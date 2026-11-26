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वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप: गुकेश-सिंदारोव के बीच लगातार दूसरा गेम ड्रॉ पर समाप्त

मौजूदा चैंपियन डी गुकेश ( AP )

World Chess Championship 2026: जेनेवा में जारी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 का दूसरा गेम भी ड्रॉ पर समाप्त होगा. इस वजह से दोनों खिलाड़ियों के अब दो गेम के बाद अंक 1-1 हो गए हैं. गेम ड्रॉ होने की सूरत में दोनों खिलाड़ियों को आधा-आधा अंक दिया जाता है.

बुधवार को दूसरे गेम में सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए मौजूदा चैंपियन डी गुकेश ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने भी अपनी चाल काफी सोच समझकर चली, जिससे गुकेश को कोई बढ़त नहीं मिल सकी.