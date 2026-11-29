वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप: गुकेश-सिंदारोव का लगातार चौथा मुकाबला ड्रॉ, स्कोर 2-2 से बराबर
चैंपियनशिप में कुल 14 गेम खेले जाएंगे और सबसे पहले 7.5 अंक हासिल करने वाला खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा.
Published : November 29, 2026 at 10:48 AM IST
World Chess Championship 2026: जेनेवा में खेले जा रहे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का चौथा गेम भी ड्रॉ पर समाप्त हो गया. एक दिन आराम करने के बाद भारत के मैजूदा चैंपियन डी गुकेश और उजबेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के बीच चौथा गेम शुक्रवार को खेला गया. दोनों खिलाड़ियों ने रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन किया और कोई जोखिम नहीं लिया. 34 चालों के बाद दोनों खिलाड़ी मुकाबला ड्रॉ कराने पर सहमत हो गए. लगातार चौथा गेम ड्रॉ होने से दोनों खिलाड़ियों के 2-2 अंक हो गए हैं. अब पांचवें गेम में सिंदारोव सफेद मोहरों से खेलेंगे.
इस चैंपियनशिप से पहले, 20 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी गुकेश शतरंज में अब तक के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन हैं. फिलहला वो 2710 की रेटिंग के साथ 26वें स्थान पर हैं. जबकि सिंदारोव 2782 की रेटिंग के साथ रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं.
Game 4 | Salesforce FIDE World Championship ◽️White: Gukesh D 🇮🇳 ◾️Black: Javokhir Sindarov 🇺🇿 ⚔️ Result: 0.5-0.5 ♟ Match score: 2-2 ↔️ Game length: 34 moves 📖 Opening: Petrov's Defense ⚙️ Variation: Modern Attack #GukeshSindarov https://t.co/xHdaAHHPMa— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 28, 2026
चैंपियन का ऐलान कैसे होगा?
बता दें कि चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ियों के बीच कुल 14 क्लासिकल गेम खेले जाएंगे. जो भी खिलाड़ी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा, उसे वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा. एक गेम जीतने पर 1 पॉइंट मिलता है, जबकि ड्रॉ होने पर दोनों खिलाड़ियों को आधा-आधा पॉइंट मिलता है. अगर 14 गेम पूरे होने के बाद स्कोर बराबर रहता है तो फिर टाईब्रेकर के जरिए विजेता का फैसला होगा.
मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन कौन?
भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन हैं. उन्होंने 2024 में सिंगापुर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता था. पांच बार के विजेता विश्वनाथन आनंद के बाद, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले वे दूसरे भारतीय हैं.
वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की इनामी राशि
इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की कुल पुरस्कार राशि 25 लाख डॉलर है. प्रत्येक जीत पर दो लाख डॉलर मिलेंगे जबकि शेष पुरस्कार राशि दोनों खिलाड़ियों के बीच बराबर बांटी जाएगी. टाईब्रेकर की स्थिति में विजेता को 13 लाख डॉलर और उपविजेता को 12 लाख डॉलर मिलेंगे.