जम्मू कश्मीर: खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा एडीशन 23 फरवरी से होगा शुरू

खेलो इंडिया विंटर गेम्स ( IANS )

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): उत्तरी कश्मीर में मौजूद भारत का सबसे अच्छा स्कीइंग डेस्टिनेशन गुलमर्ग, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे एडिशन को होस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है. खेलो इंडिया विंटर गेम्स 23 फरवरी से शुरू हो रहा है. अधिकारियों ने कहा कि मुख्य एथलीटों के अलावा, डेलीगेट्स की संख्या 600 तक जा सकती है क्योंकि देश के अलग-अलग राज्यों से टीमों के साथ कोच और टेक्निकल स्टाफ भी आएंगे. तीन दिन के इस गेम्स में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग मुख्य इवेंट होंगे. रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया सोमवार को इवेंट का उद्घाटन कर सकते हैं, और उनकी मेजबानी करने के लिए जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज रात गुलमर्ग में रुकेंगे, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और UT के खेल मंत्री सोमवार को पहुंचेंगे. खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पिछले पांच एडीशन

ये विंटर गेम्स का छटा एडीशन है. पहला एडिशन मार्च 2020 में हुआ था, जिसमें 13 डिसिप्लिन में 1,123 एथलीट ने हिस्सा लिया था. पहले एडिशन में जम्मू और कश्मीर के एथलीट और पार्टिसिपेंट मेडल टैली में सबसे आगे थे. 2021 के दूसरे एडिशन में, 1,208 एथलीट ने हिस्सा लिया था. उस एडिशन में जम्मू कश्मीर ने 18 गोल्ड मेडल जीते थे. 2023 के तीसरे एडिशन में, 1,395 एथलीट ने हिस्सा लिया था, और इस एडिशन में, जम्मू और कश्मीर ने 26 गोल्ड मेडल, 25 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे.