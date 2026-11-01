दिल्ली में वल्ड आर्म और पैरा रेसलिंग चैंपियशिप में ताकत दिखाएंगे गुना के लाल, देश का करेंगे प्रतिनिधित्व
भारत में पहली बार वर्ल्ड आर्म और वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियशिप 2026 का आयोजन, 65 देशों के 1800 खिलाड़ी दिखाएंगे दम.शिव जोगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:26 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 11:14 AM IST
गुना: देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार 47वीं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग (पंजा कुश्ती) और 28वीं वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन पीपुल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है. इसमें 65 देशों के लगभग 1800 महिला-पुरुष व दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे. नई दिल्ली स्थित द लीला एंबिएंस होटल में प्रतियोगिता 29 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026 तक आयोजित होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के गुना निवासी दीपक शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
भारत में पहली बार भव्य आयोजन
गुना के म्याना ग्राम निवासी दीपक शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, '' इस प्रकार के कंपटीशन पहले विदेशों में आयोजित किए जाते थे. पहली बार इस तरह का आयोजन भारत में किया जा रहा है. मैं इस बार 75 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेने दिल्ली जा रहा हूं.''
दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट से शुरुआत
दीपक शर्मा बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने 2015 में व्हीलचेयर क्रिकेट से खेलना शुरू किया था. वे बीते 10 वर्षों में चार बार नेशनल खेलकर 4 गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एशिया कप 2024-25 में दो ब्राउन मेडल जीत चुके हैं.
मैदान में कई एक्टिविटीज
दिव्यांग होने के बावजूद दीपक ने कभी अपने आपको कमजोर साबित नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है. दीपक से जब क्वालिफिकेशन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि वे पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद खेल को लेकर मैदान पर कई एक्टिविटीज करते रहते हैं. दीपक की फैमिली में माता-पिता के साथ उनके एक छोटे भाई भी हैं. उनके पिता इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सेवाएं दे चुके हैं.
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इस प्रतिष्ठित विश्व आर्म रैसलिंग चैंपियनशिप को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा, "दीपक शर्मा विश्व स्तर पर पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करेंगे. वे विजेता बनें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं." वहीं, मध्य प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोहर सिंह सिखावत, सचिव एडवोकेट तारिख खान और ग्वालियर आर्म रेसलिंग के अध्यक्ष डॉ. केशव पांडे सहित कई खेल प्रेमियों ने अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी है.