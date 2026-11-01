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दिल्ली में वल्ड आर्म और पैरा रेसलिंग चैंपियशिप में ताकत दिखाएंगे गुना के लाल, देश का करेंगे प्रतिनिधित्व

दिल्ली में वल्ड आर्म और पैरा रेसलिंग चैंपियशिप 2026 का आयोजन ( ETV Bharat )

गुना: देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार 47वीं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग (पंजा कुश्ती) और 28वीं वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन पीपुल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है. इसमें 65 देशों के लगभग 1800 महिला-पुरुष व दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे. नई दिल्ली स्थित द लीला एंबिएंस होटल में प्रतियोगिता 29 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026 तक आयोजित होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के गुना निवासी दीपक शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

भारत में पहली बार भव्य आयोजन गुना के म्याना ग्राम निवासी दीपक शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, '' इस प्रकार के कंपटीशन पहले विदेशों में आयोजित किए जाते थे. पहली बार इस तरह का आयोजन भारत में किया जा रहा है. मैं इस बार 75 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेने दिल्ली जा रहा हूं.''