वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप: गुकेश-सिंदारोव के बीच लगातार दूसरा गेम ड्रॉ पर समाप्त
वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के 14 मैचों की सीरीज में जिस खिलाड़ी को सबसे पहले 7.5 अंक हासिल होंगे वो खिलाड़ी चैंपियन बन जाएगा.
Published : November 26, 2026 at 9:46 AM IST
World Chess Championship 2026: जेनेवा में जारी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 का दूसरा गेम भी ड्रॉ पर समाप्त होगा. इस वजह से दोनों खिलाड़ियों के अब दो गेम के बाद अंक 1-1 हो गए हैं. गेम ड्रॉ होने की सूरत में दोनों खिलाड़ियों को आधा-आधा अंक दिया जाता है.
बुधवार को दूसरे गेम में सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए मौजूदा चैंपियन डी गुकेश ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने भी अपनी चाल काफी सोच समझकर चली, जिससे गुकेश को कोई बढ़त नहीं मिल सकी.
शतरंज में लंदन सिस्टम का इस्तेमाल
गुकेश ने दूसरे गेम में अपने प्रतिद्वंद्वी को चौंकाने के लिए 'लंदन सिस्टम' (London System) का इस्तेमाल किया. 'लंदन सिस्टम' सफेद मोहरों के साथ खेली जाने वाली एक ठोस और लचीली ओपनिंग है, जो प्यादों का एक मजबूत ढांचा बनाने में मदद करती है. इससे काले मोहरों से खेली गई किसी भी चाल का सामना करना आसान हो जाता है.
गुकेश की चाल के बाद सिंदारोव ने भी बहुत सटीक चालें चलीं, जिससे गुकेश को लंदन सिस्टम चाल का कोई बड़ा फायदा नहीं मिल सका. पूरा गेम बराबरी का रहा और दोनों खिलाड़ी 20 चालों के बाद ही ड्रॉ पर सहमत हो गए.
इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच स्कोर 1-1 से बराबर हो गया है. दोनों खिलाड़ियों के बीच पहला गेम भी ड्रॉ रहा था. तीसरा गेम गुरुवार को खेला जाएगा, जिसमें सिंदारोव सफेद मोहरों के साथ खेलेंगे.
Two games, no winner yet 👀 London calling in Geneva 🇬🇧➡️🇨🇭 but nobody’s moving ahead yet. Who breaks first? 👇 ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 📷 Michal Walusza, Yoav Nis / FIDE #GukeshSindarov— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 25, 2026
चैंपियन का ऐलान कैसे होगा?
बता दें कि चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ियों के बीच कुल 14 क्लासिकल गेम खेले जाएंगे. जो भी खिलाड़ी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा, उसे वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा. एक गेम जीतने पर 1 पॉइंट मिलता है, जबकि ड्रॉ होने पर दोनों खिलाड़ियों को आधा-आधा पॉइंट मिलता है. अगर 14 गेम पूरे होने के बाद स्कोर बराबर रहता है तो फिर टाईब्रेकर के जरिए विजेता का फैसला होगा.
ये भी उल्लेखनीय है कि इस मुकाबले से पहले, 20 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी गुकेश शतरंज में अब तक के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन हैं. फिलहला वो 2710 की रेटिंग के साथ 26वें स्थान पर हैं. जबकि सिंदारोव 2782 की रेटिंग के साथ रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं.
भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन हैं. उन्होंने 2024 में सिंगापुर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता था. पांच बार के विजेता विश्वनाथन आनंद के बाद, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले वे दूसरे भारतीय हैं.