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गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ में रचा इतिहास, तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में 8000 पॉइंट्स पार करने वाले बने पहले भारतीय

गुरिंदरवीर सिंह ने तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड ( Etv Bharat )