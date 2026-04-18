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Happy Birthday IPL: आज ही के दिन खेला गया था IPL का पहला मैच, जानें टूर्नामेंट से जुड़े रोचक तथ्य

IPL 2008: आज ही के दिन (18 अप्रैल 2008) IPL का पहला मैच केकेआर और आरसीबी के बीच खेला गया था.

Happy Birthday IPL
आज ही के दिन खेला गया था IPL का पहला मैच (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 1:57 PM IST

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Happy Birthday IPL: 18 अप्रैल का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बहुत खास दिन है. क्योंकि 2008 में आज ही के दिन क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग - इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)- की शुरुआत हुई थी. यह दिन विश्व क्रिकेट में एक बड़े बदलाव का आगाज था, जिसने क्रिकेट के ग्लैमर और रोमांच को पूरी तरह बदल दिया.

IPL का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला गया था. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस पहले मैच में केकेआर के कप्तान सौरव गांगुली थे जबकि आरसीबी के कप्तान राहुल द्रविड़ थे.

मैकुलम की तूफानी बल्लेबाजी
IPL के इस पहले मैच में, ब्रैंडन मैकुलम ने सिर्फ 73 गेंदों में नाबाद 158 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 13 छक्के और 10 चौके भी लगाए. मैकुलम के इस यादगार खेल और सौरव गांगुली की जोरदार कप्तानी की बदौलत KKR ने 3 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए.

IPL का पहला मैच जीतने वाली टीम
जवाब में, आरसीबी की टीम 15.1 ओवर में सिर्फ 82 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. जिससे उसे 140 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा, और केकेआर टूर्नामेंट का पहला मैच जीतने वाली टीम बन गई. उस मैच में अपने ऐतिहासिक खेल के लिए मैकुलम को 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया.

IPL की पहली चैंपियन
IPL का पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था. ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न की कप्तानी में, राजस्थान रॉयल्स ने चैंपियन बनकर खूब शोहरत हासिल की. राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 3 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया था. उस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे.

IPL की सबसे सफल टीम
फिलहाल IPL का 19वां सीजन शुरू हो चुका है और इसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं. मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स सबसे सफल टीमें हैं. इन दोनों ने ही 5-5 बार यह खिताब जीता है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स तीन बार की चैंपियन है. जबकि डेक्कन चार्जर्स (अब सनराइजर्स हैदराबाद) ने दो बार ट्रॉफी उठाई है. राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 1-1 बार यह खिताब अपने नाम किया है. जबकि पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स को अभी अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार है.

हर सीजन खेलने वाले खिलाड़ी
जब से आईपीएल शुरू हुआ है तबसे लेक आज तक चार खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी तक खेल रहे हैं. इनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी और मनीष पांडे का नाम शामिल हैं.

IPL के अन्य रोचक तथ्य

  • सबसे ज्यादा रन: विराट कोहली - 8889 रन, 272 मैच
  • सबसे ज्यादा विकेट: युजवेंद्र चहल - 224 विकेट, 179 मैच
  • सबसे ज्यादा छक्के: क्रिस गेल - 357 छक्के
  • सबसे तेज शतक: क्रिस गेल - 30 गेंद में
  • सबसे तेज अर्धशतक: अभिषेक शर्मा - 13 गेंद में
  • सबसे बेहतरीन गेंदबाजी: अल्जारी जोसेफ, 3.4 ओवर, 12 रन, 6 विकेट
  • सबसे बड़ा टोटल: सनराइजर्स हैदराबाद - 287/3 बनाम RCB
  • सबसे बड़ा रन चेज: पंजाब किंग्स 262 रन बनाम केकेआर
  • पहली हैट्रिक: आईपीएल इतिहास की पहली हैट्रिक चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लक्ष्मीपति बालाजी ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ ली थी.
  • पहला ऑरेंज कैप: पहले आईपीएल सीजन (2008) में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श (616 रन) के नाम रहा था.

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