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घर पहुंचने पर बोले बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल- '16 साल की मेहनत रंग लाई, एशियन और ओलंपिक में बदलूंगा पदक का रंग'

कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का हांसी के सौरखी गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ. देखें उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू.

Narendra Berwal exclusive interview
Narendra Berwal exclusive interview (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2026 at 4:58 PM IST

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हांसी: सौरखी गांव के बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सुपर हैवीवेट 90+ किग्रा स्पर्धा में रजत पदक जीतकर जिले का नाम देश-दुनिया में रोशन किया. घर लौटने पर उनका फूल-मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया. इसके अलावा विजय जूलूस निकाला गया.

बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में नरेंद्र बेरवाल ने कहा कि "देश के लिए पदक जीतना मेरे जीवन का सबसे गर्व का क्षण है. फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के लेफ्टी मुक्केबाज के खिलाफ मुझे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मेरा अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है. 10 अगस्त को प्रधानमंत्री विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे, जिसे लेकर मुझे बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है."

कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल विजेता बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल से संवाददाता नवीन कुमार ने खास बातचीत की (ETV Bharat)

'16 साल की तपस्या के बाद मिला सिल्वर पदक': नरेंद्र बेरवाल ने बताया कि "ये रजत पदक मुझे 16 वर्षों की कठिन मेहनत और अनुशासन के बाद मिला है. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. शुरुआती दिनों में कई बार बॉक्सिंग अभ्यास के दौरान खुद खाना बनाना पड़ता था. अधिक थकान होने पर कई बार केवल जूस या बादाम शेक पीकर ही बिना रोटी खाए सोना पड़ता था. वर्ष 2009 में मैंने दूध, दही और हलवा जैसे पौष्टिक भोजन के साथ बॉक्सिंग की शुरुआत की थी. मैट्रिक के बाद मेरा रुझान पूरी तरह बॉक्सिंग की ओर हो गया. इसके बाद मैंने भिवानी बॉक्सिंग अकादमी में कोच देवराज के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू किया."

Hansi Boxer Narendra Berwal
बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीता है. (ETV Bharat)

बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल की सरकार से अपील: युवाओं को संदेश देते हुए नरेंद्र बेरवाल ने कहा कि जो खिलाड़ी मेहनत, अनुशासन, पूरी नींद, संतुलित आहार और अपने कोच की सलाह का ईमानदारी से पालन करेगा, वह निश्चित रूप से सफल होगा. उन्होंने सरकार से भी अपील करते हुए कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं और प्रतिभाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए तो गांवों से और भी अधिक खिलाड़ी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत सकते हैं.

Hansi Boxer Narendra Berwal
बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने 2009 में शुरू की थी बॉक्सिंग (ETV Bharat)

2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे नरेंद्र बेरवाल: नरेंद्र बेरवाल वर्ष 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुए. अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया. वर्ष 2012 में फिलीपींस यूथ वर्ल्ड कप में रजत पदक, 2013 में आर्मेनिया यूथ एशियन प्रतियोगिता में रजत पदक और 2015 के मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में रजत पदक जीतने के बाद उन्हें सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति मिली.

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2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे नरेंद्र बेरवाल (ETV Bharat)

'एशियन गेम्स और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना लक्ष्य': बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने 2023 के एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता और लगभग छह महीने बाद यूरोपियन कप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया. अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का रजत पदक उनके शानदार करियर की एक और बड़ी उपलब्धि बन गया है. नरेंद्र बेरवाल की इस ऐतिहासिक सफलता से उनके पिता जगदीश बेरवाल और माता रोशनी देवी सहित पूरे सौरखी गांव और हांसी जिले में खुशी का माहौल है. सभी को उम्मीद है कि वो आने वाले एशियन गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान और ऊंचा करेंगे.

पढ़ें पूरी खबर- कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर चमके बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल, हांसी में जश्न का माहौल

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