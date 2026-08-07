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घर पहुंचने पर बोले बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल- '16 साल की मेहनत रंग लाई, एशियन और ओलंपिक में बदलूंगा पदक का रंग'

Narendra Berwal exclusive interview ( ETV Bharat )

हांसी: सौरखी गांव के बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सुपर हैवीवेट 90+ किग्रा स्पर्धा में रजत पदक जीतकर जिले का नाम देश-दुनिया में रोशन किया. घर लौटने पर उनका फूल-मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया. इसके अलावा विजय जूलूस निकाला गया. बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में नरेंद्र बेरवाल ने कहा कि "देश के लिए पदक जीतना मेरे जीवन का सबसे गर्व का क्षण है. फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के लेफ्टी मुक्केबाज के खिलाफ मुझे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मेरा अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है. 10 अगस्त को प्रधानमंत्री विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे, जिसे लेकर मुझे बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है." कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल विजेता बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल से संवाददाता नवीन कुमार ने खास बातचीत की (ETV Bharat) '16 साल की तपस्या के बाद मिला सिल्वर पदक': नरेंद्र बेरवाल ने बताया कि "ये रजत पदक मुझे 16 वर्षों की कठिन मेहनत और अनुशासन के बाद मिला है. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. शुरुआती दिनों में कई बार बॉक्सिंग अभ्यास के दौरान खुद खाना बनाना पड़ता था. अधिक थकान होने पर कई बार केवल जूस या बादाम शेक पीकर ही बिना रोटी खाए सोना पड़ता था. वर्ष 2009 में मैंने दूध, दही और हलवा जैसे पौष्टिक भोजन के साथ बॉक्सिंग की शुरुआत की थी. मैट्रिक के बाद मेरा रुझान पूरी तरह बॉक्सिंग की ओर हो गया. इसके बाद मैंने भिवानी बॉक्सिंग अकादमी में कोच देवराज के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू किया."