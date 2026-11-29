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वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप: गुकेश-सिंदारोव का लगातार चौथा मुकाबला ड्रॉ, स्कोर 2-2 से बराबर

वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप: गुकेश-सिंदारोव का लगातार चौथा मुकाबला ड्रॉ ( IANS )

World Chess Championship 2026: जेनेवा में खेले जा रहे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का चौथा गेम भी ड्रॉ पर समाप्त हो गया. एक दिन आराम करने के बाद भारत के मैजूदा चैंपियन डी गुकेश और उजबेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के बीच चौथा गेम शुक्रवार को खेला गया. दोनों खिलाड़ियों ने रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन किया और कोई जोखिम नहीं लिया. 34 चालों के बाद दोनों खिलाड़ी मुकाबला ड्रॉ कराने पर सहमत हो गए. लगातार चौथा गेम ड्रॉ होने से दोनों खिलाड़ियों के 2-2 अंक हो गए हैं. अब पांचवें गेम में सिंदारोव सफेद मोहरों से खेलेंगे.

इस चैंपियनशिप से पहले, 20 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी गुकेश शतरंज में अब तक के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन हैं. फिलहला वो 2710 की रेटिंग के साथ 26वें स्थान पर हैं. जबकि सिंदारोव 2782 की रेटिंग के साथ रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं.

चैंपियन का ऐलान कैसे होगा?

बता दें कि चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ियों के बीच कुल 14 क्लासिकल गेम खेले जाएंगे. जो भी खिलाड़ी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा, उसे वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा. एक गेम जीतने पर 1 पॉइंट मिलता है, जबकि ड्रॉ होने पर दोनों खिलाड़ियों को आधा-आधा पॉइंट मिलता है. अगर 14 गेम पूरे होने के बाद स्कोर बराबर रहता है तो फिर टाईब्रेकर के जरिए विजेता का फैसला होगा.