ गया. तो आइए इन मैचों के बारे में जानते हैं और आपको बताते हैं कि गलती कहां रही.

हैदराबाद : आज (20 अक्टूबर को) पूरे भारत में दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है और लोग पटाखे जलाकर धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाते हैं. ऐसे में भारत की दीपावली फीकी रह गई. क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम को एक नहीं बल्कि दो मैचों बीते रविवार को हार मिली, जिससे भारतीय क्रिकेट के फैंस काफी निराश हुए हैं.

इसके बाद भारतीय टीम 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत दो विकेट 9.6 ओवर में 42 रनों तक गंवा चुकी थी. इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत और और स्मृति मंधाना ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए 125 रनों की साझेदारी की और मैच को अपने हाथ में कर लिया. इसके बाद फिर मंधाना और दीप्ति ने चौथे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी कर भारत को लगभग जीत के दरवाजे पर पहुंचा दिया.

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना (AP)

भारत 45.5 ओवर में एक समय भारतीय टीम 256 पर थी. वहां से भारत को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी लेकिन भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप हो गई. भारत को अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रन चाहिए थे, लेकिन अमनजोत कौर और स्नेहा राणा मिलकर सिर्फ 9 रन बना पाई और भारत 4 रनों से मैच हार गई. इस हार के बाद हरमनप्रीत कौर ने बताया कि स्मृति को क्रेंप आ रहे थे और वो फिट होती और क्रीज पर अंत तक रहती तो मैच हम जीत सकते थे.

स्मृति मंधाना (AP)

भारत-ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट मैच

भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश से बाधित रहा. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था. रोहित शर्मा 8, विराट कोहली 0 और शुभमन गिल 10 रन बनाकर आउट हो गई. ये रोहित और कोहली का वापसी मैच था और फैंस को उनसे काफी उम्मीदें थी लेकिन उन्होंने फैंस का दिल तोड़ दिया.

विराट कोहली (IANS)

भारत की पारी के दौरान कई बार बारिश आई और ओवरों में कटौती होती रही. भारत ने 26 ओवर के मैच में केएल राहुल 38 और अक्षर पटेल 31 की बदौलत 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए. डीएलएस के तहत ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का लक्ष्य मिला. इस लक्ष्य का बचाव भारतीय गेंदबाज नहीं कर पाए. ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर 7 विकेट से मैच जीत लिया. कप्तान मिशेल मार्श ने 46 रनों की पारी खेली. इस मैच में हर समय ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे नजर आई.