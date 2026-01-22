ETV Bharat / sports

'हैंडशेक भूल गए आप...?' टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने भारत पर कसा तंज

जिसके बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच राजनीतिक तनाव मैदान के अंदर भी पहुंच गया. इसके बाद से भारतीय टीम ने कई बड़े मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक नहीं किया. अब जबकि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से अपने घर में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलने जा रहा है तो पीसीबी ने उस सीरीज के लिए नया प्रमोशनल वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने भारत पर तंज कसा है.

हैदराबाद: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से तीन मैचों की घरेलू टी20 सीरीज खेलने वाला है. जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक वीडियो प्रोमो जारी करके नो हैंडशेक विवाद को फिर से हवा दी है. दरअसल भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले साल एशिया कम में पहलगाम हमलों के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था.

पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई टी20 सीरीज का प्रोमो

प्रोमो में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए एक मेहमाननवाज मेजबान के रूप में दिखाया गया है, जिसमें एक्टर्स को देश घूमते हुए दिखाया गया है. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा वीडियो में थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं और मेहमाननवाजी का संदेश देते हैं. हालांकि, वीडियो के आखिरी सीन में, एक टूरिस्ट को ड्राइवर से हाथ मिलाए बिना कैब से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है. जिस पर कैब ड्राविर टूरिस्ट को वापस बुलाता है और कहता है. 'हैंडशेक भूल गए आप, शायद हमारे पड़ोसियों के यहां रुके थे,' इस एक डायलॉग को भारत पर तंज के तौर पर समझा जा रहा है.

भारत पाकिस्तान के बीच नो हैंडशेक पॉलिसी

भारत और पाकिस्तान के बीच ये नो हैंडशेक की पॉलिसी एशिया कप 2025 के दौरान मैच से शुरू हुई. उस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान फाइनल समेत तीन बार आमने सामने हुए थे और तीनों बार भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. इसके बाद यह पॉलिसी महिला विश्व कप मैच में भी जारी रही और फिर राइजिंग स्टार्स एशिया कप और U19 एशिया कप मैचों में भी भारतीय टीम ने ऐसा ही रुख अपनाया.

भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नो हैंडशेक का फैसला भारतीय सेना और पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के प्रतीक के रूप में लिया है.

बता दें कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना अभियान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ श्रीलंका में शुरू करेगा. इससे पहले वो इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 29 जनवरी से अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे. आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबाला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा.